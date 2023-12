Questo tutorial mostra come installare l’app ExpressVPN su Apple TV (tvOS 17).

se la tua Apple TV è dotata di tvOS 16 o una versione precedente, installa l’aggiornamento a tvOS 17 o una versione più recente per utilizzare l’app ExpressVPN per tvOS.

per i vecchi modelli di Apple TV, è possibile utilizzare il nostro servizio MediaStreamer o collegare l’Apple TV a un router Wi-Fi con il software ExpressVPN . MediaStreamer è progettato per un’esperienza di streaming fluida, ma non offre gli stessi vantaggi in termini di privacy e sicurezza di una VPN. Pertanto, non consigliamo di utilizzare MediaStreamer se è possibile utilizzare l’app.