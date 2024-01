Les traqueurs Bluetooth comme AirTag d’Apple sont une manière pratique de retrouver facilement vos objets égarés. Ils ont également prouvé leur utilité via d’autres manières. En effet, les AirTags ont été utilisés pour du journalisme d’investigation et ont même aidé à retrouver un voleur de voiture. Enfin, qui peut oublier les grands titres sur les AirTags qui ont aidé les voyageurs à retrouver leurs bagages perdus ?

Il existe des manières plus dérangeantes par lesquelles les personnes les ont utilisé, comme pour traquer leurs ex ou les célébrités. En dépit de cela, un AirTag est un outil de technologie très utile. Mais, il est loin d’être le seul sur le marché, avec de nombreuses alternatives à AirTag ayant comme cible principale les utilisateurs d’Android.

Les meilleures alternatives à AirTag

Tile Pro

Tile a ouvert la voie avec les traqueurs Bluetooth et se trouve être une des meilleures alternatives à un AirTag. Tile Pro a une portée impressionnante de 122 mètres ainsi qu’une sonnerie forte pour vous aider à localiser le traqueur. Conçu à base de métal et avec un indice de protection IP67, il s’agit probablement du traqueur le plus durable sur le marché.

Le meilleur atout de Tile Pro est le fait qu’il fonctionne sur toutes les plateformes, assurant une fonctionnalité complète peu importe votre téléphone. Cependant, contrairement aux traqueurs d’Apple et de Samsung, Tile est entièrement dépendante des installations d’applications pour bâtir son réseau de traçage. De manière plus frustrante, certaines fonctionnalités, comme les notifications lorsque votre Tile Pro est loin de vous, sont verrouillées par un service d’abonnement.

Avantages Inconvénients Fonctionne à la fois sur les appareils Android et iOS Certaines fonctionnalités sont verrouillées derrière un service d’abonnement Batterie CR2032 facile à remplacer Le réseau de traçage dépend entièrement des installations d’applications Couvre une portée longue de 122 mètres Incroyablement durable

Chipolo One

Chipolo est un choix solide en dehors des poids lourds comme Apple, Samsung et Tile. Bien que le design de Chipolo One soit petit et minimaliste, le traqueur est incroyablement bruyant à 120dB, et sa batterie peut durer deux ans – plus long que n’importe quel autre traqueur. Cela vient au détriment d’une batterie remplaçable, mais beaucoup trouveraient ce compromis acceptable.

Chipolo One a une portée de traçage de 61 mètres et fonctionne également sur toutes les plateformes. Par contre, son réseau de traçage est bien plus limité, se reposant uniquement sur les installations de l’appli Chipolo. En optant pour Chipolo One Spot, vous résolvez vos problèmes de réseau de traçage car il s’appuie sur le réseau Find My d’Apple. Le meilleur atout de Chipolo One est qu’il est moins cher que la plupart des traqueurs tout en gardant de nombreuses fonctionnalités. Rien n’est verrouillé derrière une option payante.

Avantages Inconvénients Fonctionne sur les appareils Android et iOS Réseau de suivi plus petit comparé à ses plus grands concurrents Durée de vie de batterie de deux ans avec une batterie CR2032 remplaçable Abordable avec des fonctionnalités complètes Pourrait être le traqueur le plus bruyant que vous pouvez avoir Large choix de couleurs

Samsung SmartTag

Si vous êtes un utilisateur d’un smartphone Samsung, SmartTag est votre meilleur choix. Les SmartTags sont étroitement intégrés à l’écosystème Samsung et sont intégrés avec SmartThings, la plateforme maison intelligente de Samsung. Par exemple, appuyer sur le bouton SmartTag peut allumer vos lumières.

Comme les AirTags, les SmartTags sont tracés par les smartphones Samsung à proximité. Et, avec le fait que Samsung est le plus grand fabricant de smartphones au monde, vous aurez beaucoup de chance de retrouver vos objets perdus avec un SmartTag.

Avantages Inconvénients Réseau vaste de téléphones Samsung pour aider à localiser votre SmartTag Compatible uniquement avec les téléphones Samsung Batterie CR2032 facile à remplacer Pas le plus petit des traqueurs qui existent Intégration Smart home

Tracki GPS Tracker

Comme son nom l’entend, le Tracki GPS Tracker ne fonctionne pas grâce à une connexion Bluetooth, mais avec un GPS. En utilisant le GPS, le traqueur ne se repose pas sur un réseau de suivi d’appareils comme les autres options présentées plus haut. Il peut offrir un traçage GPS en temps réel à lui seul, et cela signifie également qu’il a une portée illimitée. Vous pouvez mettre en place des limites géographiques pour recevoir des notifications lorsque le traqueur sort de la zone définie.

Le traqueur est très mobile et est également rechargeable, avec une batterie qui peut durer 75 jours grâce à un seul chargement. Le Tracki GPS tracker est protégé des éléments extérieurs via une boite magnétique imperméable et est aussi abordable avec un prix de 17 USD.

Avantages Inconvénients Portée illimitée et localisations précises grâce au traçage GPS N’est pas le traqueur le plus beau Ne dépend pas d’installations d’appli pour son réseau de traçage Batterie rechargeable avec une bonne durée de vie de batterie Fonctionne avec les appareils Android et iOS Moins cher que les autres traqueurs

Cube Shadow

Avec une épaisseur de 2 mm seulement, le traqueur le plus fin du marché est le Cube Shadow. Sa taille est son plus grand avantage, ne vous gênant pas lorsque vous l’utilisez. Le design ultra fin a un prix par contre, la durée de vie de la batterie n’est pas la meilleure. Au moins, c’est rechargeable.

Le traqueur est bien protégé contre les éléments extérieurs avec un indice de protection IP67, et son alarme est très fort à 100dB. Le plus grand inconvénient du Cube Shadow est son logiciel qui n’est pas intuitif, et est par conséquent propice aux fausses alarmes, ce qui le rend non fiable.

Avantages Inconvénients Fonctionne avec les appareils Android et iOS Propice aux fausses alarmes Design ultra fin Logiciel non intuitif Batterie rechargeable

Comment fonctionne le traçage d’AirTag ?

Les AirTags sont incroyablement facile à utiliser. Supposons que vous souhaitez utiliser un AirTag pour garder la trace de vos clés. Vous devez tout simplement appairer un AirTag à votre iPhone avant de placer le AirTag sur votre porte clé. Puis, vous pouvez voir où sont vos clés sur la carte en temps réel en regardant l’appli sur votre téléphone.

Les AirTags fonctionnent avec le réseau Find My d’Apple en envoyant un signal Bluetooth sécurisé sur les appareils Apple à proximité qui peuvent détecter. La localisation de votre AirTag est relayé à iCloud, et vous pouvez le voir affiché sur une carte. AirTag émettra également un son pour que vous puissiez le trouver, s’il est suffisamment proche de vous.

Apple revendique que le processus entier est anonyme et chiffré, signifiant que vous ne serez pas capable de voir les informations des téléphones avec lesquels le AirTag s’est mis en ligne pour communiquer avec le réseau Find My.

Bien que ces traqueurs soient conçus pour vous aider à localiser vos propres affaires, d’autres personnes ont utilisé les AirTags pour des objectifs plus néfastes. En passant par le harcèlement, le vol de voiture, et même la surveillance, beaucoup se sont inquiétés des risques de sûreté et de confidentialité associés aux AirTags. Il est important de noter que ces risques ne sont pas exclusifs aux AirTags d’Apple mais affectent également les autres traqueurs.

Apple, Tile, et les équivalents ont mis en place des mesures de sécurité pour vous protéger de ces risques. Mais, elles ne sont pas parfaites. C’est pourquoi vous devez vous familiariser avec les astuces pour vous protéger des abus d’AirTag, même si vous ne les utilisez pas.

Les AirTags peuvent-ils fonctionner avec les téléphones Android ?

Tout comme avec tous les produits d’Apple, les AirTags ne fonctionnent pas avec les appareils en dehors de l’écosystème Apple. Ainsi, si vous utilisez un téléphone Android, un AirTag n’est même pas à prendre en considération, car ils ne fonctionnent tout simplement pas.

Heureusement, il existe de nombreuses alternatives parmi lesquelles choisir. Ci-dessous, nous avons réuni une liste des alternatives qui valent la peine d’être prises en compte, avec les critères que vous devez considérer lorsque vous choisissez un traqueur Bluetooth.

Que prendre en compte dans les alternatives à AirTag



Voici quelques éléments à garder en tête lorsque vous cherchez à acheter des traqueurs Bluetooth.

Compatibilité. Le téléphone que vous utilisez pourrait limiter vos options lorsque vous achetez des traqueurs Bluetooth. Les AirTags sont uniquement compatibles avec les iPhones. Les SmartTags sont uniquement compatibles avec les téléphones Samsung . D’autres, comme ceux de Tile, fonctionnent avec toutes les plateformes.

Forme. La plupart des traqueurs Bluetooth sont petits, mais offrent une variété de couleurs et de formes. Certains sont longs, ou ronds, et d’autres sont épais. Contre l’avantage d’une durée de vie de batterie, vous aurez une forme plus petite, alors il est mieux de peser le pour et le contre et choisir un compromis qui vous convient.

Écosystème de traçage. L’efficacité des traqueurs Bluetooth dépend de la taille de leur écosystème. C’est pourquoi l’AirTag est efficace pour le traçage. Le réseau Find My est synonyme de millions d’iPhones qui vous aident à trouver votre AirTag. Peu d’alternatives offrent la portée du système d’Apple, la probabilité la plus proche est le SmartTag de Samsung. Les autres sont entièrement dépendants du nombre d’installations de leurs applis.

Portée Bluetooth. Les traqueurs utilisent leurs écosystèmes de la même marque pour laisser les utilisateurs pointer leur localisation partout dans le monde. Mais, si vous perdez un objet qui est proche de votre emplacement géographique (par exemple, votre maison), vous compterez sur la portée du Bluetooth pour le trouver en faisant sonner votre traqueur. Plus longue est la portée, plus grande est la zone à l’intérieur de laquelle vous pouvez trouver vos objets perdus. La portée Bluetooth d’un traqueur détermine également à quel point les autres appareils doivent être proches pour faire bon usage de leur écosystème de traçage.

Imperméabilité à l’eau. Vous souhaitez placer le traqueur sur le collier de votre chat qui aime balader ? Ou même si vous l’attachez juste à vos clés, assurant qu’il est protégé des éléments extérieurs avec un indice de protection lui permettant de fonctionner plus longtemps.

Prix. Les traqueurs Bluetooth sont plutôt abordables, mais des marques moins fiables sont typiquement moins chères. Ainsi, les acheter par lot peut vous permettre de faire des économies.