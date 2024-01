Bluetooth-Tracker wie der Apple-AirTag bieten Ihnen eine praktische Möglichkeit, den Überblick über Ihre Besitztümer zu behalten. Sie haben sich auch schon in anderer Hinsicht als nützlich erwiesen. AirTags haben im investigativen Journalismus Verwendung gefunden und sogar geholfen, einen Autodieb aufzuspüren. Und nicht zu vergessen, die Schlagzeilen über AirTags, die Reisenden helfen, ihr verlorenes Gepäck zu finden!

Sehen Sie sich unser Video an: Wie Sie Ihr eigenes Gepäck tracken

Es gibt auch beunruhigendere Einsatzmöglichkeiten, wie z. B. das Stalken von Ex-Freunden oder Berühmtheiten. Abgesehen davon sind AirTags äußerst nützlich. Aber sie sind bei weitem nicht das einzige Produkt dieser Art auf dem Markt. Es gibt zahlreiche Apple-AirTag-Alternativen, die sich hauptsächlich an Android-Nutzer richten.

Inhaltsverzeichnis

Die 5 besten Apple-AirTag-Alternativen

Tile Pro

Tile hat den Weg mit Bluetooth-Trackern geebnet und ist schlichtweg eine der besten Apple-Airtag-Alternativen. Der Tile Pro hat eine beeindruckende Reichweite von 120 Metern und einen lauten Klingelton, der Ihnen hilft, den Tracker zu orten. Da er aus Metall besteht und die Schutzklasse IP67 besitzt, ist er wahrscheinlich der robusteste Tracker auf dem Markt.

Das Beste am Tile Pro ist, dass er plattformunabhängig ist und somit unabhängig von Ihrem Telefon voll funktionsfähig. Im Gegensatz zu den Trackern von Apple und Samsung kann Tile jedoch nur durch die Installation von Apps sein Tracking-Netzwerk aufbauen. Enttäuschend ist, dass für einige Funktionen, wie z. B. die Benachrichtigung, wenn sich Ihr Tile Pro weit von Ihnen entfernt, ein Abo abgeschlossen werden muss.

Vorteile Nachteile Funktioniert auf Android- und iOS-Geräten Einige Funktionen sind nur mit einem Abo-Dienst verfügbar Leicht austauschbare CR2032-Batterie Das Tracking-Netzwerk funktioniert ausschließlich über zu installierende Apps Große Reichweite von 120 Metern Unglaublich robust

Chipolo One

Chipolo ist eine solide Wahl, abgesehen von den großen Namen Apple, Samsung und Tile. Lassen Sie sich jedoch nicht von dem kleinen und minimalistischen Design des Chipolo One täuschen. Der Tracker ist mit 120 dB unglaublich laut und seine Batterie hält zwei Jahre lang – länger als bei jedem anderen Tracker. Dafür ist er zwar batteriebetrieben, aber viele würden diesen Kompromiss als akzeptabel erachten.

Chipolo One hat eine Tracking-Reichweite von 60 Metern und ist ebenfalls plattformunabhängig. Das Ortungsnetzwerk ist jedoch sehr viel begrenzter, da es von den Nutzern der Chipolo-App aufgebaut werden muss. Wenn Sie sich für den Chipolo One Spot entscheiden, müssen Sie sich keine Gedanken um das Ortungsnetzwerk machen, da der Tracker das „Wo-ist?“-Netzwerk von Apple nutzt. Das Beste am Chipolo One ist, dass er preiswerter ist als die meisten Tracker, aber dennoch einen vollen Funktionsumfang bietet. Für nichts muss zusätzlich bezahlt werden.

Vorteile Nachteile Funktioniert mit Android- und iOS-Geräten Kleineres Tracking-Netzwerk im Vergleich zu großen Anbietern Zweijährige Batterielebensdauer mit austauschbarer CR2032-Batterie Erschwinglicher Preis und voller Funktionsumfang Der womöglich lauteste Tracker auf dem Markt Viele verschiedene Farboptionen

Samsung SmartTag

Wenn Sie ein Samsung-Smartphone nutzen, ist der SmartTag die beste Wahl für Sie. Die SmartTags sind eng in das Ökosystem von Samsung integriert und bieten eine Integration mit SmartThings, der Smart Home-Plattform von Samsung. Wenn Sie zum Beispiel die Taste des SmartTags betätigen, können Sie Ihre Beleuchtung einschalten.

Wie AirTags werden SmartTags von Samsung-Smartphones in der Nähe geortet. Und da Samsung der größte Smartphone-Hersteller der Welt ist, stehen die Chancen gut, dass Sie Ihre vermissten Gegenstände mit einem SmartTag finden können.

Vorteile Nachteile Großes Netzwerk an Samsung-Smartphones, die bei der Ortung Ihres SmartTags helfen Nur mit Samsung-Smartphones kompatibel Leicht austauschbare CR2032-Batterie Nicht gerade der kleinste Tracker Smart-Home-Integration

Airtag-Alternative über GPS: Tracki GPS Tracker

Wie der Name schon sagt, setzt der Tracki GPS Tracker nicht auf eine Bluetooth-Verbindung, sondern auf GPS. Durch die Verwendung von GPS ist der Tracker nicht auf ein Tracking-Netzwerk von Geräten angewiesen wie die anderen hier aufgeführten Optionen. Er kann GPS-Ortung in Echtzeit ganz alleine durchführen und hat eine unbegrenzte Reichweite. Sie können Geofences einrichten, um Warnungen zu erhalten, wenn der Tracker ein bestimmtes Gebiet verlässt.

Der Tracker ist sehr praktisch und auch wiederaufladbar. Die Batterie hält mit einer einzigen Ladung bis zu 75 Tage. Der Tracki GPS-Tracker ist mit einer wasserdichten magnetischen Box vor den Elementen geschützt und mit nur 17 $ pro Stück auch unglaublich günstig.

Vorteile Nachteile Unbegrenzte Reichweite und präzise Ortung dank des GPS-Trackings Nicht gerade das ansprechendste Design Setzt keine App-Installation für sein Tracking-Netzwerk voraus Akku mit guter Laufzeit Funktioniert auf Android- und iOS-Geräten Günstiger als andere Tracker

Cube Shadow

Mit einer Dicke von nur 2 mm ist der Cube Shadow der dünnste Tracker auf dem Markt. Seine Größe ist vielleicht das Beste an ihm, denn so ist er Ihnen bei der Verwendung nicht im Weg. Das ultradünne Design hat allerdings seinen Preis: Die Akkulaufzeit ist nicht die beste. Wenigstens ist der Tracker wiederaufladbar.

Der Tracker ist mit der Schutzklasse IP67 gut gegen Witterungseinflüsse geschützt und sein Alarm ist mit 100 dB sehr laut. Der größte Nachteil des Cube Shadow ist seine wenig intuitive Software. Außerdem neigt er zu Fehlalarmen, was ihn unzuverlässig macht.

Vorteile Nachteile Funktioniert auf Android- und iOS-Geräten Anfällig für Fehlalarme Äußerst dünn Software nicht intuitiv Akku

Wie funktioniert AirTag-Tracking?

AirTags sind unglaublich einfach zu benutzen. Nehmen wir an, Sie möchten einen AirTag verwenden, um Ihre Schlüssel im Auge zu behalten. Alles, was Sie tun müssen, ist, ein AirTag mit Ihrem iPhone zu koppeln, bevor Sie den AirTag an Ihrem Schlüsselbund befestigen. Dann können Sie auf einer Karte in Echtzeit sehen, wo sich Ihre Schlüssel befinden, indem Sie auf eine App auf Ihrem Smartphone schauen.

AirTags greifen auf das „Wo-ist?“-Netzwerk von Apple zu, indem sie ein sicheres Bluetooth-Signal senden, das von Apple-Geräten in der Nähe erkannt werden kann. Der Standort Ihres AirTags wird an iCloud weitergeleitet und auf einer Karte angezeigt. Der AirTag spielt auch einen Ton ab, damit Sie ihn finden können, wenn er nahe genug bei Ihnen ist.

Laut Apple ist dieser ganze Prozess anonym und verschlüsselt, d. h. das Unternehmen kann die Informationen der Smartphones, mit denen der AirTag für die Kommunikation mit dem „Wo-ist?“-Netzwerk verbunden ist, nicht sehen.

Während diese Tracker Ihnen eigentlich helfen sollen, Ihre eigenen Gegenstände zu orten, wurden AirTags bereits für bösartige Zwecke verwendet. Von Stalking über Autodiebstahl bis hin zu Überwachung – viele sind zu Recht besorgt über die mit AirTags verbundenen Sicherheits- und Datenschutzrisiken. Es ist wichtig zu wissen, dass diese Risiken nicht nur für Apple AirTags gelten, sondern für alle Tracker.

Apple, Tile und ähnliche Geräte haben Sicherheitsvorkehrungen, um Sie vor diesen Risiken zu schützen. Aber sie sind nicht perfekt. Deshalb sollten Sie sich mit den Tipps zum Schutz vor AirTag-Missbrauch vertraut machen – auch wenn Sie selbst keine verwenden.

Wie bei allen Apple-Produkten funktionieren auch die AirTags nicht mit Geräten außerhalb des Apple-Ökosystems. Wenn Sie also ein Android-Smartphone verwenden, ist ein AirTag nicht einmal eine Überlegung wert; er funktioniert schlichtweg nicht.

Zum Glück gibt es eine Reihe von Alternativen, aus denen Sie wählen können. Nachfolgend verraten wir Ihnen, worauf Sie bei der Auswahl eines Bluetooth-Trackers achten sollten.

Worauf Sie bei Apple-AirTag-Alternativen achten sollten

Hier sind einige Dinge, die Sie beim Kauf von Bluetooth-Trackern beachten sollten.

Kompatibilität. Das von Ihnen verwendete Smartphone könnte Ihre Möglichkeiten beim Kauf von Bluetooth-Trackern einschränken. AirTags sind nur mit iPhones kompatibel. SmartTags sind nur mit Samsung-Handys kompatibel. Andere, wie die von Tile, sind plattformunabhängig.

Design. Die meisten Bluetooth-Tracker sind klein, aber es gibt sie in einer Vielzahl von Farben und Formen. Einige sind lang, andere sind rund und wieder andere sind dick. Bei kleineren Ausführungen geht das kompakte Design allerdings auf Kosten der Akkulaufzeit. Wägen Sie also am besten die Nachteile ab und entscheiden Sie sich für einen Kompromiss, der für Sie passt.

Tracking. Wie erfolgreich Bluetooth-Tracker funktionieren, hängt von der Größe ihres Ökosystems ab. Deshalb erfüllt der AirTag auch seine Aufgabe so gut. Durch die Einbindung in das „Wo-ist?“-Netzwerk helfen Ihnen Millionen von iPhones, Ihren AirTag zu finden. Nur wenige Alternativen bieten die Reichweite des Apple-Systems; die nächstliegende ist wahrscheinlich die der Samsung-SmartTags. Die anderen sind vollständig abhängig davon, wie viele ihrer Apps insgesamt auf Geräten installiert sind.

Bluetooth-Reichweite. Tracker nutzen für die weltweite Standortbestimmung ihr markeneigenes Ökosystem. Wenn Sie jedoch etwas verlieren, das sich in unmittelbarer Nähe befindet (z. B. in Ihrer Wohnung), können Sie von der Bluetooth-Reichweite profitieren und Ihren Tracker zum Klingeln bringen. Je größer die Reichweite ist, desto größer ist der Bereich, in dem Sie etwas finden können. Die Bluetooth-Reichweite des Trackers bestimmt auch, wie nah andere Geräte sein müssen, um das Tracking-Ökosystem nutzen zu können.

Wasserfestigkeit. Sie wollen den Tracker am Halsband Ihrer Katze befestigen? Oder wenn Sie ihn einfach nur an Ihren Schlüsselbund hängen möchten, sorgen Sie dafür, dass er mit einer entsprechenden IP-Schutzklasse vor den Elementen geschützt ist, damit er länger funktioniert.

Preis. Bluetooth-Tracker sind recht erschwinglich, doch unbekanntere Marken sind in der Regel noch etwas günstiger. Wenn Sie Ihre Tracker im Set kaufen, können Sie sogar noch mehr sparen.

Auch wenn einige der Inhalte, auf die wir in diesem Artikel verlinken, noch in der Originalsprache vorliegen, halten wir es für sinnvoll, sie hier zu veröffentlichen. Wir hoffen, dass sie Ihnen trotzdem gefallen.