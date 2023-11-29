Apple TV'niz için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

Tek bir ExpressVPN hesabı. Tüm cihazlarda. Uygulamaları ücretsiz edinin

Bu makale, Apple TV (tvOS 17) üzerinde ExpressVPN uygulamasını nasıl kuracağınızı gösterecektir.

Önemli: Apple TV’niz tvOS 16 veya daha eski bir versiyona sahipse tvOS için ExpressVPN uygulamasını kullanmak için Apple TV’niz tvOS 16 veya daha eski bir versiyona sahipse tvOS için ExpressVPN uygulamasını kullanmak için tvOS 17 veya daha yeni bir versiyona yükseltin.

Not: Daha eski Apple TV modelleri için, Daha eski Apple TV modelleri için, MediaStreamer hizmetimizi kullanabilir veya Apple TV’nizi ExpressVPN’in yönlendirici yazılımı nı çalıştıran bir Wi-Fi yönlendiriciye bağlayabilirsiniz. MediaStreamer, sorunsuz bir izleme deneyimi için tasarlanmıştır ancak bir VPN’in sunduğu gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmamaktadır. Bu nedenle, uygulamayı kullanmanız mümkünse MediaStreamer’ı kullanmamanızı öneririz.

Henüz bir müşteri değil misiniz? Neden Apple TV için ExpressVPN edinmeniz gerektiğini okuyun.

VPN uygulamasını indirin

Apple TV’nizde App Store‘a gidin ve ExpressVPN aratın.



İndir‘i seçin.



Tekrar İndir‘i seçin.



ExpressVPN uygulaması Apple TV’nize indirilecek.

App Store’da ExpressVPN uygulamasını görmüyorsanız App Store ülkenizi değiştirmeyi deneyin. Apple TV’de App Store ülkenizi değiştirmek için iPhone veya iPad’inizi kullanmanız gerektiğini unutmayın.

Uygulamanın indirilmesi tamamlandıktan sonra, ExpressVPN uygulamasını başlatmak için Aç‘ı seçin.



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VPN uygulamasını kurun

Uygulamanın karşılama ekranında Giriş Yap‘ı seçin.



Aşağıdaki yöntemleri kullanarak giriş yapabilirsiniz:

QR Kodu ile giriş yapma (önerilen)

Giriş yapmak için QR kodunu akıllı telefonunuzla tarayın. Onayla‘ya dokunun. ExpressVPN hesabınızın e-posta adresi ve şifre bilgilerini girin. Giriş Yap‘a dokunun. Onayla‘ya dokunun.

8 karakterli kod ile giriş yapma

Apple TV’nizden farklı bir cihazda auth.expressvpn.com/activate adresini ziyaret edin. Apple TV’nizde gösterilen 8 karakterli kodu girin. İlerle‘yi seçin. ExpressVPN hesabınızın e-posta adresi ve şifre bilgilerini girin. Giriş Yap‘ı seçin.

E-posta ile giriş yapma

Uygulamada E-posta İle Giriş Yap‘ı seçin. ExpressVPN hesabınızla ilişkili e-posta adresi ve şifre bilgilerini girin. Giriş Yap‘ı seçin.

ExpressVPN aboneliğinizi App Store’dan satın aldıysanız Satın Alımı Geri Yükle‘yi seçerek de giriş yapabilirsiniz. Apple Kimliği şifrenizi girmeniz için bir bilgi istemi alabilirsiniz.

ExpressVPN uygulaması tarafından toplanan bilgileri açıklayan bir açıklama göreceksiniz. Devam etmek için Kabul Et ve Devam Et‘i seçin.



VPN’inizi kurmanız istenecek. Yüklemeye devam etmek için İlerle‘yi seçin.



Uygulama ‘ “ExpressVPN,” VPN Yapılandırmaları Eklemek İstiyor’ şeklinde bir bildirim gösterecek. İzin Ver‘i seçin.



Uygulamanız, ExpressVPN’i daha hızlı ve daha sağlıklı yapmak için analiz bilgilerini anonim bir şekilde paylaşmak isteyip istemediğinizi soracak. İlerlemek için tercihinizi yapın.



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Bir VPN sunucusu konumuna bağlanma

Bir VPN sunucusu konumuna bağlanmak için butonunu seçin. Varsayılan olarak, ExpressVPN, sizin için en iyi deneyimi sunan Akıllı Konum adlı konumu önerecektir.



Uygulama ekranında Bağlandı mesajını gördükten sonra, özgür ve güvenli bir şekilde izlemeye başlayabilirsiniz!



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VPN sunucusu konumuna bağlantıyı sonlandırma

Bir VPN sunucusu konumuna bağlantıyı sonlandırmak için, VPN açıkken butonunu seçin.



Ekranda “Bağlı değil” yazdığında bağlantıyı sonlandırdığınızı bileceksiniz.



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Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanma

Farklı bir sunucu konumuna bağlanmak için Seçilen Konum‘u seçin.



Bağlanmak istediğiniz konumu seçin. ExpressVPN, 105 ülkede yer alan sunuculara sahiptir.



Bazı ülkeler birden çok sunucu konumuna sahiptir. Ülkeyi seçtikten sonra, bağlanmak istediğiniz sunucu konumunu seçin.



ExpressVPN sizi otomatik olarak seçtiğiniz sunucu konumuna bağlayacak.

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Uygulamayı silme

ExpressVPN’i Apple TV’nizden silmek için:

Apple TV’nizin ana ekranında ExpressVPN uygulamasını bulun ve sonra tıklama dörtgenine (Apple TV Remote 2. nesil veya üstü) veya dokunma yüzeyine (Apple TV Remote 1. nesil) basılı tutun. Uygulamayı Sil‘i seçin.

Sil veya Kaldır‘ı seçin.



Kaldır seçeneği, yer açmak için uygulamayı Ana Ekrandan kaldırır. Ancak Apple TV’niz, ExpressVPN’i tekrar yüklemeyi istemeniz durumunda, uygulamanın verilerini saklayacaktır.

Sil seçeneği, ExpressVPN uygulamasının verilerini de siler. Uygulamayı tekrar indirebilirsiniz ancak saklanan verileri geri yüklenemeyebilir.

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