Project Runway nereden izlenir Project Runway nereden izlenir
Bu bir deja vu değil! Sevdiğiniz tasarımcılar, Project Runway 20. Sezon (Project Runway All-Stars olarak da adlandırılıyor) için geri dönüyor. Project Runway'in tüm sezonlarını nasıl izleyebileceğiniz dahil, bilmeniz gereken her şey burada.
Project Runway'in konusu ne?
İnanabiliyor musunuz? Project Runway başladıktan bu yana 20 yıl geçti! Bu dönüm noktası sezonu, hayranların favori tasarımcılarının dönmesiyle ve 250.000 USD büyük ödül, Elle dergisinde yer alma ve Amerika'nın Moda Tasarımcıları Konseyi'nde bir mentorluk için bir şans daha elde etmeleriyle kutlanıyor.
30 dakikalık her bölümde, tasarımcılar sanatlarını test edem ve sınırlarını zorlayan meydan okumaların üstesinden gelmelerini konu edecek. Bunların arasında "herkesi şok eden sıradışı bir meydan okuma" da yer alacak. Büyük ödül için kesip, dikip, çalışacaklar mı yoksa her haftanın sonunda eşyalarını toplayıp ayrılacaklar mı?
Project Runway 20. Sezon ne zaman yayınlanacak?
Project Runway 2023, 15 Haziran 2023 20:00'da (ET) Bravo'da iki bölümlük büyük bir başlangıç ile geri dönüyor. Sonraki bölümler haftalık olarak Perşembe günleri yayınlanacak ve bir sonraki gün Peacock'ta talep üzerine izleyebileceksiniz.
Project Runway internette nereden izlenir
Project Runway 20. Sezonu Bravo TV veya Peacock'tan izleyin. Ayrıca bu reality programının geçmiş sezonlarını Freevee ve Tubi'den ücretsiz izleyebilirsiniz.
Project Runway'i Bravo'dan izleyin
ABD'li kablolu yayın ağı Bravo TV, Project Runway 20'inci Sezonun her bölümünü 15 Haziran'dan itibaren haftalık olarak Perşembe günleri 20:00'da (ET) yayınlayacak. Roku veya TV kullanıyorsanız her yeni bölümü yayınlandığında izleyebilir veya önceki sezonlardan tüm bölümleri de içeren Bravo uygulaması veya web sitesi üzerinden bir sonraki gün takip edebilirsiniz.
Project Runway'in tüm sezonlarını Peacock'tan izleyin
Project Runway'in tüm sezonlarını izlemek için bir yer var ve o da Peacock. 20'inci sezonu beklerken, ilk 19 sezonu art arda izleyin. 20'inci sezonun bölümleri, Bravo'da yayınlandıktan bir gün sonra (yani 16 Haziran'dan itibaren) Peacock'a eklenecek. Henüz bir Peacock hesabınız yok mu? Yedi günlük ücretsiz denemeden faydalanın!
Project Runway'in eski sezonlarını Freevee'de ücretsiz izleyin
Modadan ve ücretsiz izlemekten daha iyi bir şey varsa o da ücretsiz video akış hizmetlerinde moda şovları! Bu hizmetlerden biri, Project Runway'in 1 ile 16 arasındaki sezonları içeren reklamlı Freevee.
Freevee'de izlemek için bir Amazon hesabına ihtiyacınız olacak. Amazon, Amazon Prime veya Amazon Prime Video aboneliğine ihtiyacınız yok. Freevee şu anda yalnızca ABD, Birleşik Krallık ve Almanya'da hizmet vermektedir.
Project Runway'i Tubi'den izleyin
Project Runway'i izlemek için bir başka ücretsiz video akış hizmeti ise Tubi. Reklam içeren bu yayıncı da şovun 1 ile 16 arasındaki sezonlarını içeriyor.
Project Runway'i Roku'dan izleyin
Bir Roku cihazına sahipseniz Project Runway'in 1-16 arasındaki sezonlarını The Roku Channel'da ücretsiz izleyebilirsiniz.
Project Runway'i Hulu'dan izleyin
Hulu, Project Runway için birkaç izleme seçeneği sunmaktadır. İzleyiciler, 20'inci sezonu 15 Haziran'da yayınlandıktan itibaren Hulu +Live TV üzerinden izleyebilir. Hulu ayrıca bu şovun 6'ncı sezonu ve 10-16 arasındaki sezonlarını da içeriyor.
Normal Hulu için (ama Live TV versiyonu için değil) yedi günlük ücretsiz deneme bulunuyor; kaydolurken geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) ve kredi kartı sağlamanız gerekebilir.
Project Runway 20. Sezonda kimler var?
Project Runway'in televizyonlardaki 20 yıllık macerası boyunca, 300'den fazla tasarımcı yarıştı. 20'nci sezonda 14 all-star tasarımcı geri dönecek:
Kara Saun, 1. Sezon
Nora Pagel, 1. Sezon
Johnathan Kayne Gillaspie, 3. Sezon
Rami Kashou, 4. Sezon
Korto Momolu, 5. Sezon
Mila Hermanovski, 7. Sezon
Viktor Luna, 9. Sezon
Fabio Costa, 10. Sezon
Laurence Basse, 15. Sezon
Bishme Cromartie, 17. Sezon
Hester Sunshine, 17. Sezon
Brittany Allen, 18. Sezon
Anna Yinan Zhou, 19. Sezon
Prajje Oscar Jean Baptiste, 19. Sezon
Project Runway 2023'te ayrıca mentor Christian Siriano'nun yanı sıra jüri üyeleri Nina Garcia, Brandon Maxwell ve Elaine Welteroth da geri dönecek. Önceki sezonların aksine, 20'nci sezonda bir sunucu olamayacak.
Tim Gunn ve Heidi Klum neden Project Runway'den ayrıldı?
Tim Gunn ve Heidi Klum, yayın ağının şovun özünü yenilemeyi reddetmesi nedeniyle yaratıcılık açısından tıkandıklarını düşünmelerinden dolayı 16 sezondan sonra Project Runway'deki sunuculuk görevlerinden ayrıldılar.
Bu çift, şovun simgesi hâline gelmişti ve şovdan ayrılmaları reytinglere olumsuz etki etti. Her yeni sezonla birlikte şovun iptal edileceği dedikoduları oluştu ancak yayınlanmaya devam etti.
Gunn ve Klum, Project Runway'den ayrıldıktan sonra 2020'de Prime Video'da yeni bir reality moda yarışması olan Making the Cut için tekrar bir araya geldi.
Project Runway SSS
Project Runway Peacock'ta yayınlanıyor mu?
Evet, Project Runway'in tüm sezonları Peacock'ta yayınlanıyor. Yeni bölümler, Bravo'da yayınlandıktan bir gün sonra bu hizmete ekleniyor.
Project Runway Roku'da ücretsiz mi?
Evet, 1 - 16 arasındaki sezonları The Roku Channel'da ücretsiz izleyebilirsiniz.
Project Runway'in tüm sezonlarını nereden izleyebilirim?
Project Runway'in tüm sezonlarını Peacock'ta izleyebilirsiniz.
Karlie Kloss Project Runway 20. Sezon için geri dönüyor mu?
Hayır, Karlie Kloss Project Runway 20'nci Sezonu sunmak için geri dönmeyecek. Yeni sezonda bir sunucu olmayacak.
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