ABD'li kablolu yayın ağı Bravo TV , Project Runway 20'inci Sezonun her bölümünü 15 Haziran 'dan itibaren haftalık olarak Perşembe günleri 20:00'da (ET) yayınlayacak. Roku veya TV kullanıyorsanız her yeni bölümü yayınlandığında izleyebilir veya önceki sezonlardan tüm bölümleri de içeren Bravo uygulaması veya web sitesi üzerinden bir sonraki gün takip edebilirsiniz.

30 dakikalık her bölümde, tasarımcılar sanatlarını test edem ve sınırlarını zorlayan meydan okumaların üstesinden gelmelerini konu edecek. Bunların arasında "herkesi şok eden sıradışı bir meydan okuma" da yer alacak. Büyük ödül için kesip, dikip, çalışacaklar mı yoksa her haftanın sonunda eşyalarını toplayıp ayrılacaklar mı?

