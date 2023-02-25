VPN, Discord engelini nasıl kaldırır?

VPN, veya virtual private network (sanal özel ağ), çevrimiçi trafiğinizi bir şifrelenmiş tünel içinden geçirmeye ek olarak, proxy kullanımı üzerinden IP adresinizi ve konumunuzu gizleyerek Discord engelini kaldırır.

VPN kullandığınız zaman; devlet, ofis ve okul sansürünün yanı sıra filtreleri, maskeleri ve güvenlik duvarlarını aşabilirsiniz. Bu, özgür bir şekilde web sitelerine, uygulamalara ve video akış hizmetlerine erişmenize yardımcı olur.

ExpressVPN, dünya etrafındaki 94 ülkede bulunan VPN sunucuları sayesinde, nerede olursanız olun Discord'a erişmenize yardımcı olur. Ayrıca güvenlik, gizlilik ve özgürlük ile çevrimiçi olmanızı sağlamak için IP adresinizi gizler ve trafiğinizi şifreler.