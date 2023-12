Share by email

Este tutorial le mostrará cómo configurar la aplicación ExpressVPN en Apple TV (tvOS 17).

Para los modelos de Apple TV más antiguos, puede utilizar nuestro servicio MediaStreamer para conectar su Apple TV a un router Wi-Fi que use el software de router de ExpressVPN . MediaStreamer está diseñado para una experiencia de streaming fluida, pero no ofrece las ventajas de privacidad y seguridad de una VPN. Por lo tanto, no recomendamos utilizar MediaStreamer si puede utilizar la aplicación en su lugar.