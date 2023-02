Love Island USA ist ein Ableger der gleichnamigen britischen Dating-Reality-TV-Serie. Die Kandidaten folgen einer Gruppe glamouröser Singles, die in einer kalifornischen Villa wohnen, um sich besser kennenzulernen und schließlich ihre Lieblingsperson auszuwählen, mit der sie ein "Paar" werden wollen. Zwischen den Romanzen gibt es jede Menge Drama, das durch eine Reihe von Herausforderungen angeheizt wird, bei denen die Kompatibilität, die geistigen Fähigkeiten und die körperliche Verfassung der Paare auf die Probe gestellt werden. Die Kandidaten scheiden durch öffentliche Abstimmungen und neue Paarbildungen aus und das Publikum entscheidet in der letzten Woche durch Stimmabgabe, wer die Serie gewinnt. Das Siegerpaar erhält insgesamt 100.000 Dollar. In einem abschließenden Vertrauenstest erhält nur ein Kandidat des Gewinnerpaares das Preisgeld und muss entscheiden, ob er es mit seinem Partner teilen will.