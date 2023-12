Ale zostawmy na chwilę niepokojącą kwestię prywatności danych. Większość darmowych VPN-ów ma limitowane sieci, więc całkiem możliwe, że nie znajdziesz serwera w lokalizacji, która Cię interesuje. Są one również znane z ograniczania danych i prędkości, co w praktyce uprzykrza korzystanie z Internetu.

Adres IP to unikalny numer pozwalający zidentyfikować Twoje urządzenie, gdy jesteś online. Białoruski adres IP to adres przypisany do serwera w Białorusi.

Użycie VPN to najlepszy sposób na zdobycie białoruskiego adresu IP. Dlaczego? Połączenie z Internetem za pomocą VPN umożliwia szybką i łatwą zmianę adresu IP . Czytaj dalej, aby zobaczyć, jak to działa.

