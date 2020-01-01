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Как использовать VPN для Pokémon Go

Если игра Pokémon Go заблокирована в вашей стране, городе или школе, то с помощью ExpressVPN вы сможете насладиться ей, где бы вы ни были.

Если вы можете играть в Pokémon, но застряли в пустыне, то ExpressVPN вместе со сторонними приложениями для GPS-спуфинга* помогут вам изменить свое виртуальное местоположение. Это позволит вам ловить экзотических покемонов из любой точки мира.

Чтобы поймать их всех, без ExpressVPN вам не обойтись.

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VPN для Pokémon Go!

В чем польза от VPN для Pokémon Go?

Pokémon Go — это крайне популярная игра, однако в ряде стран ее возможности ограничены, а в некоторых других ее и вовсе нельзя загрузить. Pokémon Go также блокируется в некоторых локальных сетях (например, в сетях учебных заведений, корпоративных сетях и т. д.). Чтобы ловить покемонов без ограничений, вам нужна VPN.

Некоторые пользователи, хотя и могут играть в Pokémon G, предпочли бы скрыть свое местоположение от игры. Приложения ExpressVPN сами по себе не предоставляют такой возможности, но могут с этим помочь, уменьшив вероятность блокирования вашей учетной записи.*

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Как использовать VPN и приложение для GPS-спуфинга на устройствах Android или iPhone

Экран игры Pokémon Go на iPhone.

Шаг 1. Загрузите ExpressVPN

Зарегистрируйтесь на сайте ExpressVPN и загрузите приложение для iOS или Android. Оформив подписку, вы получите 30-дневную гарантию возврата денег.

Шаг 2. Загрузите приложение для GPS-спуфинга

Для подмены сигнала GPS на устройстве Android или iPhone вам потребуется стороннее приложение*, более того — возможно, для его установки вам даже потребуется получить root-доступ или выполнить джейлбрейк устройства. Так как соответствующие приложения постоянно меняются и все как одно связаны с определенными рисками, ExpressVPN не может порекомендовать вам какой-то определенный вариант. По запросу «pokemon go спуфинг» вы сможете найти новейшие варианты.

Установив спуфинг-приложение, воспользуйтесь им, чтобы выбрать локацию для поиска покемонов.

Шаг 3. Выберите локацию VPN-серверов

Откройте приложение ExpressVPN и выберите локацию безопасных VPN-серверов, соответствующую GPS-локации, выбранной в приложении для GPS-спуфинга. Имейте в виду, что подмена GPS-данных без VPN-подключения к выбранной локации может привести к ограничению доступа к Pokémon Go.

Шаг 4. Играйте в Pokémon Go

Подключившись к ExpressVPN, вы сможете загрузить Pokémon Go и начать охоту на покемонов из вашей новой виртуальной локации.

Шаг 5. Удачной охоты!

Используйте приложение для GPS-спуфинга для перемещения по вашей новой локации, чтобы ловить новых покемонов из любой точки мира.

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Можно ли подменить мои GPS-данные в Pokémon Go с помощью ExpressVPN?

Можно, но одного только приложения ExpressVPN для этого будет мало. ExpressVPN поможет вам сменить IP-локацию, но Pokémon Go использует GPS-данные, а не IP-адрес устройства, чтобы определить местоположение игрока. Чтобы ловить покемонов в другом месте, вам потребуется подменить свои GPS-данные или, иначе говоря, заняться GPS-спуфингом.

Для этого нужно будет загрузить на ваше устройство приложение*, способное подменить GPS-данные о вашем местоположении. Этот процесс отличается для устройств iOS и Android, также вам может потребоваться получить root-доступ или выполнить джейлбрейк.

Забанят ли меня в Pokémon Go за использование VPN?

Голова человека, окруженная вопросительными знаками.

Если вы будете подключаться к VPN до подмены данных о GPS-положении устройства и запуска приложения Pokémon Go, то все должно быть в порядке.

Некоторые игроки сообщали, что столкнулись с так называемым «софт-баном». Это могло быть вызвано тем, что приложение Pokémon Go обнаружило неожиданную смену местоположения или разницу между IP-адресом и GPS-местоположением устройства. Чтобы добиться оптимальных результатов, выбирайте локацию VPN-серверов так, чтобы она соответствовала вашей виртуальной GPS-локации максимально возможным образом.

* ExpressVPN не может гарантировать вам качество и надежность приложений для GPS-спуфинга или подмены локации. ExpressVPN не может гарантировать, что вас не забанят в Pokémon Go при использовании подобных приложений. Вы пользуетесь ими на собственный страх и риск.

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Воспользуйтесь VPN для Pokémon Go, ничем не рискуя

Воспользуйтесь 30-дневной гарантией возврата денег от ExpressVPN:

Если вам не понравится играть в Pokémon Go с ExpressVPN по той или иной причине, просто обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней и получите полный возврат денег. Все очень просто.

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