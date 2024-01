I tracker Bluetooth come AirTag di Apple rappresentano principalmente un modo conveniente per monitorare i propri effetti personali. Nel corso del tempo, hanno però dimostrato la loro utilità anche in altri modi. Gli AirTag sono stati infatti utilizzati per il giornalismo investigativo, contribuendo persino a rintracciare un rapinatore. E come dimenticare l’utilità degli AirTag nell’aiutare i viaggiatori a ritrovare i bagagli smarriti?

Nonostante siano stati utilizzati anche per scopi meno piacevoli, come lo stalking di ex partner o di celebrità, gli AirTag rappresentano una tecnologia davvero molto utile. Airtag non è però l’unica opzione reperibile sul mercato. Esistono infatti molte alternative, rivolte principalmente agli utenti Android.

Le migliori alternative a AirTag

Vai alla sezione…

Tile Pro

Chipolo One

Samsung SmartTag

Localizzatore GPS Tracki

Cube Shadow

Tile Pro

Tile ha aperto la strada ai tracker Bluetooth ed è sicuramente una delle migliori alternative ad AirTag. Il Tile Pro ha una portata impressionante di circa 120 metri e un forte suono per aiutarti a localizzare il tracker. Essendo costruito in metallo e dotato di un grado di protezione IP67, è probabilmente il localizzatore più resistente sul mercato.

L’aspetto migliore di Tile Pro è il fatto di essere indipendente dalla piattaforma usata, garantendo la piena funzionalità su qualsiasi telefono. Tuttavia, a differenza dei tracker di Apple e Samsung, Tile dipende completamente dalle installazioni di app per costruire la propria rete di tracciamento. Risulta poi frustrante che alcune funzionalità, come gli avvisi quando Tile Pro si trova lontano da te, siano disponibili solo tramite abbonamento.

Pro Contro Funziona su dispositivi Android e iOS Alcune funzionalità sono disponibili solo tramite abbonamento Batteria CR2032 facile da sostituire La rete di tracciamento dipende interamente dalle installazioni di app Copertura di ben 120 metri Incredibilmente resistente

Chipolo One

Un’ottima scelta al di fuori dei pesi massimi Apple, Samsung e Tile è Chipolo. Non lasciarti ingannare dal design piccolo e minimalista di Chipolo One; il tracker emette in realtà un suono incredibilmente forte da 120 dB e la sua batteria può durare per due anni, più a lungo di qualsiasi altro localizzatore. Sebbene si tratti di una batteria sostituibile, in molti troverebbero accettabile questo compromesso.

Chipolo One ha un raggio di tracciamento di circa 60 metri e, come il Tile Pro, è indipendente dalla piattaforma usata. La sua rete di tracciamento è però molto più limitata, facendo affidamento sugli utenti con l’app Chipolo per costruirla. Per risolvere i problemi relativi alla rete di tracciamento, puoi scegliere Chipolo One Spot, che attinge alla rete Dov’è di Apple. L’aspetto migliore del Chipolo One è il fatto di essere più economico rispetto alla maggior parte dei tracker, garantendo comunque una soluzione completa. Tutte le funzionalità sono gratuite.

Pro Contro Funziona su dispositivi Android e iOS Rete di tracciamento più limitata rispetto ai principali concorrenti Durata della batteria di due anni con batteria CR2032 sostituibile Conveniente e completo di tutte le funzioni Potrebbe essere il tracker più rumoroso che puoi trovare Molti colori disponibili

Samsung SmartTag

E sei un possessore di smartphone Samsung, lo SmartTag è decisamente la scelta migliore. Gli SmartTag sono strettamente connessi con l’ecosistema Samsung e si integrano con SmartThings, la piattaforma per la gestione dei dispositivi smart di casa di Samsung. Premendo il pulsante dello SmartTag è possibile ad esempio accendere le luci.

Come succede per gli AirTag, anche gli SmartTag vengono tracciati dagli smartphone Samsung che si trovano nelle vicinanze. Considerando che Samsung è il più grande produttore di smartphone al mondo, è probabile che sarai in grado di trovare facilmente i tuoi oggetti con uno SmartTag.

Pro Contro Vasta rete di telefoni Samsung per aiutarti a localizzare il tuo SmartTag Compatibile solo con telefoni Samsung Batteria CR2032 facile da sostituire Non il più piccolo tracker in circolazione Integrazione Smart home

Localizzatore GPS Tracki

Come suggerisce il nome, il localizzatore GPS Tracki non sfrutta la connessione Bluetooth, ma il GPS. Utilizzando il GPS, il tracker non dipende da una rete di dispositivi di tracciamento come le altre opzioni qui elencate. Ciò significa che può fornire autonomamente un tracciamento GPS in tempo reale e che garantisce una portata illimitata. È possibile impostare geofence per ricevere avvisi quando il localizzatore lascia un’area designata.

Il tracker è molto leggero e anche ricaricabile, con una durata della batteria fino a 75 giorni con una singola carica. Il localizzatore GPS Tracki è protetto dalle intemperie grazie a una struttura magnetica impermeabile ed è anche incredibilmente conveniente, con un prezzo di soli 17 dollari.

Pro Contro Portata illimitata e posizioni precise grazie al tracciamento GPS Non tra i tracker più belli Non dipende dalle installazioni di app per la sua rete di tracciamento Batteria ricaricabile con buona durata Funziona con dispositivi Android e iOS Molto più economico di altri tracker

Cube Shadow

Con uno spessore di soli 2 mm, Cube Shadow è decisamente il tracker più sottile sul mercato. Sebbene le dimensioni rappresentino il punto di forza di questo tracker, il design ultrasottile ha però un prezzo: la batteria, nonostante sia ricaricabile, non ha certamente una grande durata rispetto ai concorrenti.

Il tracker è ben protetto da intemperie e urti con un grado di protezione IP67, mentre il suono che emette è alto e raggiunge i 100 dB. Il più grande svantaggio del Cube Shadow è il suo software poco intuitivo, oltre ad essere soggetto a falsi allarmi, rendendolo inaffidabile.

Pro Contro Funziona con dispositivi Android e iOS Soggetto a falsi allarmi Design ultrasottile Software poco intuitivo Batteria ricaricabile

Come funziona il tracciamento di AirTag?

Gli AirTag sono incredibilmente facili da usare. Supponiamo che tu voglia utilizzare un AirTag per monitorare il tuo mazzo di chiavi. Tutto quello che devi fare è accoppiare un AirTag al tuo iPhone prima di applicare l’AirTag stesso sul tuo portachiavi. Fatto questo, sarai in grado di vedere su una mappa dove si trovano le tue chiavi in tempo reale tramite un’app sul telefono.

Gli AirTag attingono alla rete Dov’è di Apple, inviando un segnale Bluetooth sicuro che i dispositivi Apple nelle vicinanze possono rilevare. La posizione del tuo AirTag viene inoltrata su iCloud e potrai visualizzarla su una mappa. L’AirTag riprodurrà anche un suono per consentirti di trovarlo, se è abbastanza vicino a te.

Poiché Apple afferma che si tratti di un processo completamente anonimo e crittografato, non sarai in grado di vedere le informazioni dei telefoni con cui AirTag è collegato per comunicare con la rete Dov’è.

Sebbene questi tracker siano progettati per aiutarti a localizzare i tuoi oggetti, le persone hanno usato AirTag anche per scopi meno piacevoli. Dallo stalking, al furto d’auto passando persino allo spionaggio, in molti si sono giustamente interrogati sui rischi per la sicurezza e la privacy associati agli AirTag. È importante notare che questi rischi non sono esclusivi degli AirTag Apple, ma riguardano tutti i tracker presenti sul mercato.

Sebbene Apple, Tile e simili offrano delle soluzioni per metterti al riparo da questi rischi, non sono comunque perfette.

Gli AirTag sono in grado di funzionare con telefoni Android?

Come con tutti i prodotti Apple, gli AirTag non funzionano molto bene con i dispositivi al di fuori dell’ecosistema Apple. Quindi, se possiedi un telefono Android, non vale nemmeno la pena prendere in considerazione un AirTag. Semplicemente per il fatto che non funzionerà.

Fortunatamente, esistono una serie di alternative tra cui scegliere. Qui sopra, abbiamo stilato una lista di alternative da prendere in considerazione, insieme a quello che dovresti cercare quando scegli un tracker Bluetooth.

Cosa cercare nelle alternative a AirTag

Ecco alcune cose da tenere in considerazione quando si acquistano dei tracker Bluetooth.

Compatibilità. Il telefono che usi potrebbe limitare le tue opzioni quando acquisti un tracker Bluetooth. Gli AirTag sono compatibili solo con iPhone. Gli SmartTag sono compatibili solo con telefoni Samsung. Altri, come i Tile, sono indipendenti dalla piattaforma usata.

Forma. La maggior parte dei tracker Bluetooth sono piccoli, anche se disponibili in una varietà di forme e colori. Alcuni modelli sono lunghi, alcuni rotondi e altri ancora sono spessi. Il segreto è trovare il giusto compromesso tra una dimensione contenuta e una buona durata della batteria.

Ecosistema del tracciamento. I tracker Bluetooth sono efficaci solo quanto la grandezza dei loro ecosistemi. Ecco perché l’AirTag è tra i migliori del settore. Usando la rete Dov’è di Apple puoi metterti in contatto con milioni di iPhone che ti aiuteranno a trovare il tuo AirTag. Poche alternative offrono la portata del sistema Apple; quello che gli si avvicina maggiormente è probabilmente SmartTag di Samsung. Gli altri dipendono interamente dal numero di installazioni della loro app.

Portata Bluetooth. I tracker utilizzano l’ecosistema appartenente allo stesso marchio per consentire agli utenti di individuare la propria posizione in qualsiasi parte del mondo. Ma se perdi qualcosa che si trova nelle immediate vicinanze (ad esempio in casa tua), potrai affidarti alla portata del Bluetooth facendo suonare il tuo tracker. Più ampia è la portata, maggiore sarà l’area in cui puoi sperare di ritrovare gli oggetti. La portata Bluetooth dei tracker determina anche quanto dovranno essere vicini gli altri dispositivi per utilizzare il proprio ecosistema di tracciamento.

Resistenza all’acqua. Che tu voglia posizionare il tracker sul collare del tuo gatto che se ne va a giro nei dintorni o semplicemente collocarlo sul portachiavi, assicurarti che sia protetto dalle intemperie con una classificazione IP che lo manterrà funzionante più a lungo.

Prezzo. I tracker Bluetooth sono piuttosto accessibili, anche se i marchi meno conosciuti risultano generalmente un po’ più economici. Acquistarli in set può garantirti un risparmio maggiore.