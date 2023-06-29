Где смотреть шоу «Проект Подиум»
Это не дежавю! Любимые дизайнеры возвращаются в 20-м сезоне шоу «Проект Подиум» (он также известен как «Проект Подиум: все звезды»). Вот все, что вам нужно знать о шоу «Проект Подиум», и о том, где посмотреть все его сезоны.
О чем шоу «Проект Подиум»?
В это трудно поверить, но дебют шоу «Проект Подиум» состоялся 20 лет назад! Этот юбилейный сезон шоу отметит возвращением самых популярных дизайнеров франшизы, которые готовы побороться за еще один приз в виде денежного вознаграждения (250 000 долл. США), появления на обложке журнала Elle Magazine и сотрудничества с Советом модельеров Америки.
В каждом 90-минутном эпизоде дизайнерам придется показать все свое мастерство и даже превзойти себя, ведь мы помним про традиционное «необычное задание, которое удивит всех». Смогут ли они придумать и воплотить в жизнь идею, которая проложит путь к победе? Или мы увидим, как наши кумиры пакуют чемоданы в конце очередной недели состязания?
Когда была премьера 20-го сезона «Проект Подиум»?
Шоу «Проект Подиум-2023» вернулось на Bravo 15 июня 2023 года в 20:00 по восточному времени (ET) в двух расширенных эпизодах. Следующие эпизоды сезона выходят каждую неделю по четвергам, а на следующий день становятся доступны онлайн на Peacock.
Где смотреть онлайн «Проект Подиум»?
Смотрите 20-й сезон шоу «Проект Подиум» на Bravo TV или Peacock. Также предыдущие сезоны этого реалити-шоу можно найти на Freevee и Tubi бесплатно.
Смотрите «Проект Подиум» на Bravo
Эпизоды 20-го сезона шоу «Проект Подиум» выходят каждую неделю по четвергам на американском кабельном канале Bravo TV в 20:00 по восточному времени (ET) с 15 июня. Вы можете смотреть каждый новый эпизод во время премьеры на Roku или ТВ, а можете посмотреть их на следующий день онлайн в приложении Bravo или на сайте канала, где также есть все предыдущие сезоны шоу.
Смотрите все сезоны «Проекта Подиум» на Peacock
Очень удобно будет посмотреть все предыдущие сезоны шоу «Проект Подиум» на Peacock. Посмотрите сезоны 1–19, пока ждете выхода 20-го. Новые эпизоды 20-го сезона появляются на Peacock через день после премьеры на Bravo, начиная с 16 июня. Еще нет учетной записи Peacock? Воспользуйтесь семидневным бесплатным пробным периодом сервиса.
Смотрите вышедшие сезоны «Проекта Подиум» бесплатно на Freevee
Мода и бесплатный доступ к контенту: что может быть лучше? Реалити-шоу о моде на бесплатном стриминговом сервисе! Один из таких сервисов — это Freevee. Freevee существет за счет показа рекламы, и здесь можно посмотреть сезоны 1–16 шоу «Проект Подиум».
Для просмотра контента на Freevee вам нужна только учетная запись Amazon. Подписка на Amazon, Amazon Prime или Amazon Prime Video не нужна. В настоящее время сервис Freevee доступен только в США, Великобритании и Германии.
Смотрите «Проект Подиум» на Tubi
Еще один стриминговый сервис, где можно посмотреть шоу «Проект Подиум», — это Tubi. Этот сервис также существует за счет рекламы, здесь есть сезоны 1–16 этого шоу.
Смотрите «Проект Подиум» на Roku
Если у вас есть устройство Roku, то вы сможете посмотреть сезоны 1–16 шоу «Проект Подиум» на стриминговом сервисе The Roku Channel бесплатно.
Смотрите «Проект Подиум» на Hulu
Hulu предлагает несколько вариантов просмотра шоу «Проект Подиум». Пользователи могут смотреть телевизионные трансляции 20-го сезона шоу на Hulu + Live TV, начиная с 15 июня. Также на сервисе Hulu есть избранные вышедшие сезоны этого шоу: 6-й сезон и сезоны 10–16.
При подписке на обычный стриминговый сервис Hulu (не Live TV) можно воспользоваться семидневным бесплатным пробным периодом. Для регистрации учетной записи вам нужно будет указать действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222) и данные банковской карты.
Кто участвует в 20-м сезоне шоу «Проект Подиум»?
За 20 лет существования шоу «Проект Подиум» в нем поучаствовали более 300 дизайнеров. В 20-м сезоне в шоу вернутся 14 звездных дизайнеров:
Кара Саун, 1-й сезон;
Нора Пагель, 1-й сезон;
Джонатан Кейн Гилласпи, 3-й сезон;
Рами Кашу, 4-й сезон;
Корто Момолу, 5-й сезон;
Мила Германовски, 7-й сезон;
Виктор Луна, 9-й сезон;
Фабио Коста, 10-й сезон;
Лоренс Бассе, 15-й сезон;
Бишми Кромарти, 17-й сезон;
Эстер Саншайн, 17-й сезон;
Бриттани Аллен, 18-й сезон;
Анна Инань Чжоу, 19-й сезон;
Праже Оскар Жан Баптист, 19-й сезон.
Также в шоу «Проект Подиум-2023» вернется наставник модельеров Кристиан Сириано и судьи Нина Гарсиа, Брэндон Максвелл и Элейн Уэлтерот. В отличие от предыдцщих сезонов, в 20-ом не будет ведущего.
Почему Тим Ганн и Хайди Клум покинули «Проект Подиум»?
Тим Ганн и Хайди Клум покинули шоу «Проект Подиум» после 16-го сезона, поскольку руководство сети отказалось менять формат шоу и ограничивало их творческие задумки.
Эта пара ведущих была буквально олицетворением шоу, поэтому их уход негативно сказался на рейтинге «Проекта Подиум». Каждый новый сезон сопровождался слухами о закрытии шоу, но оно продолжалось.
После завершения сотрудничества с шоу «Проект Подиум» Ганн и Клум появились в новом проекте под названием Making the Cut, который дебютировал на Prime Video в 2020 году.
ЧаВо: шоу «Проект Подиум»
Можно ли посмотреть «Проект Подиум» на Peacock?
Да, все сезоны шоу «Проект Подиум» есть на сервисе Peacock. Новые эпизоды появляются здесь через день после премьеры на Bravo.
Можно ли посмотреть «Проект Подиум» бесплатно на Roku?
Да, на стриминговом сервисе The Roku Channel можно посмотреть бесплатно сезоны 1–16.
Где можно посмотреть все сезоны шоу «Проект Подиум»?
Все сезоны шоу «Проект Подиум» можно посмотреть на Peacock.
Вернется ли Карли Клосс в 20-м сезоне «Проекта Подиум»?
Нет, Карли Клосс не будет ведущей в 20-м сезоне шоу «Проект Подиум». В новом сезоне вообще не будет ведущих.
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