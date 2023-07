Kan du tro det? Det har gått 20 år siden Project Runway debuterte første gang! Denne milepælsesongen feires med fansens favorittdesignere fra tidligere sesonger, ivrige etter en ny sjanse på hovedpremien på 250 000 USD, et oppslag i Elle Magazine og et mentorskap med Council of Fashion Designers of America.

Hver 90-minutters episode vil se designerne ta på utfordringer som tester de kunstneriske evnene deres og tester grensene deres, inkludert «en ukonvensjonell utfordring som overrasker alle». Vil de klippe, sy og jobbe seg frem til hovedpremien, eller vil de bli sendt til å pakke på slutten av hver uke?