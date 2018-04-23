Roku ile ExpressVPN kullanmanın 3 yolu
VPN yönlendirici: Roku cihazınızda (ve ağınızdaki diğer cihazlarda) VPN'in sunduğu tam gizlilik ve güvenlik faydalarını edinmek için yönlendiricinizde ExpressVPN'i etkinleştirin. VPN bağlantınız her zaman açık kalır ve böylece Roku ve bağlı diğer cihazlarınız başka bir ülkedeymişsiniz gibi çalışır.
Sanal yönlendirici: Sanal yönlendirici kullanmak demek ExpressVPN bağlantısını Mac veya PC'den paylaşmak anlamına gelir. VPN yönlendirici ile aynı faydaları alırsınız, ancak ekstra bir ekipmana ihtiyacınız olmaz. Bilgisayarınız açık tutulmalıdır ve kurulum süreci biraz karışık olabilir. Bunu Windows ve Mac için nasıl yapacağınızı görün.
TV'ye yansıtma: Roku kullanarak akıllı telefon veya bilgisayardan TV'nize video yansıtın. Detaylar için destek sayfasını ziyaret edin. Her hizmet ve cihaz kombinasyonu için uygun olmasa da TV'yi internete bağlayıp bir şeyler izlemek izin VPN kullanmanın en basit yolu budur. Arkadaşlarınız ExpressVPN'e sahip olmasalar bile, bunu onların evinde deneyin.
Video: Roku için ExpressVPN yönlendirici nasıl kullanılır
Tüm Roku modelleri için
Şunlar ile deneyiminizi güçlendirmek için ExpressVPN edinin:
- Roku Streaming Stick+
- Roku Express
- Roku Express+
- Roku Premiere
- Roku Ultra LT
- Roku Ultra
İnternetten video izlemeye yarayan yayın konsolları ve oyun konsollarınız için VPN'e mi ihtiyacınız var? Yönlendiricinizde ExpressVPN kullanmak, evinizdeki tüm cihazları koruyabilir ya da PlayStation, Apple TV, Xbox ve Nintendo Switch için MediaStreamer hizmetimizi kullanmayı seçebilirsiniz.
ExpressVPN Edinin
İnternetten video izleme tutkunları neden ExpressVPN'i seviyor
Çok sayıda VPN kullandım ve video izlememi yavaşlatmaları veya tam Amazon'dan bir şey satın alırken çökmeleri hiç hoşuma gitmedi. Express en iyisi ve bunu düşük bir fiyat ile iPhone, iPad, PC ve Fire TV üzerinde kullanıyorum.
Dijital özgürlüğünü satmadan gezinebilmek gibi bariz kullanımların dışında, ABD'de yaşayan bir İngiliz olarak, benim için bu vpn hizmeti memleketimden özlediğim tek şey olan İngiliz televizyonlarını izlememi sağlıyor!
Çoğu zaman ABD dışındayım, ancak en sevdiğim dizileri izlemeye bayılıyorum. Express VPN bunu nerede olursam olayım yapabilmemi sağlıyor ve artık 'Bu dizi bölgenizde görüntülenememektedir' uyarısı çıkacak diye endişe duymuyorum.
Sıkça sorulan sorular
Roku uygulaması ve içeriği konumunuza bağlı olarak değişir. Konsoldan en fazla verimi, ABD tabanlı bir Roku hesabınız olduğu takdirde alacaksınız. ABD'de bulunmasanız bile oradaki bir VPN sunucusu konumuna bağlanarak oradaymışsınız gibi kaydolabilirsiniz (ABD Posta kodu girmeniz gerekebilir). Tüm detayları Roku kurulum sayfamızdan öğrenebilirsiniz.
Evet! ExpressVPN bilgisayar, akıllı telefon, Akıllı TV'ler ile internet tabanlı video oynatıcıları ve oyun konsolları dahil olmak üzere birçok cihazda kullanılabilir. ExpressVPN'i dilediğiniz sayıda cihaza yükleyebilir ve aynı aboneliği kullanarak aynı anda en fazla beş cihazı bağlayabilirsiniz. Ya da daha fazlasını bağlamak için Wi-Fi yönlendiricinize ExpressVPN yükleyebilirsiniz.
ExpressVPN her şeyden önce bir gizlilik şirketidir ve bu nedenle hiçbir aktivite ve bağlantı kaydı tutmaz. Ayrıca, ExpressVPN, insanların belirli bir ağ aktivitesini veya davranışını izleyerek belirli bir kullanıcıya ulaşmasına olanak sağlayabilecek herhangi bir veriyi toplamaz. ExpressVPN'in gizliliğe bağlılık ve kayıt politikası hakkında daha fazlasını okuyun.
Her ExpressVPN hesabı risksiz para iade garantisi içerir. ExpressVPN'in tüm özelliklere sahip versiyonundan 30 gün boyunca yararlanabilir ve yine de paranızın tamamını geri alabilirsiniz.
Neden ExpressVPN'i seçmeli?
TrustedServer teknolojisi
Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.
Sınırsız bir şekilde internetten video izleyin
ExpressVPN ile güvenlik duvarını, İSS yavaşlatmasını ve İnternet sansürünü yenin.
Daha iyi bağlantı güvenilirliği
Kanada'dan Avustralya'ya, alanında öncü dengeli bağlantının ve güvenliğin tadını çıkarın.
Tüm cihazlarınız için VPN
Evinizdeki her cihazı ExpressVPN uygulamaları ve manuel yapılandırmalar kullanarak koruyun.
Anında kurun
ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve bağlanın!
Canlı sohbet desteği
Roku için ExpressVPN hakkında sorunuz var ise günün her saati Destek ile İletişime Geçin.