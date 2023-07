Tim Gunn e Heidi Klum deixaram suas funções de apresentadores no Project Runway após 16 temporadas, pois se sentiram sufocados criativamente pela recusa da rede em mudar a fórmula do programa.



A dupla era sinônimo do show, e sua saída teve um impacto negativo nas avaliações do show. O programa foi atormentado por rumores de cancelamento a cada nova temporada, mas continuou avançando.



Após deixar o Project Runway, Gunn e Klum se reuniram para Making The Cut, um novo reality show de competição de moda, no Prime Video em 2020.