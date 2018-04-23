VPN VPN yönlendirici: Roku cihazınızda (ve ağınızdaki diğer cihazlarda) VPN'in sunduğu tam gizlilik ve güvenlik faydalarını edinmek için yönlendiricinizde ExpressVPN'i etkinleştirin. VPN bağlantınız her zaman açık kalır ve böylece Roku ve bağlı diğer cihazlarınız başka bir ülkedeymişsiniz gibi çalışır.

Sanal yönlendirici: Sanal yönlendirici kullanmak demek ExpressVPN bağlantısını Mac veya PC'den paylaşmak anlamına gelir. VPN yönlendirici ile aynı faydaları alırsınız, ancak ekstra bir ekipmana ihtiyacınız olmaz. Bilgisayarınız açık tutulmalıdır ve kurulum süreci biraz karışık olabilir. Bunu Windows ve Mac için nasıl yapacağınızı görün.