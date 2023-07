Det er næsten ikke til at tro, at det er 20 år siden, at Project Runway havde sin debut! Det 20-års jubilæum fejres med tilbagevendende fanfavoritdesignere, som er ivrige efter at få endnu en chance for at vinde hovedpræmien på 250.000 USD, en feature i Elle Magazine og et mentorskab med Council of Fashion Designers of America.

Hvert afsnit varer 90 minutter, og her udfordres designerne med opgaver, der tester deres kunstnerskab og skubber deres grænser. Det gælder bl.a. "en ukonventionel udfordring, der overrasker alle." Hvem kan klippe, sy og arbejde sig vej til hovedpræmien, og hvem må pakke sammen og sige farvel i slutningen af hver uge?