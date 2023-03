Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.

Из этого руководства вы узнаете, как установить ExpressVPN Aircove. Aircove — это высокоскоростной роутер с поддержкой Wi-Fi 6, который позволит защитить с помощью ExpressVPN все ваши домашние устройства.

1. Включите роутер Aircove

Соберите состоящий из двух частей адаптер блока питания. Подключите его к роутеру Aircove и настенной розетке. После этого подключите предоставленный Ethernet-кабель одним концом в Internet-порт роутера Aircove, а другим — в LAN-порт уже установленного у вас модема или роутера.

После включения роутер Aircove будет автоматически загружаться, что займет примерно минуту.

Aircove поддерживает различные форматы альтернативных схем подключения:

2. Подключите ваше устройство к Aircove

Подключите ваше устройство к Aircove по Wi-Fi или Ethernet-кабелю.

Смартфоны на базе ОС Android и iOS

Просканируйте с помощью смартфона QR-код на нижней стороне роутера Aircove, чтобы автоматически подключить устройство к сети Wi-Fi.

Также вы можете подключиться вручную, найдя сеть Aircove Wi-Fi с помощью смартфона. Такая сеть будет называться Aircove-XXX, где «XXX» — это уникальный идентификатор роутера. Найти полное название сети и пароль можно на информационном ярлыке, доступном на задней или нижней стороне роутера Aircove.

Once selected, you will be prompted to input the network password.

Настольные ПК и ноутбуки

Сеть Wi-Fi роутера будет называться Aircove-XXX. Найти полное название сети и пароль можно на информационном ярлыке, доступном на задней или нижней стороне роутера Aircove. Новая сеть может появиться в списке доступных с задержкой.

После выбора сети вам потребуется ввести пароль для доступа к ней. Найти его можно на информационном ярлыке Aircove.

3. Завершите установку

Откройте браузер и введите expressvpnrouter.com в адресную строку. Нажмите Начать.

Далее Aircove попытается обнаружить ваше интернет-подключение. Если потребуется, введите логин и пароль, предоставленные вашим интернет-провайдером. Нажмите Подключиться.

Внимание. Если у вас возникнут проблемы с подключением к Сети, вам может потребоваться переключить предоставленный интернет-провайдером модем/роутер в т.н. режим «моста» или использовать его функцию DMZ. Подробнее

Далее вам нужно будет ввести ваш код активации ExpressVPN. Если у вас нет этого года, нажмите на значок в виде вопросительного знака и следуйте инструкциям.

Теперь вставьте код активации в соответствующее поле и нажмите Войти в ExpressVPN.

Теперь определитесь с тем, хотите ли вы предоставлять ExpressVPN анонимизированные данные, которые будут использоваться для улучшения качества наших услуг. Вы можете согласиться или отказаться.

На следующем экране вам нужно будет придумать название вашей сети Wi-Fi. Введите новое название и пароль, затем нажмите Продолжить.

Теперь создайте пароль для доступа к панели управления Aircove и нажмите Продолжить.

Теперь ваш роутер Aircove будет автоматически устанавливать все доступные дополнения.

Теперь вам останется лишь подключиться к новой сети Wi-Fi, используя для этого созданные ранее логин и пароль.

Поздравляем, вы успешно настроили ExpressVPN Aircove.

