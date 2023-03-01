Как VPN может разблокировать Discord?

VPN, или виртуальная частная сеть, позволяет разблокировать Discord, пропуская ваш интернет-трафик через зашифрованный туннель, а также скрывая ваш IP-адрес и местоположение с помощью подключения к прокси-серверам.

Используя VPN, вы можете обойти государственную цензуру, ограничения в офисных и школьных локальных сетях, а также различные фильтры, маски и файрволы. Это поможет вам получить свободный доступ к веб-сайтам, приложениям и потоковым сервисам.

Благодаря VPN-серверам в 94 странах мира, ExpressVPN поможет вам получить доступ к Discord, где бы вы ни находились. Наши приложения скроют ваш IP-адрес и зашифруют ваш трафик, чтобы вы могли работать в Сети безопасно, конфиденциально и свободно.