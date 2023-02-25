En iyi VPN uygulamasıyla Discord engelini aşın En iyi VPN uygulamasıyla Discord engelini aşın
Sansürün ve ağ engellerinin arkadaşlarınızla ve oyun gruplarınızla iletişimlerinizi engellemelerine izin vermeyin. ExpressVPN ile engelleri aşın ve kulüplerinizle, gruplarınızla ve çevrenizle zaman geçirin.
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VPN ile Discord engeli 3 kolay adımda nasıl aşılır
1. Adım
ExpressVPN'e ve onun ışık hızındaki hizmetine kaydolun.
2. Adım
Discord'un engellenmediği bir yerdeki bir VPN konumuna bağlanın.
3. Adım
Discord'u açın ve arkadaşlarınızla iletişim hâlinde kalın.
Discord nedir?
Discord, kullanıcıların kulüpler, topluluklar ve gruplardaki diğer kişilerle iletişime geçebildiği bir anında mesajlaşma ve VoIP uygulamasıdır. Genellikle oyuncular tarafından kullanılan bu hizmet, niş alanlarda benzer ilgi alanlarını konu etmek isteyen birçok çeşit kullanıcının ihtiyacını gidermektedir. Birçok sunucu özeldir ve yalnızca davet üzerinden kullanıcı kabul eder.
Discord neden engelleniyor?
150 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan Discord, dünyanın en büyük ve en popüler oyun için anında mesajlaşma uygulamalarından biridir. Ancak bazı ülkeler, bilgilerin yayılmasını kontrol etme amacıyla Discord'u engelliyor. Ofisler ve okullar da onaylanmamış yazılım kullanımı hakkındaki politikaları nedeniyle Discord'a erişimi engelleyebiliyor.
VPN, Discord engelini nasıl kaldırır?
VPN, veya virtual private network (sanal özel ağ), çevrimiçi trafiğinizi bir şifrelenmiş tünel içinden geçirmeye ek olarak, proxy kullanımı üzerinden IP adresinizi ve konumunuzu gizleyerek Discord engelini kaldırır.
VPN kullandığınız zaman; devlet, ofis ve okul sansürünün yanı sıra filtreleri, maskeleri ve güvenlik duvarlarını aşabilirsiniz. Bu, özgür bir şekilde web sitelerine, uygulamalara ve video akış hizmetlerine erişmenize yardımcı olur.
ExpressVPN, dünya etrafındaki 94 ülkede bulunan VPN sunucuları sayesinde, nerede olursanız olun Discord'a erişmenize yardımcı olur. Ayrıca güvenlik, gizlilik ve özgürlük ile çevrimiçi olmanızı sağlamak için IP adresinizi gizler ve trafiğinizi şifreler.
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SSS: Discord VPN
Discord'da VPN kullanmak banlanmama neden olur mu?
Discord'da VPN kullanmak banlanmanıza neden olmaz. Aksine, ücretsiz herkese açık Wi-Fi ağlarında Discord kullanırken VPN kullanmak, bağlantınızı daha güvenli kılacaktır.
Discord için en iyi VPN hangisidir?
94 ülkedeki sunucular, sınıfında en iyi şifreleme ve en kısa bekleme süreleri sunan ultra yüksek hızlar sayesinde ExpressVPN, Discord için en iyi ve en güvenilir VPN'dir. Hemen ExpressVPN'i risksiz deneyin, memnun kalmazsanız 30 gün içinde iptal edebilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz.
Discord banlarının tamamı IP ban mı?
Tüm Discord sunucu banları IP temellidir. Hesabınız bir sunucu yöneticisi tarafından banlanmışsa yeni bir Discord hesabı oluşturmak için VPN kullanabilirsiniz ancak o sunucuya aynı IP adresi üzerinden katılamazsınız.
Bununla birlikte, hesabınız kazara veya haksız bir şekilde banlanmışsa (ev arkadaşınızın veya aile üyelerinizden birinin aynı IP adresindeki eylemleri gibi) yeni bir hesap oluşturmadan önce IP adresinizi değiştirmek için VPN kullanabilirsiniz.
Discord banları ne kadar sürüyor?
İki tür Discord banı bulunuyor (atma ve banlama) ve süreleri kural ihlalinin derecesine göre değişiyor. Atma işlemi, bir kullanıcıyı sunucudan atar ancak kullanıcı istediği takdirde tekrar katılabilir. Banlama işlemi ise spamlama veya taciz gibi ihlallere bağlı olarak geçici veya kalıcı olabilir.
Mobilde Discord sunucu banını nasıl atlatabilirim?
Discord sunucu banlarını mobilde atlatmak şu adımlar kadar kolaydır:
ExpressVPN uygulamasını indirin
Discord'un engelli olmadığı bir ülkedeki ExpressVPN sunucusuna bağlanın
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ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanızı ve beklemeye elveda demenizi sağlar.
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