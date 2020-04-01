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Из этой статьи вы узнаете, как найти свой код активации и использовать его в приложениях ExpressVPN. Также вы узнаете, что делать с кодом активации, срок действия которого истек.
Содержание
Как найти код активации?
Когда нужно использовать код активации?
Срок действия кода активации истек
Как найти код активации?
- Войдите в свою учетную запись ExpressVPN. Если потребуется, введите логин и пароль, затем нажмите Войти.
- Введите код активации, отправленный вам по электронной почте.
- Вы увидите код активации в разделе Установка приложений. Щелкните мышью код активации, чтобы скопировать его в буфер обмена.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Когда нужно использовать код активации?
Если вы уже являетесь пользователем ExpressVPN, то код активации может потребоваться вам в следующих ситуациях:
- Вы устанавливаете приложение ExpressVPN на новом устройстве.
- Вы вышли из приложения ExpressVPN, установленного на вашем устройстве.
- Вы удалили приложение ExpressVPN со своего устройства и теперь переустанавливаете его.
- Срок действия вашего кода активации истек.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Срок действия моего кода активации истек
Вводя код активации, вы можете столкнуться со следующей ошибкой:
This activation code has either expired or is incorrect. Please log in to our website to get your correct activation code and try again.
Это значит, что или ваш код активации содержит ошибку, или срок его действия истек.
Если вы не уверены, истек ли срок действия кода, войдите в свою учетную запись и ознакомьтесь с информацией о вашей подписке.
Если вы убедились, что код активации был введен верно, а срок его действия еще не истек, то решить проблемы с активацией можно, прочитав руководство по устранению распространенных проблем или обратившись в службу поддержки ExpressVPN.