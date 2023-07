Under Project Runways 20 år på TV har fler än 300 designers tävlat i programmet. I säsong 20 återvänder 14 all star-designers:

Den amerikanska kabelkanalen Bravo TV kommer att sända alla avsnitt av Project Runway Säsong 20 varje vecka på torsdagar klockan 20.00 ET från den 15 juni . Du kan se alla nya avsnitt när de släpps om du använder Roku eller TV, eller se dem nästa dag via Bravos app eller webbplats, där avsnitten från tidigare säsonger också finns.

Tänk att det är 20 år sedan Project Runway såg dagens ljus! Den här säsongen är en milstolpe och firas med favoritdesigners som återvänder från tidigare säsonger, sugna på ytterligare ett försök att ta hem prissumman på 250 000 USD, ett uppslag i Elle Magazine och mentorskap hos Council of Fashion Designers of America.

