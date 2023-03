Was ist Discord?

Discord ist eine Instant-Messaging- und VoIP-App, über die Benutzer mit anderen in Clubs, Communitys und Gruppen kommunizieren können. Der Dienst wird in erster Linie von Gamern genutzt, richtet sich aber auch an eine größere Bandbreite von Nutzern, die ähnliche Interessen in Nischenbereichen diskutieren möchten. Viele Server sind privat und nur mit Einladung zugänglich.