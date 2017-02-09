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Bu rehber size nasıl ek ExpressVPN hesapları ve abonelikleri satın alacağınızı gösterir. ExpressVPN aboneliklerini toplu olarak satın almak istiyorsanız ExpressVPN toplu lisanslama sayfamızı ziyaret edin.

Her ExpressVPN hesabı bir abonelik ile birlikte gelir. Her abonelikle, platformdan bağımsız olarak aynı anda beş cihazı ExpressVPN’e bağlayabilirsiniz.

Aynı hesap altında ek abonelikler satın alabilirsiniz (hesabınız Apple uygulama içi satın alma yoluyla satın alınmadığı sürece). Ek abonelikler, aynı anda daha fazla cihazı ExpressVPN’e bağlamanıza olanak tanır.

Alternatif olarak, ek bir hesap satın alabilirsiniz. Bu, farklı bir e-posta adresi kullanılmasını gerektirir ve size farklı bir hesap kimlik bilgileri seti verir.

Ek bir ExpressVPN aboneliği satın alın

Kredi kartı, Paypal veya Paymentwall ile satın alınan abonelikler

Ek bir abonelik satın almak için (Bitcoin hariç herhangi bir ödeme yöntemiyle):

ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. İstendiğinde e-postanıza gönderilen doğrulama kodunu girin. Aşağı kaydırın, ardından Başka Bir Abonelik Satın Al‘ı seçin. Bir plan ve ödeme yönteminizi seçin. Şimdi Sipariş Et‘i seçin.

Apple uygulama içi satın alma yoluyla satın alınan abonelikler

Her Apple Kimliğinin yalnızca bir ExpressVPN aboneliği olabilir. Ek abonelikler satın almak isterseniz başka bir Apple Kimliği kullanarak abone olmanız gerekir. Bu size farklı bir kimlik bilgisi seti verecektir.

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Ek bir ExpressVPN hesabı satın alın

Daha önce kullandığınızdan farklı bir e-posta adresi kullanarak ek hesaplar satın alabilirsiniz. Bu size farklı bir hesap kimlik bilgisi seti verecektir.

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