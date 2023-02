Love Island USA is een spin-off van de gelijknamige Britse reality tv-serie. De deelnemers volgen een groep glamoureuze singletons die samen in een Californische villa worden ondergebracht. Ze leren elkaar beter kennen en kiezen uiteindelijk hun favoriete persoon om mee te "koppelen". Er is veel drama tussen de romances, gevlamd door een reeks uitdagingen die de compatibiliteit, de mentale vaardigheden en de fysiek van elk koppel op de proef stellen. Deelnemers worden geëlimineerd door publieksstemmen en herkoppelingen, en het publiek beslist wie de serie wint door in de laatste week te stemmen. Het winnende koppel ontvangt samen 100.000 dollar. Als laatste test van vertrouwen krijgt slechts één deelnemer van het winnende koppel het prijzengeld en moet deze kiezen of hij het wil delen met zijn partner.