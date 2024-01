Lokalizatory Bluetooth, takie jak AirTag od Apple, to wygodny sposób na śledzenie swoich rzeczy. Ich przydatność udowodniono również w inny sposób – AirTagi były wykorzystywane w dziennikarstwie śledczym, a nawet pomogły wytropić złodzieja samochodów. Nie sposób też zapomnieć o licznych nagłówkach na temat AirTagów, które pomogły podróżnym w odnalezieniu zagubionego bagażu.

Niektórzy używają ich do bardziej nikczemnych celów, takich jak śledzenie byłych partnerów czy celebrytów. Mimo to AirTag to niezwykle przydatna technologia, ale nie jest jedyną taką opcją na rynku. Istnieje wiele alternatyw dla AirTagów, skierowanych głównie do użytkowników Androida.

Najlepsze alternatywy dla AirTaga

Tile Pro

Tile jest wiodącym producentem lokalizatorów Bluetooth i z łatwością zalicza się do najlepszych alternatyw dla AirTaga. Tile Pro oferuje imponujący zasięg ponad 120 metrów i głośny dzwonek, który pomaga zlokalizować nadajnik. Zbudowany z metalu i posiadający stopień ochrony IP67, jest prawdopodobnie najbardziej wytrzymałym lokalizatorem na rynku.

Największą zaletą Tile Pro jest to, że jest kompatybilny z każdą platformą, zapewniając pełną funkcjonalność bez względu na posiadany telefon. Jednak w przeciwieństwie do lokalizatorów Apple i Samsunga, Tile jest w pełni zależny od instalacji aplikacji w celu utworzenia sieci śledzenia. Frustrujące może być to, że niektóre funkcje, takie jak alerty, gdy Tile Pro znajduje się daleko od Ciebie, są dostępne wyłącznie w ramach subskrypcji.

Zalety Wady Działa na urządzeniach z systemem Android i iOS Niektóre funkcje są dostępne wyłącznie w ramach subskrypcji Łatwa w wymianie bateria CR2032 Sieć śledzenia jest całkowicie zależna od instalacji aplikacji Obejmuje duży zasięg ponad 120 metrów Niezwykła wytrzymałość

Chipolo One

Poza czołowymi markami Apple, Samsung i Tile, dobrym wyborem jest Chipolo. jego niewielkiej i minimalistycznej konstrukcji. Lokalizator jest niesamowicie głośny przy 120 dB, a jego bateria może działać przez dwa lata – dłużej niż jakikolwiek inny lokalizator. Wprawdzie odbywa się to kosztem wymiennej baterii, ale wielu uzna ten kompromis za akceptowalny.

Chipolo One ma zasięg śledzenia ponad 60 metrów i jest również kompatybilny z różnymi platformami. Jego sieć śledzenia jest jednak znacznie bardziej ograniczona, polegając na użytkownikach z aplikacją Chipolo, aby ją utworzyć. Wybór Chipolo One Spot rozwiązuje obawy związane z siecią śledzenia, ponieważ łączy się z siecią Find My firmy Apple. Największą zaletą Chipolo One jest to, że jest tańszy niż większość lokalizatorów, a jednocześnie w pełni funkcjonalny. Żadne funkcje nie muszą być odblokowywane za dodatkową opłatą.

Zalety Wady Działa na urządzeniach z systemem Android i iOS Mniejsza sieć śledzenia w porównaniu do wiodących dostawców Dwuletnia żywotność baterii z wymienną baterią CR2032 Przystępny cenowo i w pełni funkcjonalny Być może najgłośniejszy z dostępnych lokalizatorów Wiele dostępnych opcji kolorystycznych

Samsung SmartTag

Jeśli korzystasz ze smartfona firmy Samsung, SmartTag będzie dla Ciebie najlepszym wyborem. SmartTag jest ściśle zintegrowany z ekosystemem Samsunga i posiada funkcję integracji ze SmartThings, platformą inteligentnego domu Samsunga. Przykładowo, naciśnięcie przycisku SmartTag może włączyć oświetlenie.

Podobnie jak AirTag, SmartTag jest wykrywany przez znajdujące się w pobliżu smartfony Samsung. A ponieważ Samsung jest największym producentem smartfonów na świecie, są spore szanse, że będziesz w stanie znaleźć zaginione przedmioty za pomocą SmartTaga.

Zalety Wady Ogromna sieć telefonów Samsung pomaga w zlokalizowaniu SmartTaga Kompatybilny tylko z telefonami Samsung Łatwa w wymianie bateria CR2032 Nie jest to najmniejszy z dostępnych lokalizatorów Integracja z inteligentnym domem

Lokalizator GPS Tracki

Jak sama nazwa wskazuje, lokalizator GPS Tracki nie polega na połączeniu Bluetooth, ale na GPS. Dzięki temu lokalizator nie jest zależny od sieci urządzeń śledzących, jak inne wymienione tutaj rozwiązania. Może zapewnić śledzenie GPS w czasie rzeczywistym w sposób samodzielny, a także ma nieograniczony zasięg. Możesz skonfigurować geofence, aby otrzymywać powiadomienia, gdy lokalizator opuści wyznaczony obszar.

Lokalizator jest bardzo poręczny i można go ładować, a bateria wystarcza nawet na 75 dni pracy na jednym ładowaniu. Lokalizator GPS Tracki jest zabezpieczony przed czynnikami zewnętrznymi za pomocą wodoodpornego pudełka magnetycznego i jest również niezwykle przystępny cenowo – kosztuje tylko 17 USD.

Zalety Wady Nieograniczony zasięg i precyzyjna lokalizacja dzięki śledzeniu GPS Nie jest to najpiękniejszy lokalizator Sieć śledzenia nie jest uzależniona od instalacji aplikacji. Bateria wielokrotnego ładowania o długiej żywotności Działa z urządzeniami z systemem Android i iOS Znacznie tańszy od innych lokalizatorów

Cube Shadow

Przy zaledwie 2 mm grubości, najcieńszym lokalizatorem na rynku jest Cube Shadow. Jego rozmiar może być największą zaletą, ponieważ nie przeszkadza podczas użytkowania. Ultracienka konstrukcja ma jednak swoją wadę – żywotność baterii nie jest najwyższa. Ale można ją ładować.

Lokalizator jest dobrze chroniony przed czynnikami zewnętrznymi dzięki klasie ochrony IP67, a jego alarm jest bardzo głośny przy 100 dB. Największą wadą Cube Shadow jest nieintuicyjne oprogramowanie i podatność na generowanie fałszywych alarmów, co czyni go zawodnym.

Zalety Wady Działa z urządzeniami z systemem Android i iOS Podatność na generowanie fałszywych alarmów Ultracienka konstrukcja Nieintuicyjne oprogramowanie Możliwość ładowania baterii

Jak działa śledzenie AirTag?

AirTag jest niezwykle łatwy w użyciu. Załóżmy, że chcesz używać AirTaga do śledzenia swoich kluczy. Wszystko, co musisz zrobić, to sparować AirTag z iPhonem przed umieszczeniem go na breloku. Dzięki aplikacji na telefonie możesz w czasie rzeczywistym sprawdzić na mapie, gdzie znajdują się Twoje klucze.

AirTagi łączą się z siecią Find My od Apple, wysyłając bezpieczny sygnał Bluetooth, który mogą wykryć pobliskie urządzenia Apple. Lokalizacja AirTag jest przekazywana do iCloud i wyświetlana na mapie. AirTag wyemituje również dźwięk, który pomoże Ci go zlokalizować, jeśli znajduje się wystarczająco blisko Ciebie.

Apple twierdzi, że cały ten proces jest anonimowy i zaszyfrowany, co oznacza, że nie będziesz w stanie zobaczyć informacji o telefonach, z którymi AirTag się połączył, aby skomunikować się z siecią Find My.

Choć lokalizatory te zostały zaprojektowane, aby pomóc w zlokalizowaniu własnych przedmiotów, ludzie używali AirTagów do złych celów. Od stalkingu, kradzieży samochodów, a nawet inwigilacji, wiele osób słusznie obawia się o bezpieczeństwo i zagrożenia prywatności związane z AirTagami. Warto zauważyć, że zagrożenia te nie dotyczą wyłącznie AirTagów Apple, ale wszystkich lokalizatorów.

Apple, Tile i inne firmy stosują zabezpieczenia chroniące przed tymi zagrożeniami. Nie są one jednak doskonałe. Właśnie dlatego warto zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem AirTagów – nawet jeśli z nich nie korzystasz.

Czy AirTagi działają z telefonami z systemem Android?

Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów Apple, AirTagi nie są kompatybilne z urządzeniami spoza ekosystemu Apple. Jeśli więc korzystasz z telefonu z Androidem, AirTag nie jest nawet wart rozważenia, ponieważ zwyczajnie nie będzie działać.

Na szczęście do wyboru jest wiele innych opcji. Poniżej zebraliśmy listę alternatyw wartych rozważenia, a także informacje, na co zwrócić uwagę przy wyborze lokalizatora Bluetooth.

Na co zwrócić uwagę w przypadku alternatyw dla AirTaga?

Oto kilka rzeczy, o których warto pamiętać przy zakupie lokalizatorów Bluetooth.

Kompatybilność. Telefon, z którego korzystasz, może ograniczać wybór lokalizatorów Bluetooth. AirTag jest kompatybilny tylko z iPhone’ami. SmartTag współpracuje tylko z telefonami Samsung. Z kolei pozostałe rozwiązania, takie jak te od Tile, działają bez względu na używane urządzenie.

Wygląd. Większość lokalizatorów Bluetooth charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami, ale są one dostępne w różnych kolorach i kształtach. Niektóre są długie, inne okrągłe, a jeszcze inne grube. Trzeba jednak pamiętać, że mniejszy rozmiar wiąże się z krótszym czasem działania baterii, więc warto rozważyć te aspekty i znaleźć kompromis, który Cię zadowoli.

Ekosystem śledzenia. Skuteczność lokalizatorów Bluetooth jest uzależniona od skali ich ekosystemów. Dlatego AirTag sprawdza się tak dobrze. Korzystanie z sieci Find My oznacza, że można liczyć na pomoc milionów iPhone’ów w celu znalezienia AirTaga. Niewiele innych rozwiązań oferuje taki zasięg jak system Apple. Najbliższym z nich jest SmartTag od Samsunga. Inne produkty są całkowicie zależne od liczby zainstalowanych aplikacji.

Zasięg Bluetooth. Lokalizatory wykorzystują ekosystem tej samej marki, aby umożliwić użytkownikom określenie ich lokalizacji w dowolnym miejscu na świecie. Ale jeśli zgubisz coś, co znajduje się w pobliżu (powiedzmy, w domu), możesz skorzystać z zasięgu Bluetooth, aby odnaleźć przedmiot, uruchamiając dzwonek lokalizatora. Im dłuższy zasięg, tym większy obszar, w którym można zlokalizować zgubę. Zasięg Bluetooth lokalizatorów określa również, jak blisko muszą znajdować się inne urządzenia, aby korzystać z ich ekosystemu śledzenia.

Wodoodporność. Zakładasz lokalizator na obrożę swojego wałęsającego się kota? A może po prostu przypinasz go do kluczy, upewniając się, że jest chroniony przed czynnikami zewnętrznymi dzięki odpowiedniej klasie ochrony IP, przez co będzie działał dłużej.

Cena. Lokalizatory Bluetooth są dość przystępne cenowo, ale mniej znane marki zazwyczaj oferują niższe ceny. Zakup zestawu może dać jeszcze większe oszczędności.