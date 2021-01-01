Hemen kaydolduğunuzda ücretsiz 30 gün edinin.

Güvenli VPN Locast ile nasıl çalışır

Locast.org, ABD genelinde 28 pazardan hem yerel hem de internet kanallarının ücretsiz canlı yayınlarını içerir.

ExpressVPN ile Locast'i her yerde, halka açık Wi-Fi'da bile İSS'niz tarafından kısıtlanmadan her zaman ücretsiz ve güvenli bir şekilde izleyebilirsiniz.

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30 günlük para iade garantisi

Kâr amacı gütmeyen bir yayın hizmeti olan Locast.org'da VPN ile yerel Amerikan programlarını izleyin. Locast logosu.

3 adımda Locast izlemek için VPN kullanın

1. Adım

ExpressVPN Edinin butonu bulunan bir laptop.

Işık hızında hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.

2. Adım

VPN sunucusu konumlarını gösteren dünya.

ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanarak ABD‘deki güvenli bir sunucu konumuna bağlanın.

3. Adım

Telefonun yanındaki TV ekranında Locast logosu.

Locast'e giriş yapın ve izlemeye başlayın.

Locast ile ABD televizyon kanallarını canlı ve ücretsiz olarak izleyin

Locast arayüzü.

Kabloları ortadan kaldırma” sadece kablo ile ilgili değildir. Locast, size ABD televizyon kanallarını TV veya antene ihtiyaç duymadan ücretsiz olarak internetten izleme özgürlüğü verir.

Locast'in kapsadığı her pazarda, ülkenin en büyük etkinliklerini yayınlayan dört büyük kanalın (ABC, CBS, NBC ve Fox) bağlı kanallarını bulacaksınız. Bu; spor hayranları için, NFL Sundays, NBA oyunları ve Olimpiyatlar‘ın yanı sıra Super Bowl, NBA Finals ve World Series gibi turnuvalar anlamına gelir. Ayrıca bu, Oscar, Grammy ve Emmy olmak üzere en büyük ödül törenlerini de içerir.

İstediğiniz gündüz talk şovlar ve birinci kalite dizilerse Locast size yardımcı olacaktır. Hizmetin web sitesinde her pazar için kapsamlı bir TV rehberi bulunur. Bu, neyin ne zaman olduğunu anlamanın ve buna göre plan yapmanın kolay olduğu anlamına gelir.

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SSS: VPN ile Locast izlemek

Locast nedir?
Locast ücretsiz mi?
Bölgemde Locast mevcut mu?
ExpressVPN Locast hesabı içerir mi?
ExpressVPN ile hangi cihazlarda Locast izleyebilirim?
Yine de reklam görecek miyim?
VPN ile başka neler yapabilirim?
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Neden ExpressVPN kullanmalı?

Aynı anda 5 cihaz üzerinde kullanın

ExpressVPN'i tüm cihazlarınıza yükleyin ve beşini aynı anda bağlayın.

Sınırsız bant genişliği

İSS'niz veya VPN'iniz belirli türdeki trafiğe kota koymadan dilediğiniz kadar indirin.

İSS yavaşlatmasını önleyin

ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanızı ve beklemeye elveda demenizi sağlar.

Çok yüksek hızlar

Çok yüksek hızlar ve daha iyi video kalitesi edinin. VPN Hız Testi'ni çalıştırın ve kendiniz görün.

Her yerden içerik

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.

24 Saat canlı sohbet desteği

Yükleme ve sorun giderme için gerçek kişilere 7/24 ulaşabilirsiniz.

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Dünyanın her yerinde sunucular

ExpressVPN kullanıcıları, sayısı giderek artan 94 ülkede 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu konumlara şunlar dahildir:

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30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

ExpressVPN ile risksiz izleyin

ExpressVPN'in risksiz 30 günlük para iade garantisinden faydalanın:

Herhangi bir sebeple ExpressVPN'den memnun kalmazsanız, 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.

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