В это трудно поверить, но дебют шоу «Проект Подиум» состоялся 20 лет назад! Этот юбилейный сезон шоу отметит возвращением самых популярных дизайнеров франшизы, которые готовы побороться за еще один приз в виде денежного вознаграждения (250 000 долл. США), появления на обложке журнала Elle Magazine и сотрудничества с Советом модельеров Америки.

В каждом 90-минутном эпизоде дизайнерам придется показать все свое мастерство и даже превзойти себя, ведь мы помним про традиционное «необычное задание, которое удивит всех». Смогут ли они придумать и воплотить в жизнь идею, которая проложит путь к победе? Или мы увидим, как наши кумиры пакуют чемоданы в конце очередной недели состязания?