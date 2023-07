Muodin huipulle -sarjan jälkeen Gunn ja Klum tekivät yhteisen paluun Making The Cut -ohjelmassa, joka on vuonna 2020 alkanut muotirealitysarja Prime Videossa.

Juontajakaksikko oli jo pitkään ollut osa sarjan vakiokaartia, joten heidän lähtönsä vaikutti heikentävästi ohjelman saamiin arvosteluihin. On myös liikkunut juoruja siitä, että ohjelma lopetettaisiin, mutta siitä huolimatta uusia kausia on vain tullut lisää.

Jos sinulla on Roku-laite , voit suoratoistaa The Roku Channelissa Muodin huipulle -kaudet 1–16 ilmaiseksi.

Suoratoistaaksesi Freeveessä tarvitset Amazon-tilin. Et tarvitse Amazon-, Amazon Prime- tai Amazon Prime Video -tilausta. Freevee on tällä hetkellä saatavilla vain Yhdysvalloissa , Isossa-Britanniassa ja Saksassa .

Mikä sen parempaa kuin muoti ja ilmainen suoratoistaminen? No muotiohjelmat ilmaisissa suoratoistopalveluissa! Yksi näistä palveluista on mainoksin tuettu Freevee , josta löytyy Muodin huipulle -kaudet 1–16.

On vain yksi paikka, josta löytyy kaikki Muodin huipulle -kaudet. Se on Peacock . Ahmi kaudet 1–19 ennen uuden kauden saapumista. 20. kauden jaksot tulevat Peacockiin päivä niiden Bravolla esittämisen jälkeen, eli 16. kesäkuuta alkaen. Eikö sinulla ole vielä Peacock-tiliä? Hyödynnä silloin palvelun seitsemän päivän ilmainen kokeilu .

Voitko edes uskoa? On mennyt jo 20 vuotta siitä, kun Muodin huipulle alkoi. Tätä merkkipaalukautta juhlistetaan fanien suosikkisuunnittelijoiden paluulla, jotka pyrkivät jälleen voittamaan 250 000 dollarin pääpotin sekä saamaan artikkelin itsestään Elle-lehteen ja ohjausta muotialan työhön Council of Fashion Designers of American jäseniltä.

