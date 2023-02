Love Island USA est un spin off de la série de téléréalité britannique du même nom, qui se focalise sur les rencontres entre célibataires. En effet, un groupe de célibataires glamours se retrouvent dans une villa en Californie, les participants font connaissance et éventuellement, choisissent une personne avec laquelle se mettre en couple. Du drama et de la romance seront au rendez-vous, accompagnés d'une série de défis qui mettrent à l'épreuve la compatibilité, les capacités mentales et le physique de chaque couple. Les candidats se font éliminer par des votes publics et par des nouveaux couples qui se reforment, et le public décide qui gagne la série grâce à des votes lors de la dernière semaine. Le couple gagnant recevra la somme de 100 000 USD. Comme un test final de confiance, seul un candidat parmi le couple gagant recevra le prix et devra faire le choix de partager la somme ou non avec son/sa partenaire.