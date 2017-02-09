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Это руководство покажет вам, как продлить подписку на ExpressVPN.

Подписки, оформленные с использованием определённых способов оплаты, таких как банковская карта, PayPal, Apple Pay, Google Pay, покупки внутри приложений Apple и Google Play, автоматически продлеваются по умолчанию.

Подписки, оформленные с помощью банковской карты, PayPal, Apple Pay или Google Pay

По умолчанию подписки, оплаченные банковской картой, через PayPal, Apple Pay или Google Pay, автоматически продлеваются после окончания текущего периода. Если вы ранее отключили автоматическое продление, его можно включить в личном кабинете.

Если срок вашей подписки подходит к концу, вы можете продлить её вручную, выполнив следующие действия:

Войдите в свой аккаунт ExpressVPN. Выберите Продлить сейчас. (Кнопка Продлить сейчас появится, только если срок подписки скоро истекает.) Выберите тарифный план и способ оплаты. Нажмите Оформить заказ.

Если срок вашей подписки уже истёк, выполните следующие действия:

Войдите в свой аккаунт ExpressVPN. Выберите Купить новую подписку. Выберите тарифный план и способ оплаты. Нажмите Оформить заказ.

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Подписки через покупки внутри приложений Apple

Подписки, оформленные через App Store, автоматически продлеваются после окончания текущего срока.

Узнайте больше о подписках через покупки внутри приложений App Store.

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Подписки через покупки внутри приложений Google Play Store

Подписки, оформленные через Google Play Store, автоматически продлеваются после окончания текущего срока.

Узнайте больше о подписках через покупки внутри приложений Play Store.

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