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Разблокируйте Discord с помощью VPN №1

Не позволяйте цензуре или сетевым блокировкам мешать вам поддерживать связь со своими друзьями. С ExpressVPN вы сможете легко получить доступ к Discord и общаться с друзьями и единомышленниками в различных группах и сообществах!

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Разблокируйте Discord с помощью ExpressVPN. Логотип Discord.

Как разблокировать Discord с помощью VPN

Шаг 1

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Шаг 2

Глобус с изображением Соединенных Штатов Америки.

Подключитесь к любой VPN-локации, где Discord не заблокирован.

Шаг 3

A laptop, tablet, and phone, with the Discord logo.

Откройте Discord и общайтесь с друзьями.

ExpressVPN позволит безопасно общаться в Discord в любом месте

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Настольный компьютер и ноутбук с логотипом Discord.

Что такое Discord?

Discord — это мессенджер с поддержкой VoIP, с помощью которого пользователи могут общаться с другими людьми в различных сообществах и группах. Discord особенно популярен среди геймеров, но в настоящее время сервис всё больше ориентируется на широкий круг пользователей, желающих обсуждать схожие интересы в нишевых пространствах. Многие серверы являются приватными и предназначены только для приглашенных.

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Файрвол, блокирующий доступ в Интернет.

Почему Discord заблокирован?

Discord, насчитывающий более 150 миллионов активных пользователей, является одним из крупнейших и наиболее популярных игровых мессенджеров в мире. Однако некоторые страны блокируют Discord, якобы чтобы контролировать распространение информации. Офисы и школы также могут блокировать доступ к Discord из-за политики в отношении использования несанкционированного программного обеспечения.

Discord преодолевает файрвол: используйте VPN, чтобы разблокировать Discord в любом месте.

Как VPN может разблокировать Discord?

VPN, или виртуальная частная сеть, позволяет разблокировать Discord, пропуская ваш интернет-трафик через зашифрованный туннель, а также скрывая ваш IP-адрес и местоположение с помощью подключения к прокси-серверам.

Используя VPN, вы можете обойти государственную цензуру, ограничения в офисных и школьных локальных сетях, а также различные фильтры, маски и файрволы. Это поможет вам получить свободный доступ к веб-сайтам, приложениям и потоковым сервисам.

Благодаря VPN-серверам в 94 странах мира, ExpressVPN поможет вам получить доступ к Discord, где бы вы ни находились. Наши приложения скроют ваш IP-адрес и зашифруют ваш трафик, чтобы вы могли работать в Сети безопасно, конфиденциально и свободно.

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Разблокируйте Discord на любом устройстве

Загрузите приложения ExpressVPN.

ExpressVPN работает с Discord на всех поддерживаемых платформах, включая iOS, Android, Mac, Windows, браузеры, Linux и другие. С приложением ExpressVPN, работающим в фоновом режиме, вы можете использовать Discord на мобильных устройствах или разблокировать Discord на компьютере.

ЧаВо: VPN для Discord

Запрещено ли использовать VPN с Discord?
Какой VPN-сервис лучше всего подходит для Discord?
Все ли баны Discord являются IP-банами?
Как долго действуют блокировки IP-адресов в Discord?
Как обойти запрет сервера Discord на мобильном устройстве?

ExpressVPN для ПК, Mac, iOS, Android и не только

Надежная защита на любой платформе.

VPN для Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod, Android и роутеров.

Оформив подписку на ExpressVPN, вы получите удобные в использовании программные решения для всех домашних устройств, в том числе для игровых приставок PlayStation, Xbox и систем Smart TV, таких как Apple TV, Android TV и Amazon TV Fire Stick.

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Зачем использовать ExpressVPN?

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Вы можете скачивать столько, сколько хотите. С ExpressVPN у вас не будет никаких ограничений на объем загрузки.

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С ExpressVPN вы сможете защититься от регулирования скорости интернет-провайдерами и навсегда забыть о буферизации.

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Безопасный доступ в любой сети

Безопасный доступ ко всем приложениям и сервисам для работы, просмотра потоковых трансляций и гейминга.

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Специалисты службы поддержки ExpressVPN доступны 24/7, чтобы помочь вам с установкой и устранением неполадок.

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