Güvenli ve hızlı indirme deneyimi için uTorrent VPN kullanın

Karşılaştırma: uTorrent proxy vs VPN

Proxy sunucusu, bilgisayarınız ve internet arasındaki herhangi bir aracıdır. Trafiğinizi bir proxy sunucusu üzerinden yönlendirdiğinizde diğer bilgisayarlar kendi IP adresiniz yerine sunucunun IP adresini görecektir.

IP adresinizi gizlediği için VPN aynı zamanda uTorrent için bir proxy görevi görür. Ancak ExpressVPN, “ücretsiz” bir proxy hizmetinin sunamayacağı birçok fayda daha sunmaktadır.

ExpressVPN şunları sağlar:

IP adresinizi gizler

Güçlü şifreleme

Network lock / kill switch

160 sunucu konumu

Aktivite kaydı yok, bağlantı kaydı yok

Canlı sohbet desteği

Gizliliğe bağlılık

Proxy hizmetleri ise sadece şunu sağlar:

IP adresinizi gizler.

uTorrent için ücretsiz bir proxy hizmeti kullanmak kolay bir çözüm gibi gözükse de, aslında anonim olma seviyenizi azaltabilir. Ücretsiz proxyler kullanıcılardan gelir elde edemedikleri için trafiğiniz üzerinden gelir elde etmenin diğer yollarına başvurmak zorundadır. Bu yollar, reklamcılara verilerinizi satmak veya web tarayıcınıza reklam yerleştirmek olabilir.

Ücretsiz proxy hizmetlerinin tehlikeleri hakkında daha fazlasını öğrenin.

“Ücretsiz” torrent proxy hizmetleri şeklinde reklam yapan siteler gördüğünüzde dikkatli olun. VPN kullanmak; internette gezinmek, paylaşmak ve uTorrent ile dosya indirmek için daha güvenli bir alternatiftir.