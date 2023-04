DNS per la tua Smart TV? Prova subito il DNS di ExpressVPN

Questo tutorial ti mostrerà come installare l’app ExpressVPN su Amazon Fire TV Stick e Fire TV.

L’app di ExpressVPN è compatibile con:

Fire TV (tutte le versioni)

Fire TV Stick (2a generazione e successive)

Puoi scaricare l’app ExpressVPN tramite Amazon Appstore. Se non riesci a trovare l’app su Amazon Appstore o ad accedere all’Amazon Appstore, puoi effettuare il sideload dell’app ExpressVPN.

Importante: l’app ExpressVPN non è compatibile con Fire TV Stick di 1a generazione.

Importante: se desideri utilizzare il tuo dispositivo Amazon Fire per lo streaming di contenuti di un paese specifico, assicurati che la posizione del server VPN e il tuo account Amazon (solo per Amazon Prime) siano impostati sullo stesso paese. Trovi le impostazioni del tuo paese su Amazon in Il tuo account > I tuoi contenuti e dispositivi > Preferenze > Paese/Regione.

1. Scarica l’app di ExpressVPN per Android

Importante: Se non riesci ad accedere all’Amazon Appstore, esegui il Se non riesci ad accedere all’Amazon Appstore, esegui il sideload dell’app ExpressVPN sul tuo dispositivo Fire.

Sul tuo dispositivo Fire, vai su . Inserisci ExpressVPN.

Seleziona ExpressVPN.

Importante: Se non riesci a trovare l’app ExpressVPN su Amazon Appstore, esegui il Se non riesci a trovare l’app ExpressVPN su Amazon Appstore, esegui il sideload dell’app ExpressVPN sul tuo dispositivo Fire.

Seleziona Scarica.

Seleziona Apri.

Procedi all’attivazione dell’app ExpressVPN.

Come effettuare il sideload del file APK dell’app ExpressVPN

Importante: segui i seguenti passaggi per eseguire il sideload del file APK dell’app ExpressVPN solo se l’app ExpressVPN non è disponibile per il download direttamente sul tuo dispositivo Fire. Nota: ExpressVPN non è affiliato con app di terze parti. Sul tuo dispositivo Fire, vai su Impostazioni > Il mio Fire TV > Opzioni sviluppatore. Importante: Le Opzioni sviluppatore potrebbero non essere disponibili per impostazione predefinita sul dispositivo Fire TV. Per attivare le Opzioni sviluppatore: Vai su Il mio Fire TV > Informazioni. Seleziona la prima opzione dell’elenco. Dovrebbe essere il nome del dispositivo Fire TV. Premi il pulsante Select sul tuo telecomando Fire TV sette volte. Lepotrebbero non essere disponibili per impostazione predefinita sul dispositivo Fire TV. Per attivare le A questo punto dovrebbe apparire un messaggio che indica che sei già uno sviluppatore. Ora puoi accedere alle Opzioni sviluppatore Opzioni sviluppatore da Il mio Fire TV. Attiva App da fonti sconosciute. Nel menu principale, vai su . Inserisci Downloader. Seleziona Download. Seleziona Consenti per dare a Downloader l’accesso a foto, contenuti multimediali e file. Seleziona OK per procedere. Inserisci l’URL del programma di installazione dell’APK ExpressVPN, che è expressvpn.com/latest/android. Poi clicca su Vai. Seleziona Installa per completare l’installazione.

2. Configura l’app ExpressVPN

Seleziona Accedi.

Inserisci l’indirizzo email e la password del tuo account ExpressVPN. Seleziona Accedi.

L’app ti chiederà se desideri condividere informazioni anonime per rendere ExpressVPN più veloce e affidabile. Seleziona la tua preferenza per continuare.

Seleziona OK.

Quando ti viene chiesto di accettare la richiesta di connessione di ExpressVPN, seleziona OK.

3. Collegati ad una posizione server VPN

Per connetterti a una posizione del server VPN, seleziona . Di default, ExpressVPN suggerirà una Smart Location, la posizione che offre l’esperienza migliore.

Una volta visualizzato il messaggio “Connesso”, puoi iniziare a navigare in modo libero e sicuro!

Scollegati da una posizione server VPN

Per disconnetterti dal server VPN, seleziona .

Saprai di non essere più connesso quando vedrai il messaggio “Non connesso”.

Scegli una posizione diversa

Per scegliere una posizione server VPN diversa, seleziona .

Di default, vedrai due schede, CONSIGLIATE e TUTTE LE POSIZIONI.

Per connetterti a una posizione, selezionala col telecomando. Puoi anche aggiungere una posizione al tuo elenco dei preferiti tenendo premuto il pulsante “seleziona” sulla posizione. Le tue posizioni preferite verranno aggiunte in una scheda denominata PREFERITE.

Come disinstallare ExpressVPN dal tuo dispositivo Fire

Sul dispositivo Fire, vai su Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni installate. Scorri l’elenco verso il basso per trovare ExpressVPN. Seleziona Disinstalla > Disinstalla.

L’app verrà rimossa dal tuo dispositivo Fire.

Eseguire casting o mirroring dal tuo dispositivo ad Amazon Fire

Casting e mirroring sono tecnologie wireless che ti consentono di trasmettere contenuti dal tuo dispositivo a una TV con Amazon Fire TV.

Se desideri trasmettere in streaming dal tuo dispositivo (con una VPN) a una TV tramite Amazon Fire TV, ecco le opzioni di casting e mirroring compatibili:

Casting Mirroring Android (con VPN) ✘ Non supportato ✔ Supportato Windows (con VPN) ✔ Supportato (nei browser basati su Chromium) ✘ Non supportato Chromebook (con VPN) ✘ Non supportato ✘ Non supportato Linux (con VPN) ✘ Non supportato ✘ Non supportato

(Non è possibile eseguire il casting o il mirroring di contenuti da iOS o macOS su Amazon Fire TV).

In alternativa, puoi connettere Amazon Fire TV a un router VPN, una VPN configurata manualmente, o un VPN router virtuale. Con questa opzione, non è necessario eseguire il casting o il mirroring dei contenuti dal dispositivo su Amazon Fire TV. Hai semplicemente bisogno di un dispositivo Amazon Fire TV connesso alla VPN per lo streaming dei contenuti.

