Dasz wiarę? Minęło 20 lat od debiutu programu Project Runway! Ten przełomowy sezon jest hucznie obchodzony przez powracających ulubionych projektantów, chętnych do zdobycia kolejnej nagrody głównej w wysokości 250 000 USD, publikacji w magazynie Elle i mentoringu z Council of Fashion Designers of America.



W każdym 90-minutowym odcinku projektanci podejmą wyzwania, które poddadzą próbie ich umiejętności i popchną do granic ich możliwości. Odbędzie się też „niekonwencjonalne wyzwanie, które zaskoczy wszystkich”. Czy uda im się wyciąć, uszyć i wywalczyć sobie drogę do głównej nagrody, czy też zostaną odesłani na koniec tygodnia?