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En iyi VPN uygulamasıyla Discord engelini aşın En iyi VPN uygulamasıyla Discord engelini aşın

Sansürün ve ağ engellerinin arkadaşlarınızla ve oyun gruplarınızla iletişimlerinizi engellemelerine izin vermeyin. ExpressVPN ile engelleri aşın ve kulüplerinizle, gruplarınızla ve çevrenizle zaman geçirin.

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ExpressVPN ile Discord engelini aşın. Discord logosu.

VPN ile Discord engeli 3 kolay adımda nasıl aşılır

1. Adım

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ExpressVPN'e ve onun ışık hızındaki hizmetine kaydolun.

2. Adım

Amerika Birleşik Devletleri'ni gösteren dünya.

Discord'un engellenmediği bir yerdeki bir VPN konumuna bağlanın.

3. Adım

Discor logosu bulunan bir laptop, tablet ve telefon.

Discord'u açın ve arkadaşlarınızla iletişim hâlinde kalın.

ExpressVPN kullanarak Discord ile güvenli bir şekilde sohbet edin

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Discord logosu bulunan bir masaüstü ve dizüstü.

Discord nedir?

Discord, kullanıcıların kulüpler, topluluklar ve gruplardaki diğer kişilerle iletişime geçebildiği bir anında mesajlaşma ve VoIP uygulamasıdır. Genellikle oyuncular tarafından kullanılan bu hizmet, niş alanlarda benzer ilgi alanlarını konu etmek isteyen birçok çeşit kullanıcının ihtiyacını gidermektedir. Birçok sunucu özeldir ve yalnızca davet üzerinden kullanıcı kabul eder.

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İnternet erişimini engelleyen bir güvenlik duvarı.

Discord neden engelleniyor?

150 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan Discord, dünyanın en büyük ve en popüler oyun için anında mesajlaşma uygulamalarından biridir. Ancak bazı ülkeler, bilgilerin yayılmasını kontrol etme amacıyla Discord'u engelliyor. Ofisler ve okullar da onaylanmamış yazılım kullanımı hakkındaki politikaları nedeniyle Discord'a erişimi engelleyebiliyor.

Güvenlik duvarını aşan Discord: Discord engelini her yerden kaldırmak için VPN kullanın.

VPN, Discord engelini nasıl kaldırır?

VPN, veya virtual private network (sanal özel ağ), çevrimiçi trafiğinizi bir şifrelenmiş tünel içinden geçirmeye ek olarak, proxy kullanımı üzerinden IP adresinizi ve konumunuzu gizleyerek Discord engelini kaldırır.

VPN kullandığınız zaman; devlet, ofis ve okul sansürünün yanı sıra filtreleri, maskeleri ve güvenlik duvarlarını aşabilirsiniz. Bu, özgür bir şekilde web sitelerine, uygulamalara ve video akış hizmetlerine erişmenize yardımcı olur.

ExpressVPN, dünya etrafındaki 94 ülkede bulunan VPN sunucuları sayesinde, nerede olursanız olun Discord'a erişmenize yardımcı olur. Ayrıca güvenlik, gizlilik ve özgürlük ile çevrimiçi olmanızı sağlamak için IP adresinizi gizler ve trafiğinizi şifreler.

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Tüm cihazlarda Discord engelini kaldırın

ExpressVPN uygulamalarını indirin.

ExpressVPN; iOS, Android, Mac, Windows, tarayıcılar, Linux ve daha fazlası dâhil olmak üzere, desteklenen tüm platformlarda Discord ile çalışır. ExpressVPN arka planda çalışırken, Discord'u mobil cihazlarda kullanabilir veya bilgisayarınızda Discord engelini kaldırabilirsiniz.

SSS: Discord VPN

Discord'da VPN kullanmak banlanmama neden olur mu?
Discord için en iyi VPN hangisidir?
Discord banlarının tamamı IP ban mı?
Discord banları ne kadar sürüyor?
Mobilde Discord sunucu banını nasıl atlatabilirim?

PC, Mac, iOS, Android ve daha fazlası için ExpressVPN

Kendinizi her platformda koruyun.

Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod, Android ve yönlendiriciler için VPN.

ExpressVPN aboneliğiniz; PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV, Android TV ve Amazon TV Fire Stick gibi akıllı TV sistemleri dahil olmak üzere, evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir.

iOS için VPN
Mac için VPN
Android için VPN
Linux için VPN
Windows için VPN
Yönlendiriciler için VPN
Oyun konsolları için
Akıllı TV sistemleri için VPN

Ayrıca en sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları

Chrome uzantısı
Firefox uzantısı
Edge uzantısı

Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için mevcut şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.

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Neden ExpressVPN kullanmalısınız?

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Sınırsız bant genişliği

İSS'niz veya VPN'iniz belirli türdeki trafiğe kota koymadan dilediğiniz kadar indirin.

İSS yavaşlatmasını önleyin

ExpressVPN, İSS yavaşlatmasını atlamanızı ve beklemeye elveda demenizi sağlar.

Çok yüksek hızlar

Çok yüksek hızlarla daha pürüzsüz şekilde yavaşlatma olmadan internette gezinme ve oyun oynamanın keyfini çıkarın.

Her yerden güvenli erişim

Çalışmak, video izlemek ve oyun oynamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalara ve hizmetlere güvenli bir şekilde erişin.

24 saat canlı sohbet desteği

Kurulum ve sorun giderme konusunda size yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız.

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