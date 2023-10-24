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Замок на берегу реки, поросшем травой, в Республике Беларусь.

Как получить белорусский IP-адрес

Лучший способ получить белорусский IP-адрес ― воспользоваться VPN. Почему? Подключившись к Интернету через VPN, вы сможете просто и быстро изменить свой IP-адрес. Читайте дальше и узнайте, как это работает.

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Воспользуйтесь VPN и получите белорусский IP-адрес

VPN направляет ваш интернет-трафик через VPN-сервер в стране по вашему выбору (например, Белоруссии), поэтому для приложений и сайтов вы как будто будете находиться в Белоруссии.

Как использовать VPN

Благодаря молниеносным VPN-серверам ExpressVPN в Белоруссии вы легко сможете получить белорусский IP-адрес, а также IP-адрес любой из 105 стран по всему миру.

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Как получить белорусский IP-адрес в 3 шага

Шаг 1

Как оформить подписку на ExpressVPN.

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Шаг 2

Загрузите приложение для своего устройства.

Шаг 3

Подключитесь к белорусской локации VPN-серверов.

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Серверы, соединенные друг с другом.

Что такое «белорусский IP-адрес»?

IP-адрес — это уникальное число, которое идентифицирует ваше устройство онлайн. Белорусский IP-адрес присваивается серверу в Белоруссии.

Поскольку ваш IP-адрес ассоциируется с вашей локацией и вашим интернет-провайдером, то, изменив IP-адрес при помощи VPN, вы сможете лучше контролировать, какую информацию о вас могут получать приложения и сайты, то есть вы сможете заниматься своими делами в Сети более анонимно.

Воспользуйтесь инструментом ExpressVPN для проверки IP, чтобы посмотреть, что могут узнать о вас приложения и сайты по вашему IP-адресу.

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Преимущества ExpressVPN

Белорусская локация VPN-серверов

Получите белорусский IP-адрес, выбрав локацию «Беларусь» в приложении.

Защита до 8 устройств одновременно

Оформив подписку, вы сможете установить приложение ExpressVPN на все свои устройства и подключить до восьми из них одновременно.

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Получите молниеносную скорость подключения для просмотра видео в потрясающем качестве: всё благодаря глобальной сети с 10-гигабитными серверами.

Неограниченная пропускная способность

VPN-подключение с неограниченной пропускной способностью от ExpressVPN позволит вам играть и смотреть трансляции на самой комфортной скорости.

Безопасные подключения

ExpressVPN использует первоклассное шифрование, и вы получите защищенный доступ ко всем нужным приложениям и сервисам.

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Сотрудники нашей службы поддержки готовы помочь вам в любое время суток по любым вопросам.

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Зачем нужна VPN, чтобы получить IP Белоруссии

Сеть VPN позволит вам просматривать любой контент, не заботясь об ограничениях по географическому принципу и зная, что посещаемые вами сайты не регистрируют ваш личный IP-адрес и не собирают другую конфиденциальную информацию. Если вы цените свою онлайн-приватность и анонимность, вам следует использовать VPN на всех своих устройствах и для всего, что вы делаете в Интернете.

Использование VPN гарантирует, что никакие третьи лица не смогут перехватить ваши данные при их передаче. VPN-подключение особенно полезно при использовании публичных сетей Wi-Fi, например, в гостиницах и аэропортах во время путешествий или в кафе и офисах для коворкинга при удаленной работе.

Нужен IP-адрес другой страны? ExpressVPN предлагает серверы в 105 странах, включая США, Великобританию, Канаду, Австралию и многие другие.

Как получить белорусский IP-адрес с помощью бесплатных VPN?

Выбор бесплатных VPN-сервисов и бесплатных прокси-сервисов достаточно велик, однако следует задаться вопросом, что именно позволяет им предоставлять свои услуги бесплатно. Если бесплатный VPN- или прокси-сервис создан с преступными целями, есть множество способов, которыми можно монетизировать ваш интернет-трафик: например, регистрировать и продавать вашу историю запросов в браузере, внедрять целевую рекламу и спам в ваш браузер или даже записывать ваши логины и пароли.

Are free VPNs safe?

Чтобы обеспечить быстрое, приватное и безопасное подключение для всех своих клиентов, ExpressVPN оплачивает работу сети высокопроизводительных серверов, которая охватывает 105 стран мира. Опытные разработчики и дизайнеры постоянно оптимизируют приложения ExpressVPN и создают новые функции защиты — например, Threat Manager.

Если вы хотите попробовать VPN в пробном режиме, не боясь потерять свои деньги, мы предлагаем 30-дневную гарантию возврата денег.

Загрузите VPN для Белоруссии на все свои устройства

Воспользуйтесь VPN для Белоруссии на ПК, Mac, iPhone, Android и не только.

VPN для Беларуси защищает различные устройства.

Подписка на ExpressVPN дает доступ к программным решениям для любых ваших домашних устройств, включая игровые приставки (например, PlayStation и Xbox), а также телевизоры и приставки Smart TV (например, Apple TV и Amazon Fire TV Stick). Чтобы подключиться к белорусским VPN-серверам, вы можете загрузить APK-файл на ваше устройство Android или установить VPN-приложение для ПК. Вы также можете использовать VPN-расширение для Chrome.

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Не нашли свое устройство? Вот список руководств по установке и ручной настройке для всех поддерживаемых устройств и платформ.

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ЧаВо: белорусский IP-адрес

Безопасно ли получать белорусский IP-адрес при помощи VPN?
Как заменить свой IP-адрес на белорусский?
Как получить белорусский IP-адрес на смартфоне?
Можно ли при помощи прокси получить белорусский IP-адрес?
Какой VPN-сервис лучше для получения белорусского IP-адреса?
Можно ли получить белорусский IP-адрес бесплатно?

ExpressVPN для всех стран

Пользователи ExpressVPN могут подключиться к серверным локациям в 105 странах мира, причем их количество продолжает расти. Посмотрите полный список наших локаций VPN-серверов.

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