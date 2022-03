Verschillen tussen IKEv2 en IKEv1

IKEv1 is gevoelig voor beveiligingslekken en andere systeemproblemen vanwege de gecompliceerde structuur en het gebrek aan mobiele ondersteuning. Er is geen reden om IKEv1 te gebruiken terwijl IKEv2 veiliger en betrouwbaarder is. Kies waar mogelijk IKEv2 boven IKEv1.

IKEv2 is beter dan IKEv1. IKEv2 ondersteunt meer functies en is sneller en veiliger dan IKEv1.

Wat is beter, IKEv1 of IKEv2?

Veelgestelde vragen: over IKEv1 vs IKEv2

IKEv2 wordt ondersteund op ExpressVPN apps voor Mac en Windows. IKEv1 is niet beschikbaar op ExpressVPN apps. Wij raden zelfs Lightway aan, een VPN protocol dat we zelf hebben ontwikkeld, voor een snellere, veiligere en meer betrouwbare verbinding.

IKEv2 is een verbeterde versie van IKEv1. Hoewel IKEv2 en IKEv1 in de kern vrij vergelijkbaar zijn, is IKEv2 ontworpen om veiliger, betrouwbaarder en sneller te zijn dan IKEv1.

