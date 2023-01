Bij ExpressVPN zijn we constant op zoek naar manieren om onze VPN apps te verbeteren. Soms doen we dit door belangrijke functies toe te voegen, zoals onze recent uitgebrachte Threat Manager, of het introduceren van baanbrekende innovaties zoals ons Lightway protocol.

Maar achter de schermen zoeken onze developers ook naar minder voor de hand liggende manieren om de ervaring van onze gebruikers te verbeteren.

Een recent voorbeeld is het verbeteren van de snelheid waarmee de ExpressVPN app voor iOS met de VPN verbindt, vooral op netwerken waarop bepaalde verkeersbeperkingen van kracht zijn zoals vaak voorkomt op scholen, werkplekken, café’s, hotels, ziekenhuizen, luchthavens en ook op plekken met zware censuur.

Kort samengevat: de VPN app probeert nu niet meer op verschillende manieren na elkaar te verbinden, maar op meerdere manieren tegelijkertijd; daardoor wordt de tijd die het kost om te verbinden korter.

De uitdaging: de tijd om met beperkte netwerken te verbinden korter maken

Uit anonieme analyses en gesprekken met klanten wisten wij dat er situaties waren waarin de VPN er wel 30 seconden over deed om te verbinden. Dit bleef ver achter bij ons doel om gebruikers binnen enkele seconden verbonden te krijgen.

Een voorbeeld is wanneer een VPN gebruiker uit een lift loopt waar hij geen internet meer had, zijn telefoon tevoorschijn haalt om te proberen een vriend een bericht te sturen, maar 30 seconden moet wachten tot de VPN verbonden is en het bericht verstuurd wordt.

Ons doel is om het gemakkelijk te maken om ExpressVPN altijd aan te houden, zodat gebruikers kunnen profiteren van alle voordelen van bescherming en geen nadelen ervaren. Zelfs onder minder dan ideale netwerkomstandigheden moeten ExpressVPN gebruikers snel opnieuw kunnen verbinden met de VPN.

Toegegeven, zelfs met 30 seconden deden we het al beter dan veel concurrenten, die tijdens onze tests in verschillende dergelijke situaties helemaal niet konden verbinden. Veel andere VPN’s zouden bijvoorbeeld helemaal niet kunnen verbinden via een wifi netwerk dat voorkomt dat UDP het internet bereikt, zoals gebruikelijk is op universiteiten en veel openbare wifi netwerken. Maar we wilden het nog beter doen.

Onze baanbrekende oplossing: parallelle verbindingen

Een fundamentele reden voor trage VPN verbindingstijden is het feit dat er veel verschillende manieren zijn om een ​​VPN in te stellen, maar in specifieke gevallen werken er soms maar een paar. VPN apps moeten snel zijn in het vinden van de juiste methode voor elke situatie. Dat is vooral van belang voor netwerken die met bepaalde beperkingen zijn ingesteld.

Voorheen probeerde de app van ExpressVPN iteratief verschillende manieren om met de VPN te verbinden totdat er uiteindelijk een werd gevonden die werkte. Wanneer een netwerk tolerant is, zou de eerste poging werken en dan is de verbinding snel tot stand gebracht, maar op beperkte netwerken kan dit veel pogingen vergen.

We realiseerden ons dat een snelle manier om de winnende combinatie te vinden, was om simpelweg alle methoden tegelijk te proberen, en dan degene te kiezen die het eerst contact heeft gemaakt. We noemen deze methode parallelle verbindingen.

Uit onze tests bleek dat het gebruik van parallelle verbindingen de tijd om te verbinden met de VPN drastisch verbeterde. Het aantal gebruikers dat er minder dan 1 seconde over deed om te verbinden steeg met ongeveer 25%. Hier is een hier is een overzicht met het verschil tussen de oude methode versus de nieuwe methode over de oude methode versus de nieuwe methode (in Engels):

De cijfers spreken voor zich – en iOS gebruikers zouden al een verschil in verbindingstijden moeten hebben opgemerkt. We zijn ook van plan deze verbindingsmethode te implementeren in onze apps voor Android, Windows, Mac en Linux. Als u geen ExpressVPN gebruiker bent, hopen we dat u onze dienst zult proberen en het zelf zult ervaren; als u niet tevreden bent, kunt u een volledige terugbetaling krijgen als u binnen 30 dagen annuleert.

Meer weten over de voordelen van het gebruiken van ExpressVPN