İnanabiliyor musunuz? Project Runway başladıktan bu yana 20 yıl geçti! Bu dönüm noktası sezonu, hayranların favori tasarımcılarının dönmesiyle ve 250.000 USD büyük ödül, Elle dergisinde yer alma ve Amerika'nın Moda Tasarımcıları Konseyi'nde bir mentorluk için bir şans daha elde etmeleriyle kutlanıyor.

30 dakikalık her bölümde, tasarımcılar sanatlarını test edem ve sınırlarını zorlayan meydan okumaların üstesinden gelmelerini konu edecek. Bunların arasında "herkesi şok eden sıradışı bir meydan okuma" da yer alacak. Büyük ödül için kesip, dikip, çalışacaklar mı yoksa her haftanın sonunda eşyalarını toplayıp ayrılacaklar mı?