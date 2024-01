Los rastreadores Bluetooth, como el AirTag de Apple, son una forma práctica de monitorear sus pertenencias. También han demostrado lo útiles que son de otras maneras. Los AirTags se han utilizado para periodismo de investigación , e incluso han ayudado a localizar a un ladrón de autos. ¿Y quién puede olvidar los titulares sobre cómo los AirTags ayudan a los viajeros a encontrar su equipaje perdido?

La gente también los ha utilizado de formas más inquietantes, como acechar a su ex o a alguna celebridad. Pese a esto, la tecnología de AirTag es muy útil. Sin embargo, está muy lejos de ser la única opción en el mercado, y existen muchas alternativas de AirTag – sobre todo para los usuarios de Android.

Tile Pro

Tile ha ido a la vanguardia de los rastreadores Bluetooth, y sin duda es una de las mejores alternativas a un AirTag. El Tile Pro tiene un impresionante alcance de 120 m (400 pies) y un timbre fuerte para ayudar a localizar el rastreador. Fabricado en metal y con una clasificación IP67, es probablemente el rastreador más duradero del mercado.

Lo mejor de Tile Pro es que se adapta a cualquier plataforma, lo que garantiza una funcionalidad completa sin importar qué teléfono tiene. Sin embargo, a diferencia de los rastreadores de Apple y Samsung, Tile depende completamente de la instalación de la aplicación para desarrollar su red de rastreo. Es frustrante que algunas funciones, como las alertas cuando Tile Pro está lejos de usted, estén bloqueadas detrás de un servicio de suscripción.

Ventajas Desventajas Funciona con dispositivos iOS y Android. Algunas funciones están bloqueadas detrás de un servicio de suscripción. Batería CR2032, fácil de reemplazar. La red de seguimiento depende totalmente de la inslalación de la aplicación. Tiene un largo alcance de 120 m. Increíblemente duradero

Chipolo ONE



Una elección sólida, diferente a los pesos pesados como Apple, Samsung y Tile, es Chipolo. Sin embargo, no se deje engañar por el diseño pequeño y minimalista del Chipolo ONE, ya que este rastreador es sumamente ruidoso —alcanzando los 120 dB— y su batería puede durar dos años, más que cualquier otro rastreador. Esto es a costa de una batería reemplazable, pero muchos lo consideran un sacrificio que merece la pena.

Chipolo ONE tiene un alcance de rastreo de 60 m (200 pies) y también es independiente de la plataforma. Sin embargo, su red de rastreo es mucho más limitada y depende de los usuarios que tienen la aplicación Chipolo para desarrollarla. Al elegir el Chipolo ONE Spot puede evitar los problemas con la red de rastreo, ya que este aprovecha la red Find My de Apple. Lo mejor de Chipolo ONE es que es más barato que la mayoría de los rastreadores y, al mismo tiempo, sigue teniendo todas las funciones. Nada está bloqueado tras una barrera de pago.

Ventajas Desventajas Funciona con dispositivos iOS y Android. Red de rastreo más pequeña comparada con las marcas populares. Duración de la batería de dos años, con una batería CR2032 reemplazable. Asequible y con todas las funciones. Posiblemente el rastreador más ruidoso que encontrará. Disponible en varios colores.

SmartTag de Samsung

Si es usuario de un teléfono Samsung, SmartTag es su mejor opción. Los SmartTags están estrechamente integrados con el ecosistema de Samsung y tienen integración con SmartThings, la plataforma de hogar inteligente de Samsung. Por ejemplo, al presionar el botón de SmartTag puede encender las luces.

Al igual que sucede con los AirTags, los teléfonos Samsung cercanos rastrean los SmartTags. Y dado que Samsung es el mayor fabricante de teléfonos del mundo, es probable que pueda encontrar sus artículos perdidos con un SmartTag.

Ventajas Desventajas Amplia red de teléfonos Samsung para ayudarle a localizar su SmartTag. Solo compatible con teléfonos Samsung. Batería CR2032 fácil de reemplazar. No es el rastreador más pequeño que hay. Integración con hogar inteligente.

Tracki GPS Tracker

Como su nombre lo indica, el Tracki GPS Tracker no depende de una conexión Bluetooth, sino del GPS. Al usar GPS, el rastreador no está vinculado a una red de dispositivos de rastreo como las otras opciones menicionadas aquí. Puede ofrecer rastreo GPS en tiempo real por sí solo, lo que también significa que tiene un alcance ilimitado. Puede configurar cercos geográficos para recibir alertas cuando el rastreador abandone un área designada.

El rastreador es portátil y también recargable, con una duración de la batería de hasta 75 días tras una sola carga. El rastreador Tracki GPS está protegido de los elementos gracias a una caja magnética resistente al agua, y también es increíblemente asequible a solo 17 USD cada uno.

Ventajas Desventajas Alcance ilimitado y ubicaciones precisas gracias al rastreo por GPS. No es el rastreador más bonito. No depende de la instalación de la aplicación para su red de rastreo. Batería recargable con una buena duración. Funciona con dispositivos iOS y Android. Mucho más barato que otros rastreadores.

Cube Shadow

Con apenas 2 mm de grosor, el rastreador más delgado del mercado es el Cube Shadow. Su tamaño quizá sea lo mejor que ofrce, ya que no estorba mientras lo usa. Sin embargo, su diseño ultradelgado tiene un precio: la duración de la batería no es la mejor. pero al menos es recargable.

El rastreador está bien protegido contra los elementos, con una clasificación IP67, y su alarma es muy fuerte llegando a los 100 dB. La mayor desventaja del Cube Shadow es su software poco intuitivo y es propenso a generar falsas alarmas, lo que lo hace poco confiable.

Ventajas Desventajas Funciona con dispositivos iOS y Android. Propenso a falsas alarmas. Diseño ultradelgado. Software poco intuitivo. Batería recargable.

¿Cómo funciona el rastreo con un AirTag?

Los AirTags son muy fáciles de usar. Supongamos que desea utilizar un AirTag para rastrear sus llaves. Todo lo que necesita hacer es conectar un AirTag con su iPhone antes de colocar el AirTag en su llavero. Luego, puede ver dónde están sus llaves en un mapa en tiempo real mediante una aplicación en tu teléfono.

Los AirTag acceden a la red Find My de Apple enviando una señal Bluetooth segura que los dispositivos Apple cercanos pueden detectar. La ubicación de su AirTag se transmite a iCloud y puede verla en un mapa. El AirTag también reproducirá un sonido para que lo encuentre si está lo suficientemente cerca.

Apple afirma que todo este proceso es anónimo y está encriptado, lo que significa que no podrá ver la información de los teléfonos a los que se vinculó AirTag para comunicarse con la red Find My.

Si bien estos rastreadores están diseñados para ayudarle a localizar sus propios artículos, la gente los ha utilizado con fines deplorables. Desde acoso, robo de autos, y hasta vigilancia, muchos se han preocupado, con razón, por los riesgos de seguridad y privacidad asociados con los AirTag. Es importante tener en cuenta que estos riesgos no son exclusivos de los AirTag de Apple, sino que afectan a todos los rastreadores.

Apple, Tile y otros rastreadores similares tienen medidas de seguridad para protegerlo de estos riesgos. Pero no son perfectos. Por eso, debe conocer los consejos para protegerse del abuso de los AirTag, incluso si no los usa.

¿Los AirTags funcionan con teléfonos Android?

Como ocurre con todos los productos de Apple, los AirTags no funcionan bien con dispositivos fuera del ecosistema de Apple. Entonces, si está usando un teléfono Android ni siquiera vale la pena considerar un AirTag, simplemente no funcionará.

Por suerte, existen varias alternativas para elegir. A continuación, compilamos una lista de opciones que vale la pena considerar, junto con lo que debe tener en cuenta al elegir un rastreador Bluetooth.

Qué buscar en las alternativas a AirTag



Estos son algunos aspectos que debe tener en cuenta al comprar rastreadores Bluetooth.

Compatibilidad. El teléfono que utilice podría limitar sus opciones a la hora de comprar rastreadores Bluetooth. Los AirTag solo son compatibles con iPhone. Las SmartTag sólo son compatibles con teléfonos Samsung. Otros, como los de Tile, no dependen de la plataforma.

Dimensiones. La mayoría de los rastreadores Bluetooth son pequeños, pero vienen en una variedad de colores y formas. Algunos son largos, otros redondos, y otros son gruesos. Sin embargo, cambiará la duración de la batería por un tamaño más pequeño, por lo que es mejor sopesar las ventajas y desventajas y llegar a una elección aceptable.

Ecosistema de rastreo. Los rastreadores Bluetooth son tan efectivos como el tamaño de su ecosistema. Por eso los AirTag son tan eficientes. Al aprovechar la red Find My, millones de iPhones le ayudarán a encontrar su AirTag. Pocas alternativas ofrecen el alcance del sistema de Apple; probablemente, el más cercano sea el SmartTag de Samsung. Los demás dependen totalmente de la cuánto ha sido instalada su aplicación.

Alcance de Bluetooth. Los rastreadores utilizan su ecosistema de la misma marca para permitir a los usuarios identificar su ubicación en cualquier parte del mundo. Pero si pierde algo que está muy cerca (por ejemplo, en su casa), dependerá del alcance del Bluetooth para encontrarlo haciendo sonar su rastreador. Cuanto mayor sea el alcance, mayor será el área en la que podrá encontrar algo. El alcance de Bluetooth de los rastreadores también determina a qué distancia debe estar de otros dispositivos para hacer uso de su ecosistema de rastreo.

A prueba de agua. ¿Va a colocar el rastreador en el collar de su gato vagabundo? O incluso si solo lo coloca en sus llaves, asegurarse de que está protegido de los elementos con una clasificación IP lo mantendrá funcionando por más tiempo.

Precio. Los rastreadores Bluetooth son bastante asequibles, pero las marcas menos conocidas suelen ser un poco más baratas. Comprarlos en paquete puede hacerle ahorrar aún más.