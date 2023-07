Einfach unglaublich! Es ist bereits 20 Jahre her, dass Project Runway sein Debüt gefeiert hat! Diesen Meilenstein nimmt die Staffel zum Anlass, die Lieblingsdesigner der Zuschauer aus den vergangenen Staffeln um einen Hauptpreis in Höhe von 250.000 USD, ein Feature in Elle Magazine und ein Mentoring des Council of Fashion Designers of America gegeneinander antreten zu lassen.

In jeder der 90-minütigen Folgen müssen sich die Designer Herausforderungen stellen, die ihre künstlerischen Fähigkeiten auf die Probe stellen und sie an ihre Grenzen bringen. Uns erwartet außerdem eine „unkonventionelle Herausforderung, die alle überraschen wird“. Wir sind gespannt, ob es die Kandidaten schaffen, mit ihrem Zuschneide-, Näh- und Fertigungsgeschick den Hauptpreis zu ergattern oder am Ende jeder Woche nach Hause geschickt werden.