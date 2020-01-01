Как использовать VPN для Pokémon Go

Шаг 1. Загрузите ExpressVPN
Зарегистрируйтесь на сайте ExpressVPN и загрузите приложение для iOS или Android. Оформив подписку, вы получите 30-дневную гарантию возврата денег.
Шаг 2. Загрузите приложение для GPS-спуфинга
Для подмены сигнала GPS на устройстве Android или iPhone вам потребуется стороннее приложение*, более того — возможно, для его установки вам даже потребуется получить root-доступ или выполнить джейлбрейк устройства. Так как соответствующие приложения постоянно меняются и все как одно связаны с определенными рисками, ExpressVPN не может порекомендовать вам какой-то определенный вариант. По запросу «pokemon go спуфинг» вы сможете найти новейшие варианты.
Установив спуфинг-приложение, воспользуйтесь им, чтобы выбрать локацию для поиска покемонов.
Шаг 3. Выберите локацию VPN-серверов
Откройте приложение ExpressVPN и выберите локацию безопасных VPN-серверов, соответствующую GPS-локации, выбранной в приложении для GPS-спуфинга. Имейте в виду, что подмена GPS-данных без VPN-подключения к выбранной локации может привести к ограничению доступа к Pokémon Go.
Шаг 4. Играйте в Pokémon Go
Подключившись к ExpressVPN, вы сможете загрузить Pokémon Go и начать охоту на покемонов из вашей новой виртуальной локации.
Шаг 5. Удачной охоты!
Используйте приложение для GPS-спуфинга для перемещения по вашей новой локации, чтобы ловить новых покемонов из любой точки мира.