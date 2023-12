Deze handleiding laat zien hoe je de ExpressVPN-app instelt op Apple TV (tvOS 17).

: Als je Apple TV tvOS 16 of ouder is, moet je updaten naar tvOS 17 of nieuwer om de ExpressVPN-app voor tvOS te kunnen gebruiken.

Voor oudere Apple TV-modellen kun je onze MediaStreamer -dienst gebruiken of je Apple TV aansluiten op een wifi-router met routersoftware van ExpressVPN. MediaStreamer is ontworpen voor een soepele streamingervaring, maar biedt niet de privacy- en beveiligingsvoordelen van een VPN. Daarom raden we het gebruik van MediaStreamer af als je in plaats daarvan de app kunt gebruiken.