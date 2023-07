Non è incredibile? Sono passati 20 anni da quando Project Runway è andato in onda per la prima volta! Questa stagione speciale viene festeggiata con il ritorno dei designer preferiti dai fan, pronti per un'altra possibilità di vincere il grande premio di 250.000 dollari, un servizio su Elle Magazine e un programma di mentoring con il Council of Fashion Designers of America.

Ogni episodio di 90 minuti vedrà i designer affrontare sfide che metteranno alla prova la loro arte e li spingeranno al limite, inclusa "una sfida non convenzionale che sorprenderà tutti". Chi riuscirà a tagliare, cucire e sfoggiare le proprie abilità fino a vincere il grande premio senza finire tra gli eliminati settimana dopo settimana?