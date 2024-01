Share by email

Dzięki temu przewodnikowi dowiesz się, jak skonfigurować aplikację ExpressVPN na swoim Amazon Fire TV Stick lub Fire TV.

Aplikacja ExpressVPN jest kompatybilna z:

Aplikację ExpressVPN możesz pobrać z Amazon Appstore. Jeśli nie możesz znaleźć aplikacji w Amazon Appstore lub uzyskać dostępu do Amazon Appstore, możesz wykonać sideloading aplikacji ExpressVPN.

Ważne: Aplikacja ExpressVPN nie jest kompatybilna z urządzeniami Fire TV Sticks 1. generacji.

Ważne: Jeśli chcesz, aby Twoje urządzenie Amazon wyświetlało treści z określonego kraju, upewnij się, że Twoja lokalizacja serwera VPN i Twoje konto Amazon (dotyczy tylko Amazon Prime) są ustawione na ten sam kraj. Ustawienia Twojego kraju Amazon znajdziesz, przechodząc do Twoje konto > Twoje treści i urządzenia > Preferencje > Kraj/Region.

Nie jesteś jeszcze klientem ExpressVPN?

Przeczytaj więcej o VPN dla Amazon Fire TV i Fire Stick.

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do Amazon Appstore, możesz wykonać sideloading aplikacji ExpressVPN na swoje urządzenie Fire.

Na swoim urządzeniu Fire przejdź do . Wprowadź ExpressVPN.

Wybierz ExpressVPN.

Wybierz Pobierz.

Wybierz Otwórz.

Przejdź do aktywacji aplikacji ExpressVPN.

Jak wykonać sideloading APK aplikacji ExpressVPN

Ważne: Wykonaj poniższe kroki, aby wykonać sideloading APK aplikacji ExpressVPN tylko wtedy, gdy nie możesz pobrać aplikacji ExpressVPN bezpośrednio na urządzenie Fire.

Uwaga: ExpressVPN nie jest stowarzyszony z jakąkolwiek aplikacją zewnętrzną.

Na swoim urządzeniu Fire wejdź w Ustawienia > Mój Fire TV > Opcje dla programistów.

Ważne: Opcje dla programistów mogą nie być domyślnie dostępne na urządzeniu Fire TV. Aby włączyć Opcje dla programistów: Przejdź do Mój Fire TV > Informacje. Wybierz pierwszą opcję z listy. Powinna to być nazwa Twojego urządzenia Fire TV. Naciśnij przycisk Wybierz na pilocie Fire TV siedem razy. mogą nie być domyślnie dostępne na urządzeniu Fire TV. Aby włączyć Teraz powinien się wyświetlić komunikat mówiący o tym, że jesteś już programistą. Możesz teraz uzyskać dostęp do Opcji dla programistów z Mojego Fire TV.

Zezwól na Aplikacje z nieznanych źródeł.

W menu głównym przejdź do . Wprowadź Downloader.

Wybierz Pobierz.

Wybierz Zezwól, aby wyrazić zgodę na to, by Downloader uzyskał dostęp do Twoich zdjęć, mediów i plików.

Wybierz OK, aby kontynuować.

Wprowadź aders URL instalatora APK ExpressVPN: expressvpn.com/latest/android i wybierz Idź.

Wybierz Instaluj, aby zakończyć instalację.