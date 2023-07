Kijk Project Runway op Bravo

Het Amerikaanse kabelnetwerk Bravo TV zendt vanaf 15 juni elke aflevering van Project Runway seizoen 20 wekelijks uit op donderdag om 20.00 uur ET. Je kunt elke nieuwe aflevering kijken als hij uitkomt als je een Roku of tv gebruikt, of je kunt hem de volgende dag bekijken via de Bravo-app of -website, waar ook elke aflevering van eerdere seizoenen te zien is.