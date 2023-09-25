Apple’ın Airtag’i gibi Bluetooth izleyiciler, eşyalarınızı takip etmenin uygun bir yoludur. Ayrıca faydalarını başka şekillerde de kanıtladılar. Airtag’ler araştırmacı gazetecilik için kullanıldı ve hatta bir araba hırsızının izini sürmeye yardımcı oldu. Ya da yolcuların kayıp bagajlarını bulmalarına yardımcı olan AirTagler ile ilgili başlıkları kim unutabilir?

Videomuzu izleyin: Kendi bagajınızı nasıl takip edersiniz

Eski sevgilileri veya ünlüleri takip etmek gibi insanların onları kullanmasının daha rahatsız edici yolları da var. Buna rağmen, AirTag çok kullanışlı bir teknoloji ürünüdür. Ancak, esas olarak Android kullanıcılarını hedefleyen birçok AirTag alternatifi ile bunun piyasada tek olması çok uzak ihtimal.

En iyi AirTag alternatifleri

Şuraya atla…

Tile Pro

Chipolo One

Samsung SmartTag

Tracki GPS Tracker

Cube Shadow

Tile Pro

Tile, Bluetooth izleyicileriyle öncü oldu ve Airtag’a en iyi alternatiflerden biri haline geldi. Tile Pro, izleyiciyi bulmanıza yardımcı olacak şekilde etkileyici bir 400 fit menzile ve yüksek sesli bir halkaya sahiptir. Metalden yapılmış ve IP67 derecesine sahip olması sayesinde, muhtemelen piyasadaki en dayanıklı izleyicidir.

Tile Pro ile ilgili en iyi şey, platformdan bağımsız olması ve telefonunuz ne olursa olsun tam işlevsellik sağlamasıdır. Ancak, Apple ve Samsung’un izleyicilerinden farklı olarak Tile, izleme ağını oluşturmak için tamamen uygulama yüklemelerine bağlıdır. Sinir bozucu bir şekilde, Tile Pro’nuz sizden uzaktayken uyarılar gibi bazı özellikleri abonelik ile sunmaktadır.

Artıları Eksileri Hem Android hem de iOS cihazlarda çalışır Bazı özellikler bir abonelik hizmeti gerektirir Değiştirilmesi kolay CR2032 pil İzleme ağı tamamen uygulama yüklemelerine bağlıdır 400 feet kadar uzun menzili kapsar İnanılmaz derecede dayanıklı

Chipolo One

Apple, Samsung ve Tile dışında sağlam bir alternatif Chipolo’dur. Yine de Chipolo One’ın küçük ve minimalist tasarımına aldanmayın; izleyici sesi120dB gibi inanılmaz derecede yüksek ve bataryası iki yıl dayanabilir, yani diğer izleyicilerden daha uzun. Değiştirilebilir bir batarya ile gelir, ancak çoğu insan bu teklifi kabul edilebilir bulacaktır.

Chipolo One, 200 fitlik bir izleme aralığına sahiptir ve aynı zamanda platformdan bağımsızdır. Bununla birlikte, izleme erişimi çok daha sınırlıdır. Chipolo One Spot’u tercih etmek, Apple’ın Ağımı Bul özelliğine bağlandığında izleme ağı endişelerinizi çözer. Chipolo One ile ilgili en iyi şey, tam özellik sunarken çoğu izleyiciden daha ucuz olmasıdır. Hiçbir şey bir ödeme duvarının arkasına kilitlenmez.

Artıları Eksileri Hem Android hem de iOS cihazlarda çalışır Büyük oyunculara kıyasla daha küçük izleme ağı Değiştirilebilir CR2032 pil ile iki yıllık pil ömrü Uygun fiyatlı ve tam özellikli Alabileceğiniz en gürültülü izleyici olabilir Birçok renk seçeneği mevcuttur

Samsung SmartTag

Bir Samsung akıllı telefon kullanıcısıysanız, SmartTag en iyi seçimdir. SmartTag, Samsung’un ekosistemiyle sıkı bir şekilde entegre edilmiştir ve Samsung’un akıllı ev platformu SmartThings ile entegrasyona sahiptir. Örneğin, SmartTag’in düğmesine basmak ışıklarınızı açabilir.

AirTag’ler gibi SmartTag’ler de yakındaki Samsung akıllı telefonlar tarafından izlenir. Samsung, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olduğundan, kayıp eşyalarınızı bir SmartTag ile bulma şansınız vardır.

Artıları Eksileri SmartTag’inizi bulmanıza yardımcı olacak geniş Samsung telefon ağı Sadece Samsung telefonları ile uyumlu Değiştirilmesi kolay CR2032 pil Piyasadaki en küçük izleyici değil Akıllı ev entegrasyonu

Tracki GPS İzleyici

Adından da anlaşılacağı gibi, Tracki GPS İzleyici Bluetooth bağlantısına değil, bunun yerine GPS’e güveniyor. GPS kullanarak izleyici, burada listelenen diğer seçenekler gibi bir cihaz izleme ağına bağlı değildir. Tek başına gerçek zamanlı GPS takibi sağlayabilir ve aynı zamanda bu sınırsız bir menzile sahip olduğu anlamına gelir. İzleyici belirlenmiş bir alanı terk ettiğinde uyarı almak için coğrafi sınırlar ayarlayabilirsiniz.

İzleyici, tek bir şarjla 75 güne kadar süren pil ömrü ile iyi derecede taşınabilir ve şarj edilebilir. Tracki GPS izleyici, su geçirmez bir manyetik kutu aracılığıyla elementlerden korunur ve ayrıca pop başına sadece 17 dolar gibi inanılmaz derecede uygun maliyetlidir.

Artıları Eksileri GPS takibi sayesinde sınırsız menzil ve hassas konumlar En güzel görünümlü izleyici değil İzleme ağı için uygulama yüklemelerine bağlı değil İyi pil ömrüne sahip şarj edilebilir pil Hem Android hem de iOS cihazlarda çalışır Diğer izleyicilerden çok daha ucuz

Cube Shadow

Sadece 2 mm inceliğiyle, piyasadaki en ince izleyici Cube Shadow’dur. Boyutu onunla ilgili en iyi şey olabilir, onu kullanırken yolunuzdan uzak tutun. Ultra ince tasarımın bir bedeli vardır; pil ömrü iyi değildir. En azından şarj edilebilir.

İzleyici, IP67 derecesine sahiptir ve maddelere karşı iyi koruma sağlar ve alarmı 100dB gibi çok gürültülüdür. Cube Shadow’un en büyük dezavantajı sezgisel olmayan yazılımıdır ve yanlış alarmlara eğilimlidir — bu da onu güvenilmez kılar.

Artıları Eksileri Hem Android hem de iOS cihazlarda çalışır Yanlış alarmlara eğilimli Ultra ince tasarım Sezgisel olmayan yazılım Şarj edilebilir pil

AirTag izleme nasıl çalışır?

AirTag’lerin kullanımı inanılmaz derecede kolaydır. Anahtarlarınızı takip etmek için bir AirTag kullanmak istediğinizi varsayalım. Tek yapmanız gereken, AirTag’i anahtarlığınıza takmadan önce iPhone’unuzla bir AirTag eşleştirmek. Ardından, telefonunuzdaki bir uygulamaya bakarak anahtarlarınızın harita üzerinde gerçek zamanlı olarak nerede olduğunu görebilirsiniz.

AirTag’ler, yakındaki Apple cihazlarının algılayabileceği güvenli bir Bluetooth sinyali göndererek Apple’ın Ağımı Bul’una bağlanır. AirTag’inizin konumu iCloud’a aktarılır ve bir harita üzerinde görüntülendiğini görebilirsiniz. AirTag, size yeterince yakınsa onu bulmanız için bir ses çıkaracaktır.

Apple, tüm bu sürecin anonim ve şifreli olduğunu iddia ediyor, bu da AirTag’ın Ağımı Bul ile iletişim kurmak için bağlandığı telefonların bilgilerini göremeyeceğiniz anlamına geliyor.

Bu izleyiciler kendi eşyalarınızı bulmanıza yardımcı olmak amacıyla tasarlansa da, insanlar AirTag’leri kötü amaçlar için de kullandılar. Takip, araba hırsızlığı ve hatta gözetleme riskinden dolayı birçok insan, AirTag ile ilişkili güvenlik ve gizlilik riskleri konusunda haklı olarak endişelenmeye başladı. Bu risklerin Apple Airtag’lere özel olmadığını ve tüm izleyicileri etkilediğini unutmamak önemlidir.

Apple, Tile ve benzerlerinin sizi bu risklerden koruyacak korumaları vardır. Ama mükemmel değiller. Bu nedenle, kullanmasanız bile, kendinizi AirTag kötüye kullanımından korumak için ipuçlarını öğrenmelisiniz.

AirTag’ler Android telefonlarla çalışabilir mi?

Tüm Apple ürünlerinde olduğu gibi AirTag’ler de Apple ekosistemi dışındaki cihazlarla iyi geçinmez. Yani, bir Android telefon kullanıyorsanız bir AirTag düşünmeye değmez; çünkü çalışmayacaklar.

Neyse ki, aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi alternatif var. Aşağıda, bir Bluetooth izleyici seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğinin yanı sıra dikkate değer alternatiflerin bir listesini derledik.

AirTag alternatiflerinde dikkat edilmesi gerekenler

İşte Bluetooth izleyicileri için alışveriş yaparken aklınızda bulundurmanız gereken bazı şeyler:

Uyumluluk. Kullandığınız telefon, Bluetooth izleyicileri için alışveriş yaparken seçeneklerinizi sınırlayabilir. AirTag’ler yalnızca iPhone’larla uyumludur. SmartTag’ler yalnızca Samsung telefonlarla uyumludur. Diğerleri, Tile gibi, platformdan bağımsızdır.

Form faktörü. Çoğu Bluetooth izleyici küçüktür, ancak çeşitli renk ve şekillerde gelirler. Bazıları uzun, bazıları yuvarlak, bazıları kalındır. Bununla birlikte, pil ömrünü daha küçük bir form için tercih edecekseniz, bu nedenle artıları tartmak ve bir uzlaşmaya varmak en iyisidir.

İzleme ekosistemi. Bluetooth izleyicileri yalnızca ekosistemlerinin boyutu kadar etkilidir. Bu yüzden AirTag yaptığı işte çok iyi. Ağımı Bul’a dokunmak, AirTag’inizi bulmanıza yardımcı olan milyonlarca iPhone anlamına gelir. Apple’ın sistemine çok az alternatif sunuluyor; en yakını muhtemelen Samsung’un Smarttag’i. Diğerleri tamamen uygulamalarının yükleme sayısına bağlıdır.

Bluetooth aralığı. İzleyiciler, kullanıcıların dünyanın herhangi bir yerindeki konumlarını tam olarak belirlemelerine izin vermek için aynı marka ekosistemlerini kullanır. Ancak, yakınınızdaki (örneğin evinizde) bir şeyi kaybederseniz izleyicinizin çalmasını sağlayarak onu bulmak için Bluetooth menziline güveniyor olacaksınız. Menzil ne kadar uzun olursa bir şey bulabileceğiniz alan o kadar büyük olur. İzleyicilerin Bluetooth menzili, izleme ekosisteminden yararlanmak için diğer cihazların ne kadar yakın olması gerektiğini de belirler.

Su geçirmezlik. İzleyiciyi gezgin kedinizin yakasına mı yerleştiriyorsunuz? Ya da sadece anahtarlarınıza takıyor olsanız bile, IP derecesine sahip etkenlerden korunmasını sağlamak, daha uzun süre çalışmasını sağlayacaktır.

Fiyatlandırma. Bluetooth izleyiciler oldukça uygun maliyetlidir, ancak daha belirsiz markalar genellikle biraz daha ucuzdur. Bunları setler halinde satın almak size daha fazla tasarruf sağlayabilir.