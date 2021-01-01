Güvenli VPN Locast ile nasıl çalışır
Locast.org, ABD genelinde 28 pazardan hem yerel hem de internet kanallarının ücretsiz canlı yayınlarını içerir.
ExpressVPN ile Locast'i her yerde, halka açık Wi-Fi'da bile İSS'niz tarafından kısıtlanmadan her zaman ücretsiz ve güvenli bir şekilde izleyebilirsiniz.
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3 adımda Locast izlemek için VPN kullanın
1. Adım
Işık hızında hizmet için ExpressVPN'e kaydolun.
2. Adım
ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanarak ABD‘deki güvenli bir sunucu konumuna bağlanın.
3. Adım
Locast'e giriş yapın ve izlemeye başlayın.
Locast ile ABD televizyon kanallarını canlı ve ücretsiz olarak izleyin
“Kabloları ortadan kaldırma” sadece kablo ile ilgili değildir. Locast, size ABD televizyon kanallarını TV veya antene ihtiyaç duymadan ücretsiz olarak internetten izleme özgürlüğü verir.
Locast'in kapsadığı her pazarda, ülkenin en büyük etkinliklerini yayınlayan dört büyük kanalın (ABC, CBS, NBC ve Fox) bağlı kanallarını bulacaksınız. Bu; spor hayranları için, NFL Sundays, NBA oyunları ve Olimpiyatlar‘ın yanı sıra Super Bowl, NBA Finals ve World Series gibi turnuvalar anlamına gelir. Ayrıca bu, Oscar, Grammy ve Emmy olmak üzere en büyük ödül törenlerini de içerir.
İstediğiniz gündüz talk şovlar ve birinci kalite dizilerse Locast size yardımcı olacaktır. Hizmetin web sitesinde her pazar için kapsamlı bir TV rehberi bulunur. Bu, neyin ne zaman olduğunu anlamanın ve buna göre plan yapmanın kolay olduğu anlamına gelir.
SSS: VPN ile Locast izlemek
Locast nedir?
Locast, internet üzerinden yerel ABD televizyon kanallarını canlı olarak sunan ücretsiz bir hizmettir. Bu kanallar, bu pazardaki herkes için ücretsiz olsa da bunları internetten izlemek genellikle kablo veya uydu TV ya da kabloları ortadan kaldıran hizmetler gibi ücretli TV sağlayıcılarına abonelik gerektirir. Locast, televizyonu ya da anteni olmayan ya da çevresel faktörler sebebiyle sinyal alamadığı için geleneksel yöntemlerle TV izleyemeyen kullanıcılar için bir alternatif sunuyor.
Locast ücretsiz mi?
Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Locast tamamen ücretsizdir, ancak hizmet sağlama maliyetini çıkarmak için gönüllü bağışları kabul eder.
Bölgemde Locast mevcut mu?
Locast şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 28 pazar için mevcut olsa da kurum daha fazlasını eklemeyi planlıyor. ExpressVPN ile optimum izleme için, fiziksel konumunuza en yakın ABD sunucusunun konumuna bağlanın
ExpressVPN Locast hesabı içerir mi?
Hayır. Ücretsiz Locast hesabına kendiniz kaydolmanız gerekecek, ancak bu çok zaman almaz.
ExpressVPN ile hangi cihazlarda Locast izleyebilirim?
Locast; Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN tarayıcı uzantısının yüklü olduğu bir bilgisayarda (Mac, Windows veya Linux) en iyi şekilde çalışır. Büyük ekran TV'de izlemek istiyorsanız TV'ye yayınlama ve yansıtma kılavuzumuza bakın veya Destek ile iletişime geçin.
Yine de reklam görecek miyim?
Evet. Bu hizmet, canlı televizyon yayınlarını içerdiği için reklam araları aynı kalır. VPN size o konuda yardımcı olamaz.
VPN ile başka neler yapabilirim?
Harika soru! ExpressVPN'i Netflix, Hulu, HBO, Showtime ve diğer birçok popüler hizmetle de kullanabilirsiniz.
ExpressVPN ayrıca yurt dışına seyahat ederken veya ABD dışına taşındığınızda Twitter, Facebook ve Google gibi belirli pazarlarda kısıtlanabilecek hizmetlerin engelini kaldırmanıza izin veren harika bir araçtır.
Neden ExpressVPN kullanmalı?
Aynı anda 5 cihaz üzerinde kullanın
ExpressVPN'i tüm cihazlarınıza yükleyin ve beşini aynı anda bağlayın.
Sınırsız bant genişliği
İSS'niz veya VPN'iniz belirli türdeki trafiğe kota koymadan dilediğiniz kadar indirin.
İSS yavaşlatmasını önleyin
ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanızı ve beklemeye elveda demenizi sağlar.
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Her yerden içerik
Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere erişin.
Dünyanın her yerinde sunucular
ExpressVPN kullanıcıları, sayısı giderek artan 94 ülkede 160 sunucu konumuna bağlanabilirler. Bu konumlara şunlar dahildir:
ExpressVPN ile risksiz izleyin
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Herhangi bir sebeple ExpressVPN'den memnun kalmazsanız, 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.