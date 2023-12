Share by email

Share in Telegram

Share in Whatsapp

Share in Twitter

Share in Facebook

Denne veiledningen viser deg hvordan du setter opp ExpressVPN-appen på Apple TV (tvOS 17).

Hvis Apple TV kjører tvOS 16 eller eldre, oppdater til tvOS 17 eller nyere for å bruke ExpressVPN-appen for tvOS.

For eldre Apple TV-modeller kan du bruke MediaStreamer -tjenesten vår eller koble Apple TV til en Wi-Fi-ruter som kjører ExpressVPNs ruterprogramvare . MediaStreamer er designet for en jevn strømmeopplevelse, men tilbyr ikke personvern- og sikkerhetsfordelene til et VPN. Derfor anbefaler vi ikke å bruke MediaStreamer hvis du kan bruke appen i stedet.