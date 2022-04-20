ExpressVPN’de sürekli olarak VPN uygulamalarımızı iyileştirmenin yollarını ararız. Bazen bunu, yakın zamanda piyasaya sürülen Threat Manager gibi önemli özellikler ekleyerek veya Lightway protokolümüz gibi çığır açan yenilikler sunarak yaparız.

Perde arkasında çalışan, geliştiricilerimiz, kullanıcılarımızın deneyimini iyileştirmenin daha az göz önünde olan yollarını da aramaktadır.

Okullarda, işyerlerinde, kafelerde, otellerde, hastanelerde, havaalanlarında ve ayrıca yoğun sansürün olduğu yerlerde yaygın olduğu gibi, özellikle bazı online trafik kısıtlamaları uygulayan ağlarda iOS için ExpressVPN uygulamasının VPN’e bağlanma hızını iyileştirmek, buna yakın tarihli bir örnek teşkil eder.

İşte hızlı versiyon: VPN uygulaması, farklı bağlanma yöntemlerini art arda denemek yerine artık aynı anda birden fazla yöntemi deneyerek başarılı bağlantı için gereken süreyi azaltıyor.

Zorlu Görev: Kısıtlanmış ağlara bağlanma süresini kısaltmak

Anonim analizlerden ve müşterilerle konuşarak elde ettiğimiz veriler sayesinde VPN’in bağlanmasının 30 saniye kadar sürdüğü bazı durumlar olduğunu biliyorduk. Bu, kullanıcıları saniyeler içinde bağlama hedefimizin çok gerisinde kaldı.

Buna örnek bir senaryo, VPN kullanıcısının internet bağlantısının olmadığı bir asansörden çıkıp bir arkadaşına mesaj göndermek için telefonunu çıkarması ancak mesaj gitmeden önce VPN’nin bağlanması için 30 saniye beklemek zorunda olması olabilir.

Amacımız, ExpressVPN’i her zaman açık tutmayı kolaylaştırmak, kullanıcıların sunulan korumanın tüm avantajlarından yararlanmalarını ve herhangi bir olumsuzluk yaşamamalarını sağlamaktır. ExpressVPN kullanıcıları, ideal olmayan ağ koşullarında bile VPN’e hızlı bir şekilde yeniden bağlanabilmelidir.

Kabul etmek gerekir ki 30 saniyeyle bile, testlerimiz sırasında bu gibi birçok durumda hiç bağlantı kuramayan birçok rakipten daha iyi durumdaydık. Örneğin, diğer birçok VPN, üniversitelerde ve birçok halka açık Wi-Fi ağında sıkça rastlandığı gibi, UDP’nin internete erişimini engelleyen bir Wi-Fi ağı kullanarak düzgün bir şekilde bağlanamaz; ama biz hedefimizi daha yüksek tutmak istedik.

Çığır açan çözümümüz: Paralel bağlantılar

VPN’e bağlanma sürelerinin uzun olmasının temel nedeni, VPN bağlantısı kurmanın birçok farklı yolu olmasına rağmen bazen yalnızca birkaç belirli yolun işe yaramasıdır. VPN uygulamalarının her durum için uygun yöntemi bulma konusunda hızlı olması gerekir. Bu, özellikle bazı kısıtlamalarla yapılandırılmış ağlarda önem arz eder.

Önceden, ExpressVPN uygulaması, VPN’e bağlanmak için çeşitli farklı yolları sonunda işe yarayan birini bulana kadar tekrar tekrar denerdi. Özgür bir ağ olduğunda, ilk deneme işe yarar ve bu nedenle bağlantı hızlı bir şekilde kurulurdu ancak kısıtlı ağlarda bunun için birçok deneme gerekebilirdi.

Başarılı kombinasyonu bulmanın hızlı yolunun tüm yöntemleri aynı anda denemek ve ardından ilk bağlananı seçmek olduğunu fark ettik. Bu yönteme, paralel bağlantılar diyoruz.

Testlerimizde paralel bağlantılar kullanmak, VPN’e bağlanma süresini önemli ölçüde iyileştirdi. Bağlanma süresi 1 saniyeden kısa süren kullanıcı sayısı yaklaşık %25 arttı. İşte eski yönteme karşı yeni yönteme ilişkin istatistiklerimize bir bakış:

Sayılar ortada! iOS kullanıcıları, bağlantı sürelerinde bir farklılık olduğunu zaten fark etmiş olmalılar. Ayrıca bu bağlantı yöntemini Android, Windows, Mac ve Linux uygulamalarımızda da kullanıma sunmayı planlıyoruz. ExpressVPN kullanıcısı değilseniz, hizmetimizi deneyeceğinizi ve bunu bizzat göreceğinizi umuyoruz. Memnun kalmazsanız 30 gün içinde iptal ettiğiniz takdirde paranızın tamamını geri alabilirsiniz.

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