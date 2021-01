Czym jest wyciek DNS?

Czasami VPN może nie chronić zapytań DNS Twojego urządzenia, nawet jeśli reszta Twojego ruchu jest chroniona przez tunel VPN. Nazywa się to "wyciekiem DNS". Jeśli Twój DNS wycieknie, to nieautoryzowane podmioty, takie jak Twój dostawca usług internetowych lub dostawca DNS mogą zobaczyć Twoją historię przeglądania oraz aplikacje, z których korzystasz.



Ze względu na swoją rolę „książki adresowej w Internecie DNS wpływa na prawie wszystko, co robisz online. Twoja przeglądarka i inne aplikacje wykorzystują to do znajdowania serwerów, które obsługują witryny i usługi, na których polegasz. Twoje urządzenie wysyła swoje zapytania do serwera DNS, a serwer odsyła wskazówki do tego, czego szukasz. To właśnie sprawia, że DNS stanowi poważne zagrożenie prywatności.