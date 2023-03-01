Разблокируйте Discord с помощью VPN №1
Не позволяйте цензуре или сетевым блокировкам мешать вам поддерживать связь со своими друзьями. С ExpressVPN вы сможете легко получить доступ к Discord и общаться с друзьями и единомышленниками в различных группах и сообществах!
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Как разблокировать Discord с помощью VPN
Шаг 1
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Шаг 2
Подключитесь к любой VPN-локации, где Discord не заблокирован.
Шаг 3
Откройте Discord и общайтесь с друзьями.
Что такое Discord?
Discord — это мессенджер с поддержкой VoIP, с помощью которого пользователи могут общаться с другими людьми в различных сообществах и группах. Discord особенно популярен среди геймеров, но в настоящее время сервис всё больше ориентируется на широкий круг пользователей, желающих обсуждать схожие интересы в нишевых пространствах. Многие серверы являются приватными и предназначены только для приглашенных.
Почему Discord заблокирован?
Discord, насчитывающий более 150 миллионов активных пользователей, является одним из крупнейших и наиболее популярных игровых мессенджеров в мире. Однако некоторые страны блокируют Discord, якобы чтобы контролировать распространение информации. Офисы и школы также могут блокировать доступ к Discord из-за политики в отношении использования несанкционированного программного обеспечения.
Как VPN может разблокировать Discord?
VPN, или виртуальная частная сеть, позволяет разблокировать Discord, пропуская ваш интернет-трафик через зашифрованный туннель, а также скрывая ваш IP-адрес и местоположение с помощью подключения к прокси-серверам.
Используя VPN, вы можете обойти государственную цензуру, ограничения в офисных и школьных локальных сетях, а также различные фильтры, маски и файрволы. Это поможет вам получить свободный доступ к веб-сайтам, приложениям и потоковым сервисам.
Благодаря VPN-серверам в 94 странах мира, ExpressVPN поможет вам получить доступ к Discord, где бы вы ни находились. Наши приложения скроют ваш IP-адрес и зашифруют ваш трафик, чтобы вы могли работать в Сети безопасно, конфиденциально и свободно.
Разблокируйте Discord на любом устройстве
ЧаВо: VPN для Discord
Запрещено ли использовать VPN с Discord?
Если вы будете использовать VPN с мессенджером Discord, то вас не забанят. Более того, подключение к VPN сделает ваше соединение более безопасным при использовании Discord в бесплатных публичных сетях Wi-Fi.
Какой VPN-сервис лучше всего подходит для Discord?
Вы не найдете лучшего и более надежного VPN-сервиса для Discord, чем сервис ExpressVPN, предоставляющий серверы в 94 странах, лучшее в своем классе шифрование и сверхбыструю скорость с минимальными задержками. Попробуйте ExpressVPN без риска прямо сейчас, и если вам что-то не понравится, вы можете отменить подписку в течение 30 дней и получить полный возврат средств.
Все ли баны Discord являются IP-банами?
Все блокировки серверов Discord основаны на IP. Если ваша учетная запись была заблокирована сервером, вы можете использовать VPN, чтобы создать новую учетную запись в Discord, но не сможете снова войти на этот сервер с того же IP-адреса.
Тем не менее, если ваша учетная запись была случайно или несправедливо забанена из-за действий соседа по комнате или члена семьи, которые использовали тот же IP-адрес, вы можете подключиться к VPN, чтобы изменить свой IP-адрес перед созданием новой учетной записи.
Как долго действуют блокировки IP-адресов в Discord?
Существует два типа запретов в Discord: кики и баны, и их продолжительность зависит от тяжести нарушения правил. Кик удаляет пользователя с сервера, но тот может снова присоединиться, если захочет. Бан может быть временным или постоянным и применяется при таких нарушениях, как рассылка спама или оскорбление.
Как обойти запрет сервера Discord на мобильном устройстве?
Чтобы обойти запрет сервера Discord на мобильном устройстве:
Загрузите приложение ExpressVPN.
Подключитесь к серверу ExpressVPN в стране, где Discord не заблокирован.
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