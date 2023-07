Cela fait maintenant 20 ans que Projet Haute Couture existe ! La saison actuelle est donc marquante et est célébrée avec le retour des stylistes préférés des fans, prêts à tout pour le grand prix de 250 000 USD, une mise en avant dans le magazine Elle, et un mentorat avec le Council of Fashion Designers of America (Conseil des créateurs de mode d'Amérique).

Dans chaque épisode de 90 minutes, les stylistes feront face à des défis pour tester leur côté artistique et dépasser leurs limites, incluant un "défi non conventionnel qui va prendre tout le monde par surprise". Vont-ils couper, coudre et aller jusqu'au grand prix ou vont-ils ramasser leurs affaires à la fin de chaque semaine ?