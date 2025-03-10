Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.

Это руководство покажет вам как установить VPN-соединение для вашего Amazon Fire TV stick и Fire TV с использованием ExpressVPN-роутера или виртуального VPN-роутера.

Важно: Это руководство для пользователей, которые не могут получить доступ к ExpressVPN в Amazon Appstore. Если ExpressVPN доступен в вашем Amazon Appstore, используйте Это руководство для пользователей, которые не могут получить доступ к ExpressVPN в Amazon Appstore. Если ExpressVPN доступен в вашем Amazon Appstore, используйте настройку приложения ExpressVPN для устройств Amazon Fire

Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас есть активная подписка ExpressVPN.

Еще не являетесь клиентом? Прочитайте, почему стоит купить ExpressVPN для Amazon Fire TV и Fire Stick.

1. Настройте ваш VPN-роутер или виртуальный VPN-роутер

Чтобы установить VPN-соединение, вам нужно настроить VPN-роутер или виртуальный VPN-роутер.

Настройте VPN-роутер

Чтобы настроить VPN на вашем роутере, вы можете:

использовать приложение ExpressVPN для роутеров на выбранных моделях роутеров, или

использовать ручные настройки роутера

Настройте виртуальный VPN-роутер

Вы также можете настроить виртуальный VPN-роутер на вашем ПК с Windows или Mac.

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2. Подключите ваше устройство Amazon Fire к роутеру

В меню вашего устройства Amazon Fire выберите Настройки.

Выберите Сеть.

Выберите название сети VPN-роутера или виртуального VPN-роутера, который вы настроили ранее.

Введите пароль сети для вашего VPN-роутера или виртуального VPN-роутера:

VPN-роутеры: введите пароль сети Wi-Fi.

Виртуальные VPN-роутеры: введите пароль, который вы создали ранее на вашем ПК с Windows или Mac.

Выберите ПОДКЛЮЧИТЬ.

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