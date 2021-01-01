Güvenli VPN Locast ile nasıl çalışır

“Kabloları ortadan kaldırma” sadece kablo ile ilgili değildir. Locast, size ABD televizyon kanallarını TV veya antene ihtiyaç duymadan ücretsiz olarak internetten izleme özgürlüğü verir.

Locast'in kapsadığı her pazarda, ülkenin en büyük etkinliklerini yayınlayan dört büyük kanalın (ABC, CBS, NBC ve Fox) bağlı kanallarını bulacaksınız. Bu; spor hayranları için, NFL Sundays, NBA oyunları ve Olimpiyatlar‘ın yanı sıra Super Bowl, NBA Finals ve World Series gibi turnuvalar anlamına gelir. Ayrıca bu, Oscar, Grammy ve Emmy olmak üzere en büyük ödül törenlerini de içerir.

İstediğiniz gündüz talk şovlar ve birinci kalite dizilerse Locast size yardımcı olacaktır. Hizmetin web sitesinde her pazar için kapsamlı bir TV rehberi bulunur. Bu, neyin ne zaman olduğunu anlamanın ve buna göre plan yapmanın kolay olduğu anlamına gelir.