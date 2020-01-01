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Güvenli ve hızlı indirme deneyimi için uTorrent VPN kullanın

uTorrent, büyük dosyaları hızlı ve verimli bir şekilde paylaşmanıza ve indirmenize yardımcı olan popüler bir BitTorrent istemcisidir. ExpressVPN trafiğinizi gizli ve güvenli yapmak için uTorrent ile çalışır.

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ExpressVPN ile uTorrent nasıl kullanılır

1. Adım

ExpressVPN'e kaydolan kullanıcı.

ExpressVPN'e kaydolun. uTorrent kullanmayı planladığınız cihazınız için talimatları izleyin. Dakikalar içinde hazır olacaksınız.

2. Adım

VPN sunucu konumlarını gösteren dünya.

94 ülkedeki 160 VPN sunucu konumundan herhangi birine bağlanın. Veya Akıllı Konum'un ağınız için en uygun konumu seçmesine izin verin.

3. Adım

ExpressVPN ile uTorrent kullanarak dosya indirin.

Resmi siteden uTorrent'i indirin. VPN açık iken uTorrent uygulamasını açın ve gönül rahatlığı ile torrent indirmeye başlayın

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ExpressVPN uTorrent'i nasıl güvenli ve anonim yapar

VPN yoksa IP adresiniz uTorrent'teki diğer kullanıcılara gösterilir.

uTorrent'te IP adresinizi gizleyin

P2P dosya paylaşmanın doğası gereği diğer uTorrent kullanıcıları dosyaları paylaşmak için kullandığınız IP adresini görebilirler. Bu IP adresi gerçek IP adresiniz ise, metaverileriniz ve konumunuz indirdiğiniz her şeyi takip edebilecek ve görüntüleyebilecek kişilere karşı korumasız kalacaktır.

ExpressVPN ile uTorrent'teki IP adresinizi gizleyin.

VPN gerçek IP adresinizi gizler ve onu başka bir konumdaki güvenli bir VPN sunucusuna ait IP adresi ile değiştirir. Bu IP adresi diğer birçok kullanıcı tarafından paylaşılır, bu yüzden aktivitenizin izi hiçbir zaman sürülemez.

ExpressVPN aynı zamanda kimliğinizi tespit etmek için kullanılabilecek bağlantı kaydı ve aktivite kaydı tutmaz ve Comparitech tarafından torrent indirmek için en iyi VPN olarak derecelendirilmiştir. Özel bir VPN ile IP adresinizi gizlemek uTorrent'i güvenli ve anonim bir şekilde kullanmanızı sağlar.

VPN Nasıl Çalışır Öğrenin

uTorrent için IP bağlama: Bunun yerine Network Lock kullanın

Çoğu uTorrent kullanıcısı, indirmeleri tek bir IP adresi, örneğin güvenli bir VPN sunucu adresi, ile sınırlandırmak için IP bağlamayı yapılandırır. VPN hizmeti aniden koparsa, indirme duracaktır ve gizliliğiniz korunacaktır. Ancak ExpressVPN Network Lock bu özelliği gereksiz kılmaktadır.

uTorrent'te sızıntıları önlemek için Network Lock açın.

Network Lock, internet bağlantınız için bir kill switch görevi görür. Güvenli VPN sunucusuna bağlantı herhangi bir nedenle beklenmedik bir şekilde koparsa, ExpressVPN cihazınızdan giden trafiği otomatik olarak durdurur ve gizliliğinizi tehlikeye atabilecek herhangi bir sızmayı engeller.

uTorrent kullanmadan önce IP adresinizi kontrol edin

uTorrent ile indirmeye başlamadan önce gizliliğinizin korunmasız olup olmadığını öğrenmek için ExpressVPN'in çevrimiçi gizlilik ve güvenlik kontrolü‘nü ziyaret edin. Bir VPN kullanmadan uTorrent kullanırsanız IP adresiniz şu şekilde görünür:

VPN yoksa, IP adresiniz uTorrent'teki diğer kullanıcılara gösterilir.

VPN ile korunmanız durumunda IP adresiniz diğer torrent kullanıcılarına şu şekilde görünür:

ExpressVPN ile, gerçek IP adresiniz uTorrent'teki diğer kullanıcılardan gizlenir.
IP'nizi Şimdi Kontrol Edin

Karşılaştırma: uTorrent proxy vs VPN

Proxy sunucusu, bilgisayarınız ve internet arasındaki herhangi bir aracıdır. Trafiğinizi bir proxy sunucusu üzerinden yönlendirdiğinizde diğer bilgisayarlar kendi IP adresiniz yerine sunucunun IP adresini görecektir.

IP adresinizi gizlediği için VPN aynı zamanda uTorrent için bir proxy görevi görür. Ancak ExpressVPN, “ücretsiz” bir proxy hizmetinin sunamayacağı birçok fayda daha sunmaktadır.

ExpressVPN şunları sağlar:

  • IP adresinizi gizler

  • Güçlü şifreleme

  • Network lock / kill switch

  • 160 sunucu konumu

  • Aktivite kaydı yok, bağlantı kaydı yok

  • Canlı sohbet desteği

  • Gizliliğe bağlılık

Proxy hizmetleri ise sadece şunu sağlar:

  • IP adresinizi gizler.

uTorrent için ücretsiz bir proxy hizmeti kullanmak kolay bir çözüm gibi gözükse de, aslında anonim olma seviyenizi azaltabilir. Ücretsiz proxyler kullanıcılardan gelir elde edemedikleri için trafiğiniz üzerinden gelir elde etmenin diğer yollarına başvurmak zorundadır. Bu yollar, reklamcılara verilerinizi satmak veya web tarayıcınıza reklam yerleştirmek olabilir.

Ücretsiz proxy hizmetlerinin tehlikeleri hakkında daha fazlasını öğrenin.

“Ücretsiz” torrent proxy hizmetleri şeklinde reklam yapan siteler gördüğünüzde dikkatli olun. VPN kullanmak; internette gezinmek, paylaşmak ve uTorrent ile dosya indirmek için daha güvenli bir alternatiftir.

Her cihaz için uTorrent VPN kurulumu

uTorrent ayarlarınızı VPN ile çalışması için yapılandırmanıza gerek yoktur. Sadece ExpressVPN uygulamasını açın ve uTorrent'i açmadan önce bağlanın.

Çeşitli cihazlarda ExpressVPN kalkan logosu.

Windows, Mac, Linux, veya Android üzerinde uTorrent kullanıyorsanız, ExpressVPN gizli ve güvenli bir şekilde torrent indirmenize yardımcı olacak yerel uygulamalara sahiptir.

VPN'in tüm faydalarını evinizdeki tüm cihazlarda kullanmak için aynı zamanda kablosuz yönlendiricinize VPN yükleyebilirsiniz.

uTorrent VPN SSS

uTorrent nedir?

uTorrent ve BitTorrent arasındaki fark nedir?

ExpressVPN torrent kullanmak için güvenli midir?

ExpressVPN torrent/P2P'ye izin veriyor mu?

uTorrent'in yasal kullanımları nelerdir?

* ExpressVPN telif haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları'nı ve uTorrent Kullanım Şartları'nı okuyun.

Neden ExpressVPN'i seçmeli?

Sınırsız bant genişliği

İstediğiniz kadar internette gezinin veya indirin. Veri limiti, bant kotası yok.

Özel destek

ExpressVPN Destek Ekibi canlı sohbet ve e-posta üzerinden günün her saati yardımınıza hazır.

Çok yüksek hızlar

Çok yüksek hızlar ve minimum yükleme süresi edinin. VPN Hız Testi‘ni çalıştırın, kendiniz görün.

30 günlük para iade garantisi

ExpressVPN ile uTorrent kullanmaktan memnun kalmadıysanız, 30 gün içinde paranızın tamamını geri alabilirsiniz.

Wi-Fi bağlantınızı güvence altına alın

İzlenmeden veya takip edilmeden Wi-Fi alanlarından çevrimiçi olun.

Her cihazda kullanın

VPN uygulamalarını tüm cihazlarınıza yükleyin ve masanızdan, kanepenizden veya otobüs koltuğundan internette gezinin.

30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

uTorrent için risksiz VPN denemesi

ExpressVPN ile gizli ve güvenli bir şekilde torrent indirmeden yalnızca bir tık uzaktasınız.

30 gün içinde sorgusuz sualsiz paranızın tamamını geri alın.

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