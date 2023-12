Brug for en VPN eller DNS til dit Apple TV? Få ExpressVPN nu

Denne vejledning viser dig, hvordan du konfigurerer ExpressVPN-appen på Apple TV (tvOS 17).

Vigtigt: Hvis dit Apple TV kører tvOS 16 eller ældre, Hvis dit Apple TV kører tvOS 16 eller ældre, skal du opdatere til tvOS 17 eller nyere for at bruge ExpressVPN-appen til tvOS.

Bemærk: På ældre Apple TV-modeller kan du bruge vores tjeneste På ældre Apple TV-modeller kan du bruge vores tjeneste MediaStreamer eller slutte dit Apple TV til en wi-fi-router, der kører ExpressVPN’s routersoftware . MediaStreamer er designet til at give en problemfri streamingoplevelse, men tilbyder ikke de databeskyttelses- og sikkerhedsfordele, som en VPN tilbyder. Derfor anbefaler vi ikke at bruge MediaStreamer, hvis du kan bruge appen.

Download VPN-appen

På dit Apple TV skal du åbne App Store og søge efter ExpressVPN.



Vælg Hent.



Vælg Hent igen.



ExpressVPN-appen downloades på dit Apple TV.

Hvis du ikke kan se ExpressVPN-appen i din App Store, kan du prøve at ændre dit land i App Store . Bemærk, at du skal bruge din iPhone/iPad til at ændre dit App Store-land i Apple TV.

Når appen er downloadet, skal du vælge Åbn for at starte ExpressVPN-appen.



Konfigurér VPN-appen

Vælg Log ind på appens velkomstskærm.



Du kan logge ind med en af følgende metoder:

Log ind med QR-kode (anbefales)

Scan QR-koden med din smartphone for at logge ind. Tryk på Bekræft. Angiv e-mailen og adgangskoden for din ExpressVPN-konto. Tryk på Log ind. Tryk på Bekræft.

Log ind med en kode på otte tegn

Gå til auth.expressvpn.com/activate fra en separat enhed (ikke dit Apple TV). Angiv koden på otte tegn, der vises på dit Apple TV. Vælg Fortsæt. Angiv e-mailadressen og adgangskoden på din ExpressVPN-konto. Vælg Log ind.

Log ind med e-mail

I appen skal du vælge Log ind med e-mail. Angiv den e-mailadresse og adgangskode, der er knyttet til din ExpressVPN-konto. Vælg Log ind.

Hvis du har købt dit ExpressVPN-abonnement fra App Store, kan du også logge på ved at vælge Gendan køb. Du modtager muligvis en anmodning om at angive adgangskoden til dit Apple-id.

Du vil se en erklæring, der beskriver de oplysninger, der indsamles af ExpressVPN-appen. Vælg Acceptér og fortsæt for at fortsætte.



Du bliver bedt om at konfigurere din VPN. Vælg Fortsæt for at fortsætte med installationen.



Appen underretter dig: “ExpressVPN” vil gerne tilføje VPN-konfigurationer. Vælg Tillad.



Din app spørger nu, om du vil dele anonyme analysedata for at gøre ExpressVPN hurtigere og mere pålidelig. Vælg din præference for at fortsætte.



Forbind til en VPN-serverplacering

Vælg for at oprette forbindelse til en VPN-serverplacering. Som standard vil ExpressVPN foreslå den placering, der giver den optimale oplevelse for dig. Funktionen hedder Smartplacering.



Når du ser beskeden Tilsluttet på appskærmen, kan du begynde at streame med frihed og sikkerhed.



Afbryd forbindelsen til en VPN-serverplacering

Vælg mens VPN’en er tændt for at fjerne forbindelsen til en VPN-serverplacering.



Du kan se, når du ikke er forbundet, hvis skærmen siger “Ikke tilsluttet“.



Opret forbindelse til en anden VPN-serverplacering

Hvis du vil oprette forbindelse til en anden serverplacering, skal du vælge Valgt placering.



Vælg den placering, du vil oprette forbindelse til. ExpressVPN har servere i 105 lande, du kan vælge mellem.



Nogle lande har flere serverplaceringer. Når du har valgt landet, skal du vælge den serverplacering, du vil oprette forbindelse til.



ExpressVPN forbinder dig automatisk til den valgte serverplacering.

Afinstaller appen

Sådan fjerner du ExpressVPN fra dit Apple TV:

Find ExpressVPN-appen på dit Apple TV’s startskærm, og hold derefter på midten af clickpadden (Siri Remote 2. generation eller senere) eller berøringsfladen (Siri Remote 1. generation). Vælg Slet app.

Vælg Slet eller Fjern.



Fjern fjerner appen fra startskærmen for at frigøre lagerplads. Dit Apple TV beholder dog ExpressVPN-appens data, hvis du installerer den igen.

Slet sletter også ExpressVPN-appens data. Du kan downloade appen igen, men de lagrede data kan muligvis ikke gendannes.

