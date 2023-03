Pourquoi Discord est bloqué

Avec plus de 150 millions d'utilisateurs actifs, Discord est l'une des plateformes de messagerie instantanée les plus importantes et les plus populaires au monde (utilisée principalement par les gamers). Cependant, certains pays bloquent ce service, apparemment pour contrôler l'accès à l'information. Les entreprises et les écoles peuvent également bloquer Discord en raison de leurs politiques relatives à l'utilisation de logiciels non autorisés.