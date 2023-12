Sie möchten ein VPN / DNS für Apple TV? Jetzt ExpressVPN nutzen

In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie die ExpressVPN-App auf Apple TV (tvOS 17) einrichten.

Wichtig: Wenn Ihr Apple TV unter tvOS 16 oder älter läuft, Wenn Ihr Apple TV unter tvOS 16 oder älter läuft, führen Sie bitte ein Update auf tvOS 17 oder neuer durch , um die ExpressVPN-App für tvOS zu nutzen.

Hinweis: Für ältere Apple-TV-Modelle können Sie unseren Für ältere Apple-TV-Modelle können Sie unseren MediaStreamer -Dienst nutzen oder Ihr Apple TV mit einem WLAN-Router verbinden, auf dem die ExpressVPN-Router-Software läuft . MediaStreamer wurde für ein flüssiges Streamingerlebnis entwickelt, bietet aber nicht die Datenschutz- und Sicherheitsvorteile eines VPNs. Daher empfehlen wir die Nutzung von MediaStreamer nicht, wenn Sie stattdessen die App nutzen können.

Noch kein Kunde? Erfahren Sie, warum Sie ExpressVPN für Apple TV nutzen sollten.

Herunterladen der VPN-App

Gehen Sie auf Ihrem Apple TV in den App Store und suchen sie nach ExpressVPN.



Wählen Sie Laden.



Wählen Sie noch einmal Laden.



Die ExpressVPN-App wird auf Ihr Apple TV heruntergeladen.

Wenn Sie die ExpressVPN-App in Ihrem App Store nicht sehen, versuchen Sie es mit dem Ändern des Lands für Ihren App Store . Beachten Sie, dass Sie Ihr iPhone/iPad verwenden müssen, um das Land Ihres App Stores für Ihr Apple TV zu ändern.

Wenn der Download der App abgeschlossen ist, wählen Sie Öffnen, um die ExpressVPN-App zu öffnen.



Einrichten der VPN-App

Wählen Sie auf dem Willkommensbildschirm der App die Option Anmelden.



Sie können sich mit einer der folgenden Methoden anmelden:

Mit einem QR-Code anmelden (empfohlen)

Scannen Sie zur Anmeldung den QR-Code mit Ihrem Smartphone. Tippen Sie auf Bestätigen. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort für Ihr ExpressVPN-Konto ein. Tippen Sie auf Anmelden. Tippen Sie auf Bestätigen.

Mit einem achtstelligen Code anmelden

Rufen Sie auf einem anderen Gerät als Ihrem Apple TV auth.expressvpn.com/activate auf. Geben Sie den achtstelligen Code ein, der auf Ihrem Apple TV angezeigt wird. Wählen Sie Weiter. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort für Ihr ExpressVPN-Konto ein. Wählen Sie Anmelden.

Mit Ihrer E-Mail-Adresse anmelden

Wählen Sie in der App die Option Mit E-Mail-Adresse anmelden. Geben Sie die mit Ihrem ExpressVPN-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse und das zugehörige Passwort ein. Wählen Sie Anmelden.

Wenn Sie Ihr ExpressVPN-Abonnement über den App Store erworben haben, können Sie sich auch anmelden, indem Sie die Option Kauf wiederherstellen wählen. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, das Passwort für Ihre Apple ID einzugeben.

Sie sehen einen Hinweis, in dem angegeben wird, welche Informationen von der ExpressVPN-App gesammelt werden. Wählen Sie zum Fortfahren Zustimmen und Fortfahren.



Sie werden eingeladen, Ihr VPN einzurichten. Wählen Sie Weiter, um mit der Installation fortzufahren.



Die App blendet eine Benachrichtigung ein: „ExpressVPN“ möchte VPN-Konfigurationen hinzufügen. Wählen Sie Zulassen.



Ihre App fragt Sie, ob Sie anonyme Analysedaten teilen möchten, um mitzuhelfen, ExpressVPN noch schneller und zuverlässiger zu machen. Wählen Sie die bevorzugte Option, um fortzufahren.



Verbinden mit einem VPN-Serverstandort

Um sich mit einem VPN-Serverstandort zu verbinden, wählen Sie . ExpressVPN schlägt Ihnen standardmäßig den Standort vor, der Ihnen ein optimales Erlebnis bietet – dies ist der sogenannte Auto-Standort.



Wenn in der Anzeige Ihrer App der Hinweis Verbunden zu sehen ist, können Sie mit dem sicheren und unbeschränkten Streamen beginnen!



Trennen der Verbindung mit einem VPN-Serverstandort

Um die Verbindung mit einem VPN-Serverstandort zu trennen, wählen Sie , während das VPN verbunden ist.



Sie erkennen, dass die Verbindung getrennt wurde, wenn auf dem Bildschirm „Nicht verbunden“ angezeigt wird.



Verbinden mit einem anderen VPN-Serverstandort

Um sich mit einem anderen VPN-Serverstandort zu verbinden, wählen Sie Ausgewählter Standort.



Wählen Sie den Standort, mit dem Sie sich verbinden möchten. ExpressVPN verfügt über Server in 105 Ländern, aus denen Sie wählen können.



In einigen Ländern gibt es mehrere Serverstandorte. Wählen Sie in diesem Fall einfach den gewünschten Serverstandort, nachdem Sie das Land gewählt haben.



ExpressVPN verbindet Sie automatisch mit dem gewählten Serverstandort.

Deinstallieren der App

So entfernen Sie ExpressVPN von Ihrem Apple TV:

Finden Sie die ExpressVPN-App auf dem Home-Bildschirm Ihres Apple TV. Drücken Sie dann die Mitte des Clickpads und halten Sie sie gedrückt (Siri Remote der 2. Generation oder neuer) oder berühren Sie seine Oberfläche (Siri Remote der 1. Generation). Wählen Sie App löschen.

Wählen Sie Löschen oder Vom Home-Bildschirm entfernen.



Vom Home-Bildschirm entfernen löscht die App vom Home-Bildschirm, um Speicherplatz frei zu machen. Ihr Apple TV speichert jedoch die Daten der ExpressVPN-App, falls Sie sie später wieder installieren.

Löschen löscht auch die Daten der ExpressVPN-App. Sie können die App wieder herunterladen, aber die gespeicherten Daten werden möglicherweise nicht wiederhergestellt.

