Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.
Это руководство покажет вам как установить VPN-соединение для вашего Amazon Fire TV stick и Fire TV с использованием ExpressVPN-роутера или виртуального VPN-роутера.
Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас есть активная подписка ExpressVPN.
Еще не являетесь клиентом? Прочитайте, почему стоит купить ExpressVPN для Amazon Fire TV и Fire Stick.
Перейти к…
1. Настройте ваш VPN-роутер или виртуальный VPN-роутер
2. Подключите ваше устройство Amazon Fire к роутеру
1. Настройте ваш VPN-роутер или виртуальный VPN-роутер
Чтобы установить VPN-соединение, вам нужно настроить VPN-роутер или виртуальный VPN-роутер.
Настройте VPN-роутер
Чтобы настроить VPN на вашем роутере, вы можете:
- использовать приложение ExpressVPN для роутеров на выбранных моделях роутеров, или
- использовать ручные настройки роутера
Настройте виртуальный VPN-роутер
Вы также можете настроить виртуальный VPN-роутер на вашем ПК с Windows или Mac.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
2. Подключите ваше устройство Amazon Fire к роутеру
В меню вашего устройства Amazon Fire выберите Настройки.
Выберите Сеть.
Выберите название сети VPN-роутера или виртуального VPN-роутера, который вы настроили ранее.
Введите пароль сети для вашего VPN-роутера или виртуального VPN-роутера:
- VPN-роутеры: введите пароль сети Wi-Fi.
- Виртуальные VPN-роутеры: введите пароль, который вы создали ранее на вашем ПК с Windows или Mac.
Выберите ПОДКЛЮЧИТЬ.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.