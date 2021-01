Hur förhindrar ExpressVPN DNS-läckage?

Utan ett VPN använder din enhet vanligtvis en DNS-tjänst som din internetleverantör tillhandahåller. Men när du ansluter med ExpressVPN kommer din enhet enbart använda DNS-servrar som drivs av ExpressVPN. Detta gynnar dig eftersom:

ExpressVPN:s DNS-servrar är snabba

ExpressVPN sparar inte aktivitets- eller anslutningsloggar

All trafik mellan din enhet och DNS-servrarna är krypterad i alla led

Så här funkar det. För att besöka en hemsida anger du en URL eller klickar på en länk i din webbläsare. Denna URL skickas via ExpressVPN:s krypterade tunnel till en DNS-server som drivs av ExpressVPN. DNS-servern kollar upp IP-adressen och skickar den till ExpressVPN som därefter går in på sidan. På mindre än ett ögonblick skickar ExpressVPN därefter sidan till dig. Under hela processen har ingen trafik lämnat den skyddade tunneln.